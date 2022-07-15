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Путін скликає Раду безпеки
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Президент країни-агресора Володимир Путін збирається провести у п’ятницю, 15 липня оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки Росії.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня - там залежатиме від інших заходів - оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав він.
Пєсков додав, що інші зустрічі у Путіна 15 липня будуть непублічними.
Топ коментарі
+42 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар15.07.2022 14:08
+39 Микола Мазуренко
показати весь коментар15.07.2022 14:05
+33 VOLVO XC 70
показати весь коментар15.07.2022 14:10
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Будь ласка, зачекайте...
Раньше у них еще теплилась надежда, теперь нужно предпринимать чего-то конкретного, неизвестного. Или сдаваться.
Можно потянуть еще, но без надежды на победу. Тогда надо ставить в ружье всех, кто может восстать в тылу.
Такой у них период, что любое решение будет неправильным. Даже интересно, насколько у них хватит воображения придумать чего-то нетривиального...