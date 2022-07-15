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борг (330) МВФ (1344)

МВФ очікує, що Україна платитиме за боргами

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

мвф

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна продовжуватиме обслуговувати свій зовнішній борг.

Про це на брифінгу заявив речник МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"На цей час Україна впорядковано обслуговує свій борг. Ми очікуємо, що це триватиме", – заявив Райс.

Він наголосив, що МВФ розглядає грантові гроші як пріоритет для фінансування України, оскільки "це дозволить українському уряду продовжувати працювати без подальших боргів".

Читайте: Прогноз МВФ: через вторгнення Росії до України 2022 рік буде складним, а 2023 - "ще важчим", - Георгієва

Речник МВФ нагадав, що фонд створив спеціальний рахунок під своїм адмініструванням для донорів для підтримки України, яким скористалися Канада, Німеччина, Нідерланди. "Ми очікуємо більшого найближчими днями", – додав Райс.

Про те, що на базі МВФ формується фонд підтримки України, стало відомо у середині березня. 8 квітня Канада погодилася виділити майже $800 млн у фонд підтримки України. 9 квітня рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Також читайте: Найближчими днями МВФ очікує нові надходження на спецрахунок для України

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Якщо Українає може списати борги коломольскому, то це означає що вона має гроші й на погашення боргів перед МВФ. Комусь простили борги за комуналку з 24 лютого?
- Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда: 2022 рік
- Коломойський позбувся боргів перед Приватбанком на 7,5 мільярда: 2019 рік
- Фирму Коломойского ликвидировали, списав долг перед госбанком на миллиарды
- МАУ Коломойского через суд добилась списания долгов на сотни миллионов
- Нафтогаз віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн,
Далі продовжувати?
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15.07.2022 10:49
+17
Конфісковані кацапській активи можуть покрити всі наші борги. І це було б правильно.
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15.07.2022 10:44
+13
Скільки можна казати що клоуняра послав вас вжопу?
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15.07.2022 10:46
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Знаючи, що Україна воює з рашистами, то могли б і списати борги...
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15.07.2022 10:40 Відповісти
Конфісковані кацапській активи можуть покрити всі наші борги. І це було б правильно.
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15.07.2022 10:44 Відповісти
Ключове слово можуть... Все не так просто...
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15.07.2022 10:46 Відповісти
Якщо дєрьмаки і оманські "прощають" борги бєні, тоді у МВФ і виникають питання. По цій логіці країна повинна їх платити. Чомусь бабло російських олігархів арештовують, а наших ні, вони ж компаньони в грабунках нашої держави. Наші всякі бєні повинні бути задіяні у цих виплатах.
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15.07.2022 13:44 Відповісти
Так не все так просто,за ті активи ще буде боротьба...західний бізнес та страхові компанії які понесли збитки вже готують позови, що б отримати свій шмат,але ніхто не спитає у них для чого ж вони добровільно зголосилися зіграти в "російську рулетку" та вкладали в рф два трильйони інвестицій...
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15.07.2022 13:52 Відповісти
Додам, хоча це не борги простих українців, а олігархів які за домовленістю з кацапсячими олігархами та *********** владою купували у кацапів дорогий газ за позики від МВФ та тіпа компенсували населенню, заробляючи перед черговими виборами собі голоси під виглядом озабочєнності та зубожіння. А борги лягали на державу Україна.
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15.07.2022 10:45 Відповісти
Якщо Українає може списати борги коломольскому, то це означає що вона має гроші й на погашення боргів перед МВФ. Комусь простили борги за комуналку з 24 лютого?
- Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда: 2022 рік
- Коломойський позбувся боргів перед Приватбанком на 7,5 мільярда: 2019 рік
- Фирму Коломойского ликвидировали, списав долг перед госбанком на миллиарды
- МАУ Коломойского через суд добилась списания долгов на сотни миллионов
- Нафтогаз віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн,
Далі продовжувати?
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15.07.2022 10:49 Відповісти
наші відмовилися.Бо як спишуть зобнішні заобовязання то і внутрішні потрібно списувати,а тут Бєня образиться.
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15.07.2022 10:50 Відповісти
Бєнє борги якраз справно списують. Та ще й зверху дарують.
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15.07.2022 11:11 Відповісти
Амери пропонували допомогти з реструктуризацією зовнішнього боргу, а можливо й з списанням, ще декілька місяців тому але Марченко відмовився.
Справа в тому, що якщо спишуть зовнішній борг, то треба списувати і внутрішній, а за внутрішнім вони понакупляли ОВДП, які самі ж навипускали, під дорожнє крадівництво, то фіг зелені уйопки відмовляться від наших грошей.
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15.07.2022 11:08 Відповісти
Злий Грицько, а якого лисого хтось щось має списувати? Ми ж "готувалися" до війни - закатали 14 мільярдів доларів в асфальт, очікували "майські шашлики".
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15.07.2022 11:17 Відповісти
Зная, что Украина воюет с паРашистами суд списал долги перед бюджетом Коломойскому, как другу Zеленского, и уже не в первый раз за три последних года, так почему МВФ должны списывать долги Украине?
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15.07.2022 11:21 Відповісти
Начало - через 25 лет после победы над кацапами. А как иначе?!?
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15.07.2022 10:41 Відповісти
ага ****** на воротник
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15.07.2022 10:43 Відповісти
За счёт каZZапов мы согласны даже с %%.
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15.07.2022 10:44 Відповісти
мвф - це рашистська кишенькова структура?
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15.07.2022 10:45 Відповісти
Скільки можна казати що клоуняра послав вас вжопу?
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15.07.2022 10:46 Відповісти
А может МВФ соснет *****?
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15.07.2022 10:47 Відповісти
Війна війною, а грошенята заплатіть... Ось вам уся суть мвф.
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15.07.2022 10:49 Відповісти
если мир цивилизованный и действительно так яро стоит за идеалы демократии, он должен списать все долги Украины и дать толчек экономическому развитию страну. это будет еще один удар против России и заслон против ее продвижения на Запад
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15.07.2022 10:50 Відповісти
Сумніваюсь що Україна зможе оплачувати борги. Багато підприємств зруйновані і не працюють в країні масове безробіття яке буде ще набирати обертів. Тож які борги?
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15.07.2022 10:50 Відповісти
Бабушка Беня давно еще предлагал дефолт обьявить. Нужно было слушать старого евреея
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15.07.2022 10:52 Відповісти
Це не чомусь заважає ЗЄвладі дарувати Коломойському мільярди.
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15.07.2022 11:08 Відповісти
В июле Украина получила 10 ярдов долларов от международных инвесторов...банков и частных пожертвований...
19 июля в столице Чехии пройдет концерт благотворительный Славка Вакарчука...вся выручка пойдет для нужд ВСУ ..
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15.07.2022 10:50 Відповісти
Попри військову агресію росії Україна не бачить потреби в ініціюванні реструктуризації зовнішньої державної заборгованості.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
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15.07.2022 10:51 Відповісти
Україні не потрібне списання та реструктуризація державного боргу. Проблем з його обслуговуванням немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України зі спільного брифінгу міністра фінансів Сергія Марченка і заступниці прем'єр-міністра, міністра фінансів Канади Христі Фріланд, що відбувся 22 квітня в Вашингтоні.

