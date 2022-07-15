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долг (1143) МВФ (3294)

МВФ ожидает, что Украина будет платить по долгам

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

мвф

Международный валютный фонд ожидает, что Украина будет продолжать обслуживать свой внешний долг.

Об этом на брифинге заявил спикер МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".

"В настоящее время Украина упорядоченно обслуживает свой долг. Мы ожидаем, что это будет продолжаться", – заявил Райс.

Он подчеркнул, что МВФ рассматривает грантовые деньги как приоритет для финансирования Украины, поскольку "это позволит украинскому правительству продолжать работу без дальнейших долгов".

Читайте: Дефолта не будет: Украина выполняет свои долговые обязательства в полном объеме

Представитель МВФ напомнил, что фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины, которым воспользовались Канада, Германия, Нидерланды. "Мы ожидаем большего в ближайшие дни", – добавил Райс.

О том, что на базе МВФ формируется фонд поддержки Украины, стало известно в середине марта. 8 апреля Канада согласилась выделить около $800 млн в фонд поддержки Украины. 9 апреля совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Также читайте: В ближайшие дни МВФ ожидает новых поступлений на спецсчет для Украины
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Топ комментарии
+26
Якщо Українає може списати борги коломольскому, то це означає що вона має гроші й на погашення боргів перед МВФ. Комусь простили борги за комуналку з 24 лютого?
- Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда: 2022 рік
- Коломойський позбувся боргів перед Приватбанком на 7,5 мільярда: 2019 рік
- Фирму Коломойского ликвидировали, списав долг перед госбанком на миллиарды
- МАУ Коломойского через суд добилась списания долгов на сотни миллионов
- Нафтогаз віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн,
Далі продовжувати?
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15.07.2022 10:49
+17
Конфісковані кацапській активи можуть покрити всі наші борги. І це було б правильно.
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15.07.2022 10:44
+13
Скільки можна казати що клоуняра послав вас вжопу?
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15.07.2022 10:46
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Знаючи, що Україна воює з рашистами, то могли б і списати борги...
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15.07.2022 10:40 Ответить
Конфісковані кацапській активи можуть покрити всі наші борги. І це було б правильно.
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15.07.2022 10:44 Ответить
Ключове слово можуть... Все не так просто...
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15.07.2022 10:46 Ответить
Якщо дєрьмаки і оманські "прощають" борги бєні, тоді у МВФ і виникають питання. По цій логіці країна повинна їх платити. Чомусь бабло російських олігархів арештовують, а наших ні, вони ж компаньони в грабунках нашої держави. Наші всякі бєні повинні бути задіяні у цих виплатах.
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15.07.2022 13:44 Ответить
Так не все так просто,за ті активи ще буде боротьба...західний бізнес та страхові компанії які понесли збитки вже готують позови, що б отримати свій шмат,але ніхто не спитає у них для чого ж вони добровільно зголосилися зіграти в "російську рулетку" та вкладали в рф два трильйони інвестицій...
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15.07.2022 13:52 Ответить
Додам, хоча це не борги простих українців, а олігархів які за домовленістю з кацапсячими олігархами та *********** владою купували у кацапів дорогий газ за позики від МВФ та тіпа компенсували населенню, заробляючи перед черговими виборами собі голоси під виглядом озабочєнності та зубожіння. А борги лягали на державу Україна.
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15.07.2022 10:45 Ответить
Якщо Українає може списати борги коломольскому, то це означає що вона має гроші й на погашення боргів перед МВФ. Комусь простили борги за комуналку з 24 лютого?
- Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда: 2022 рік
- Коломойський позбувся боргів перед Приватбанком на 7,5 мільярда: 2019 рік
- Фирму Коломойского ликвидировали, списав долг перед госбанком на миллиарды
- МАУ Коломойского через суд добилась списания долгов на сотни миллионов
- Нафтогаз віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн,
Далі продовжувати?
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15.07.2022 10:49 Ответить
наші відмовилися.Бо як спишуть зобнішні заобовязання то і внутрішні потрібно списувати,а тут Бєня образиться.
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15.07.2022 10:50 Ответить
Бєнє борги якраз справно списують. Та ще й зверху дарують.
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15.07.2022 11:11 Ответить
Амери пропонували допомогти з реструктуризацією зовнішнього боргу, а можливо й з списанням, ще декілька місяців тому але Марченко відмовився.
Справа в тому, що якщо спишуть зовнішній борг, то треба списувати і внутрішній, а за внутрішнім вони понакупляли ОВДП, які самі ж навипускали, під дорожнє крадівництво, то фіг зелені уйопки відмовляться від наших грошей.
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15.07.2022 11:08 Ответить
Злий Грицько, а якого лисого хтось щось має списувати? Ми ж "готувалися" до війни - закатали 14 мільярдів доларів в асфальт, очікували "майські шашлики".
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15.07.2022 11:17 Ответить
Зная, что Украина воюет с паРашистами суд списал долги перед бюджетом Коломойскому, как другу Zеленского, и уже не в первый раз за три последних года, так почему МВФ должны списывать долги Украине?
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15.07.2022 11:21 Ответить
Начало - через 25 лет после победы над кацапами. А как иначе?!?
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15.07.2022 10:41 Ответить
ага ****** на воротник
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15.07.2022 10:43 Ответить
За счёт каZZапов мы согласны даже с %%.
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15.07.2022 10:44 Ответить
мвф - це рашистська кишенькова структура?
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15.07.2022 10:45 Ответить
Скільки можна казати що клоуняра послав вас вжопу?
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15.07.2022 10:46 Ответить
А может МВФ соснет *****?
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15.07.2022 10:47 Ответить
Війна війною, а грошенята заплатіть... Ось вам уся суть мвф.
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15.07.2022 10:49 Ответить
если мир цивилизованный и действительно так яро стоит за идеалы демократии, он должен списать все долги Украины и дать толчек экономическому развитию страну. это будет еще один удар против России и заслон против ее продвижения на Запад
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15.07.2022 10:50 Ответить
Сумніваюсь що Україна зможе оплачувати борги. Багато підприємств зруйновані і не працюють в країні масове безробіття яке буде ще набирати обертів. Тож які борги?
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15.07.2022 10:50 Ответить
Бабушка Беня давно еще предлагал дефолт обьявить. Нужно было слушать старого евреея
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15.07.2022 10:52 Ответить
Це не чомусь заважає ЗЄвладі дарувати Коломойському мільярди.
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15.07.2022 11:08 Ответить
В июле Украина получила 10 ярдов долларов от международных инвесторов...банков и частных пожертвований...
19 июля в столице Чехии пройдет концерт благотворительный Славка Вакарчука...вся выручка пойдет для нужд ВСУ ..
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15.07.2022 10:50 Ответить
Попри військову агресію росії Україна не бачить потреби в ініціюванні реструктуризації зовнішньої державної заборгованості.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
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15.07.2022 10:51 Ответить
Україні не потрібне списання та реструктуризація державного боргу. Проблем з його обслуговуванням немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України зі спільного брифінгу міністра фінансів Сергія Марченка і заступниці прем'єр-міністра, міністра фінансів Канади Христі Фріланд, що відбувся 22 квітня в Вашингтоні.

