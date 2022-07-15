Путин созывает Совет безопасности

Президент страны-агрессора Владимир Путин собирается провести в пятницу, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня - там будет зависеть от других мер - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

Песков добавил, что другие встречи у Путина 15 июля будут непубличными.

Также читайте: Путин подписал закон о специальных мерах в экономике для обеспечения российской армии