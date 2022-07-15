Путін скликає Раду безпеки

Президент країни-агресора Володимир Путін збирається провести у п’ятницю, 15 липня оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня - там залежатиме від інших заходів - оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав він.

Пєсков додав, що інші зустрічі у Путіна 15 липня будуть непублічними.

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