«Нам не потрібне списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі декілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки. Виплати за зовнішнім боргом України складають 20% від всіх виплат за державним боргом в цьому році, і ми не маємо проблем з його обслуговуванням", - наголосив Марченко.
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15.07.2022 10:53 Ответить
Коли в країні де тотальна корупція та крадівництво, списуються мільярдні борги в угоду одному олігарху, державні структури роздуті та поглинають на зарплати, премії виксокопосадовців третину бюджету - ніхто списувати нічого не буде, не на часі
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15.07.2022 10:55 Ответить
все логічно
коломою спісати 4.3 лярда можемо? ну так і по боргам зможемо
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15.07.2022 10:56 Ответить
Влада України повинна не піднімати зарплатню «красуням» - працівникам у своїх кабінетах за рівень «Інтер - дівчаток», а перед усім думати про виконання своїх зобов'язань України і продовжувати обслуговувати свій зовнішній борг.
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15.07.2022 10:58 Ответить
Кучмисты знают как обуть любого инвестора или банковские организации...Игорь Валерьевич обучился этому ремеслу ещё в ПриватБанке почти 20 лет назад...
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15.07.2022 11:00 Ответить
поэтому и нужен архипелаг Гулаг.
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15.07.2022 11:05 Ответить
У вас на россии он уже и так почти построен. Наслаждайтесь.
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15.07.2022 11:16 Ответить
Фігасє нахаби!!!

ЗЄ ж не втік. І цього вистачить з вас. Він герой овуляшек!!!

Може вам ще керівника САП призначити та Єрмака з Татаровим звільнити???!!!
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15.07.2022 11:06 Ответить
Довбойоб детектед!!!
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15.07.2022 11:13 Ответить
А голодні країни Африки можуть харчуватися замість зерна резолюціями ООН і МВФ
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15.07.2022 11:12 Ответить
дєрьмак все спзде, і передасть на расію.
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15.07.2022 11:17 Ответить
Цікаво чим? 🙄 Надрукованими мільярдами грн в Малині, осьо? Навіть субсидії другий місяць не платять...
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15.07.2022 11:21 Ответить
Даже реструктуризацию не предложили. Европейские партнеры))
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15.07.2022 12:04 Ответить
зарплатнями та пенсіями нардепів, суддів, прокурорів - якщо їм рік мінімалку платити, можна погасити всі зовнішні борги. А якщо ці дикунскі цифри переглянути в сторону щменшення, то в бюджеті дірки самі собою затягнуться..а ваще, якщо підприєство збиткове, то не працівники погані, то херові керівники. Насамперед голова і фінансобий директор підприємства. І, якщо, підприємство збиткове, а їм по цимбалам - значить таких керманичів треба гнати та саджати..так і у лержавному плані..
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15.07.2022 12:25 Ответить
 
 