МВФ очікує, що Україна платитиме за боргами
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Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна продовжуватиме обслуговувати свій зовнішній борг.
Про це на брифінгу заявив речник МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
"На цей час Україна впорядковано обслуговує свій борг. Ми очікуємо, що це триватиме", – заявив Райс.
Він наголосив, що МВФ розглядає грантові гроші як пріоритет для фінансування України, оскільки "це дозволить українському уряду продовжувати працювати без подальших боргів".
Речник МВФ нагадав, що фонд створив спеціальний рахунок під своїм адмініструванням для донорів для підтримки України, яким скористалися Канада, Німеччина, Нідерланди. "Ми очікуємо більшого найближчими днями", – додав Райс.
Про те, що на базі МВФ формується фонд підтримки України, стало відомо у середині березня. 8 квітня Канада погодилася виділити майже $800 млн у фонд підтримки України. 9 квітня рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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Далі продовжувати?
Справа в тому, що якщо спишуть зовнішній борг, то треба списувати і внутрішній, а за внутрішнім вони понакупляли ОВДП, які самі ж навипускали, під дорожнє крадівництво, то фіг зелені уйопки відмовляться від наших грошей.
19 июля в столице Чехии пройдет концерт благотворительный Славка Вакарчука...вся выручка пойдет для нужд ВСУ ..
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України зі спільного брифінгу міністра фінансів Сергія Марченка і заступниці прем'єр-міністра, міністра фінансів Канади Христі Фріланд, що відбувся 22 квітня в Вашингтоні.
«Нам не потрібне списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі декілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки. Виплати за зовнішнім боргом України складають 20% від всіх виплат за державним боргом в цьому році, і ми не маємо проблем з його обслуговуванням", - наголосив Марченко.
коломою спісати 4.3 лярда можемо? ну так і по боргам зможемо
ЗЄ ж не втік. І цього вистачить з вас. Він герой овуляшек!!!
Може вам ще керівника САП призначити та Єрмака з Татаровим звільнити???!!!