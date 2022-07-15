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Новости Война
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Контрнаступление мы увидим в этом году, - Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца нынешнего года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"До конца этого года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию и что она будет успешной", - сказал Резников.

По его словам, для любой попытки Украины отбить российские силы в ходе контрнаступления нашей армии нужно больше ракет и артиллерии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад предоставит ракеты для HIMARS, которые способны бить на 300 км, - Резников

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы показываем им (врагам. – Ред.), что мы можем использовать его (западное оружие. – Ред.) с точностью и изяществом, и мы охватываем больший диапазон фронта", - сказал Резников.

Автор: 

Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+40
січень 22р,наш верховний главком готується до масштабного вторгнення росії про яке його завчасно попередила розвідка США..
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15.07.2022 14:30
+37
Може будете тихо робити, а не розкривати кацапам всі плани?
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15.07.2022 14:10
+34
#Б ВАШУ МАТЬ!!!!

Ты еще число и время укажи, ДАЛПАЙОП!!!!
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15.07.2022 14:10
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100% погоджуюся зі Ждановим
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15.07.2022 15:43 Ответить
ВСУ получат ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 км - https://glavred.info/ukraine/zalp-dostanet-do-kryma-vsu-poluchat-rakety-dlya-himars-kotorye-byut-na-300-km-reznikov-10391720.html
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15.07.2022 14:50 Ответить
Cмешной дедуля. Он уже увидел признаки вторжения РФ в Украину, причем уже прямо возле Киева. Сейчас чего-то чешет. зачем, для кого.... Просто останови наступление РФ, а потом бухти про космические корабли.....
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15.07.2022 14:54 Ответить
який контрнаступ? зечмо вже дозволило фсб шнікам перевіряти кораблі в українських портах! ви скоро будете нити що пр@***** @дєсу
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15.07.2022 14:57 Ответить
"Цього року" в устах "зелені" означає "ніколи".
Але рєзнікову не звикати брехати. І його "опуси" про 50 "байрактарів" , які вони начебто "закупили", а до цього "їх не було", вже перетворилися на "мем".
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15.07.2022 20:40 Ответить
Популізм чистої води.Щоб вести успішний контрнаступ,треба повністю знешкодити авіацію та винищити всі військові об'єкти та логістични вузли на теріторії рф на 300-400 км вглиб від кордонів.На кого разраховані такі заяви?
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15.07.2022 14:58 Ответить
Про який наступ він говорить, коли орківський ми навіть не зупинили. Зараз бої ідуть уже за Сіверськ. І я не впевнений що Сіверськ втримають. А далі Бахмут і Слов'янськ.
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15.07.2022 15:19 Ответить
Народ такого не допустит.
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15.07.2022 15:38 Ответить
Допустит. И не такое допускал.
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15.07.2022 15:41 Ответить
Без півдня України нема. Тому або ми повертаємо південь за будь-яку ціну або проект можна закривати. Особисто я не збираюсь жити у приниженій країні -кастраті.
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15.07.2022 16:12 Ответить
Саме цього хотіли б оманські зелені зрадники з рашистами, але ж не все так просто, як здається.
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15.07.2022 17:35 Ответить
Ці зелені- така ганьба !
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15.07.2022 21:19 Ответить
Йди хазяйством займись, піонер-горніст! В цієї зеленої шобли тільки піар в голові. Більше ніщо не цікаво.
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15.07.2022 15:25 Ответить
дурилка картонная, Тебя опять бабы нарожали?)
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15.07.2022 16:54 Ответить
Вот когда, мне говорят - "Я тебе долг отдам через пару недель" и так несколько раз, я начинаю подозревать, что меня дурят и долг надо возвращать другими методами! В данном случае, у меня смутные подозрения, что меня с этим контрнаступом, просто, разводят как лоха! Тем более, что прекрасно помню все па, которые выплясывал Ермак со своим российским визави Козаком до войны.
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15.07.2022 16:50 Ответить
Чи є там дорослі люди, у цій зе-владі?! Цирк і словесний понос.
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15.07.2022 15:47 Ответить
Там одна бездарь і аферисти...
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15.07.2022 16:18 Ответить
Невже ще хтось думає, що ЗЕвлада відбудує Україну??!
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15.07.2022 16:20 Ответить
Мій тупий друг так думає.
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28.07.2022 18:20 Ответить
Ребята не торопитесь, подождите до осени - там проведут референдум и официально примут земли в состав РФ, а когда нам будут угрожать ядерным оружием за «угрозу территориальной целостности РФ» вы поднимете ручки и скажете «а шо мы сможем сделать!»
Больно мне все это писать - мой родной Николаев бомбят каждый день!
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15.07.2022 16:00 Ответить
откуда ты знаешь, что все? Ты партизан херсонский? Или там при штабе сидишь у русских, как Штирлиц?
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15.07.2022 16:17 Ответить
Залужним оманський осел з єлдаком крутять-вертять на виконання своїх зрадницьких домовленостей з рашистами.
Без повного перезавантаження влади Україна не здатна ефективно воювати із загарбниками
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15.07.2022 17:46 Ответить
свеже-бабо-нарожавшийся? Бот? Или опэшный?
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15.07.2022 19:00 Ответить
Нужно не оружием пугать рашиков ,а говорить дипломатией,а нет у нас же нет дипломатов а одни безмозглые ослы которые воюют нашими руками
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15.07.2022 20:32 Ответить
казочки для клоунського лохторату, в яких мізків як у мушлі
А всі інші прекрасно пам'ятають, як "контрнаступали" спочатку "за кілька тижнів", потім обіцяли до липня, потім у серпні. Тепер вже до кінця року.
Спочатку нили, що Захід поганий - то не дає, то не те, то не так..
А зараз що?
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15.07.2022 16:08 Ответить
Агресору потрібна оперативна пауза до кінця року для відновлення сил та *********** щоб мати змогу ще більше вбити українців, зруйнувати більше міст, встигнути анексувати здані їм території.
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15.07.2022 17:51 Ответить
ТікТок влада.
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15.07.2022 16:13 Ответить
так уверенно на серьезных щщах вещать о будущих победах может только идиот. Это война, ситуация меняется каждый день, мы зависим от множества факторов, завтра Раха обьявит тотальную мобилизацию и погонит свое стадо в лаптях на амбразуры, или зеленая шобла проворуется и союзники прикрутят нам помощь. И что тогда??? Резниковсделает все сам, чтобы не прослыть ********?
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15.07.2022 16:15 Ответить
А что он сказал ,что все пустили слюни впереди 5 месяцев ?Если так наступать то 5 лет не хватит .
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15.07.2022 17:01 Ответить
К Днепру будет "контрнаступление"?? Компас може треба подарувать?? Щоб напрямок не путали
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15.07.2022 17:19 Ответить
Діду, тягнути не можна... Скоріше наприкінці року будут баталії Діда Мороза та Санти Клауса
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15.07.2022 17:20 Ответить
Точно Санти? А може нашого Святого Миколая?
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15.07.2022 19:40 Ответить
контрнаступ куди ? до Польщі ?
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15.07.2022 17:29 Ответить
Как в 1920,зато спасли армию...
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15.07.2022 17:38 Ответить
"Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", - сказав Резніков.

