Найближчими днями МВФ очікує нові надходження на спецрахунок для України

Міжнародний валютний фонд, який з квітня забезпечує роботу спеціального адміністративного рахунку для донорських внесків на підтримку України, очікує найближчим часом вливань від інших країн.

Про це заявив у четвер під час брифінгу у Вашингтоні директор пресофісу Фонду Джеррі Райс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми створили те, що ми називаємо адміністративним рахунком для донорів на підтримку України. Канада, Німеччина, Нідерланди вже прийшли на допомогу. Ми очікуємо більше (країн – ред.) найближчими днями", - зауважив представник Фонду.

Він також нагадав, що МВФ долучився до міжнародної Конференції з відновлення України в Лугано, та підкреслив, що пріоритетом з точки зору допомоги Україні має залишатися фінансування у вигляді грантів.

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"Це найкраща форма допомоги, яку може надати міжнародне співтовариство в умовах війни та характеру (економічного – ред.) шоку. І це дозволило би українському уряду продовжувати роботу без накопичення нових боргів", - зауважив Райс.

У цьому контексті він також підкреслив, що "станом на зараз Україна вправно обслуговує свій борг, і ми очікуємо, що так триватиме далі".

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