«Нам не потрібне списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі декілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки. Виплати за зовнішнім боргом України складають 20% від всіх виплат за державним боргом в цьому році, і ми не маємо проблем з його обслуговуванням", - наголосив Марченко.
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15.07.2022 10:53 Відповісти
Коли в країні де тотальна корупція та крадівництво, списуються мільярдні борги в угоду одному олігарху, державні структури роздуті та поглинають на зарплати, премії виксокопосадовців третину бюджету - ніхто списувати нічого не буде, не на часі
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15.07.2022 10:55 Відповісти
все логічно
коломою спісати 4.3 лярда можемо? ну так і по боргам зможемо
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15.07.2022 10:56 Відповісти
Влада України повинна не піднімати зарплатню «красуням» - працівникам у своїх кабінетах за рівень «Інтер - дівчаток», а перед усім думати про виконання своїх зобов'язань України і продовжувати обслуговувати свій зовнішній борг.
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15.07.2022 10:58 Відповісти
Кучмисты знают как обуть любого инвестора или банковские организации...Игорь Валерьевич обучился этому ремеслу ещё в ПриватБанке почти 20 лет назад...
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15.07.2022 11:00 Відповісти
поэтому и нужен архипелаг Гулаг.
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15.07.2022 11:05 Відповісти
У вас на россии он уже и так почти построен. Наслаждайтесь.
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15.07.2022 11:16 Відповісти
Фігасє нахаби!!!

ЗЄ ж не втік. І цього вистачить з вас. Він герой овуляшек!!!

Може вам ще керівника САП призначити та Єрмака з Татаровим звільнити???!!!
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15.07.2022 11:06 Відповісти
Довбойоб детектед!!!
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15.07.2022 11:13 Відповісти
А голодні країни Африки можуть харчуватися замість зерна резолюціями ООН і МВФ
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15.07.2022 11:12 Відповісти
дєрьмак все спзде, і передасть на расію.
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15.07.2022 11:17 Відповісти
Цікаво чим? 🙄 Надрукованими мільярдами грн в Малині, осьо? Навіть субсидії другий місяць не платять...
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15.07.2022 11:21 Відповісти
Даже реструктуризацию не предложили. Европейские партнеры))
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15.07.2022 12:04 Відповісти
зарплатнями та пенсіями нардепів, суддів, прокурорів - якщо їм рік мінімалку платити, можна погасити всі зовнішні борги. А якщо ці дикунскі цифри переглянути в сторону щменшення, то в бюджеті дірки самі собою затягнуться..а ваще, якщо підприєство збиткове, то не працівники погані, то херові керівники. Насамперед голова і фінансобий директор підприємства. І, якщо, підприємство збиткове, а їм по цимбалам - значить таких керманичів треба гнати та саджати..так і у лержавному плані..
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15.07.2022 12:25 Відповісти
 
 