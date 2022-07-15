МВФ ожидает, что Украина будет платить по долгам

Международный валютный фонд ожидает, что Украина будет продолжать обслуживать свой внешний долг.

Об этом на брифинге заявил спикер МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".

"В настоящее время Украина упорядоченно обслуживает свой долг. Мы ожидаем, что это будет продолжаться", – заявил Райс.

Он подчеркнул, что МВФ рассматривает грантовые деньги как приоритет для финансирования Украины, поскольку "это позволит украинскому правительству продолжать работу без дальнейших долгов".

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Представитель МВФ напомнил, что фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины, которым воспользовались Канада, Германия, Нидерланды. "Мы ожидаем большего в ближайшие дни", – добавил Райс.

О том, что на базе МВФ формируется фонд поддержки Украины, стало известно в середине марта. 8 апреля Канада согласилась выделить около $800 млн в фонд поддержки Украины. 9 апреля совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

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