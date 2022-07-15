Контрнаступление мы увидим в этом году, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца нынешнего года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины.
Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
"До конца этого года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию и что она будет успешной", - сказал Резников.
По его словам, для любой попытки Украины отбить российские силы в ходе контрнаступления нашей армии нужно больше ракет и артиллерии.
"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы показываем им (врагам. – Ред.), что мы можем использовать его (западное оружие. – Ред.) с точностью и изяществом, и мы охватываем больший диапазон фронта", - сказал Резников.
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Але рєзнікову не звикати брехати. І його "опуси" про 50 "байрактарів" , які вони начебто "закупили", а до цього "їх не було", вже перетворилися на "мем".
Больно мне все это писать - мой родной Николаев бомбят каждый день!
Без повного перезавантаження влади Україна не здатна ефективно воювати із загарбниками
А всі інші прекрасно пам'ятають, як "контрнаступали" спочатку "за кілька тижнів", потім обіцяли до липня, потім у серпні. Тепер вже до кінця року.
Спочатку нили, що Захід поганий - то не дає, то не те, то не так..
А зараз що?
Вранці чи увечері?
То як це все назвати?