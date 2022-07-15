Путин созывает Совет безопасности
Президент страны-агрессора Владимир Путин собирается провести в пятницу, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня - там будет зависеть от других мер - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
Песков добавил, что другие встречи у Путина 15 июля будут непубличными.
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Раньше у них еще теплилась надежда, теперь нужно предпринимать чего-то конкретного, неизвестного. Или сдаваться.
Можно потянуть еще, но без надежды на победу. Тогда надо ставить в ружье всех, кто может восстать в тылу.
Такой у них период, что любое решение будет неправильным. Даже интересно, насколько у них хватит воображения придумать чего-то нетривиального...