Вранці чи увечері?
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15.07.2022 18:28 Ответить
Началась сдача юга и дАунбасса. Приехали...
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15.07.2022 18:32 Ответить
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15.07.2022 18:39 Ответить
На передову разом з зе.
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15.07.2022 18:57 Ответить
контрнаступ на пробку від горілки ????
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15.07.2022 19:18 Ответить
Так наче недавно збиралися херсонську область контрнаступом брати....
То як це все назвати?
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15.07.2022 19:44 Ответить
до конца года ещё больше 5 месяцев, а через 5 месяцев про эту статью никто и не вспомнит, и тогда можно будет обещать наступление в следующем году.
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15.07.2022 20:16 Ответить
Керує людина без військової освіти.
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15.07.2022 20:24 Ответить
На войне хорошо зарабатываете и ничего личного! Прекращайте войну косяки все на вас
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15.07.2022 20:29 Ответить
Резнікову довіри нема !
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15.07.2022 21:16 Ответить
менше б ви пізд...ли... бонапарти хЄрові
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15.07.2022 21:59 Ответить
Ну і? Дійдемо ми до кордонів, а далі шо? Вони перестануть бити по цивільних в українських містах? Поки війна не перетне кордони---до тих пір нічого не зміниться. Спочатку треба ******* по білараші, а потім видно буде. НІХТО не може безнаказано бомбити українські міста.
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16.07.2022 04:19 Ответить
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