МВФ очікує, що Україна платитиме за боргами

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна продовжуватиме обслуговувати свій зовнішній борг.

Про це на брифінгу заявив речник МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"На цей час Україна впорядковано обслуговує свій борг. Ми очікуємо, що це триватиме", – заявив Райс.

Він наголосив, що МВФ розглядає грантові гроші як пріоритет для фінансування України, оскільки "це дозволить українському уряду продовжувати працювати без подальших боргів".

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Речник МВФ нагадав, що фонд створив спеціальний рахунок під своїм адмініструванням для донорів для підтримки України, яким скористалися Канада, Німеччина, Нідерланди. "Ми очікуємо більшого найближчими днями", – додав Райс.

Про те, що на базі МВФ формується фонд підтримки України, стало відомо у середині березня. 8 квітня Канада погодилася виділити майже $800 млн у фонд підтримки України. 9 квітня рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

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