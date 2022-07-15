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Путін скликає Раду безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,путін

Президент країни-агресора Володимир Путін збирається провести у п’ятницю, 15 липня оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня - там залежатиме від інших заходів - оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав він.

Пєсков додав, що інші зустрічі у Путіна 15 липня будуть непублічними.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+42
Впортах, звідки планується вивозити зернові, будуть перебувати представники трьох країн, вони ж відстежуватимуть процес перевезення безпосередньо від виходу суден з українських портів до заходу до Стамбула." Тобто російські розвідники офіційно будуть перебувати в портах де можливе захоплення. При цьому хочуть розмінувати акваторію. Це нікого в уряді не насторожує, чи потім знову і одеситам скажуть "проє...алі"?
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15.07.2022 14:08
+39
Відкличе дєрьмака?
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15.07.2022 14:05
+33
<******* СОБИРАЕТ ******** ПАХАНАТ **********... ПОСОВЕТОВАТЬСЯ шот делаем пацанва.. лет за 70...МОЛ НАС НЕ УВАЖАЕТ НИКТО И ВСЕ..... ГОВОРЯТ ЧТО МЫ ТАКИ ПОЦЫ И *********...
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15.07.2022 14:10
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Побоююсь запитати у джерела цієї новини, а де само вони збираються, ну тобто гугел-координати в цього місця є ?
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15.07.2022 14:57 Відповісти
"Рускій кацап, іди на х###уй!" Майже цитата...
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15.07.2022 15:11 Відповісти
Покажет им свой чемодан?
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15.07.2022 15:13 Відповісти
- Ось, дивіться, що я вам приніс, - сказало *****, відкриваючи валізу...
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15.07.2022 20:53 Відповісти
Підпише капітуляцію і застрелиться
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15.07.2022 15:14 Відповісти
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15.07.2022 15:54 Відповісти
Украинцы уже скоро дойдут до того состояния, когда смерть в ядерном огне всего мордора ради спасения человечества, даже ценой нашей жизни, будет для большинства оптимальным вариантом окончательного решения русского вопроса.
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15.07.2022 15:21 Відповісти
По-идее, война рашей проиграна. И у них нет простого решения выхода из неё.

Раньше у них еще теплилась надежда, теперь нужно предпринимать чего-то конкретного, неизвестного. Или сдаваться.

Можно потянуть еще, но без надежды на победу. Тогда надо ставить в ружье всех, кто может восстать в тылу.

Такой у них период, что любое решение будет неправильным. Даже интересно, насколько у них хватит воображения придумать чего-то нетривиального...
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15.07.2022 15:23 Відповісти
Фюрер путин собирает своих головорезов...
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15.07.2022 15:48 Відповісти
калоприемник протек
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15.07.2022 15:51 Відповісти
Нехай хоч раду шаманів і міжгалактичних джедаїв скличе - час його гаплику стрімко наближається
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15.07.2022 15:54 Відповісти
Покаже їм свій член!!! І спеціальну операцію. нарешті буде завершено.
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15.07.2022 16:07 Відповісти
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15.07.2022 16:19 Відповісти
скажуть що "заданіє виполнено"
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15.07.2022 16:57 Відповісти
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15.07.2022 18:09 Відповісти
Най би він всравсі на цій нараді, ото б було фест!
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15.07.2022 19:22 Відповісти
Які переговори з фашистами. Бити сук пока не подохнуть всі. За Вінницю і другі міста. Пощади ні. Смерть пуйловським собакам.
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15.07.2022 22:39 Відповісти
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