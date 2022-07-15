Контрнаступление мы увидим в этом году, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца нынешнего года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"До конца этого года на поле боя произойдет серьезное изменение в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию и что она будет успешной", - сказал Резников.

По его словам, для любой попытки Украины отбить российские силы в ходе контрнаступления нашей армии нужно больше ракет и артиллерии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад предоставит ракеты для HIMARS, которые способны бить на 300 км, - Резников

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы показываем им (врагам. – Ред.), что мы можем использовать его (западное оружие. – Ред.) с точностью и изяществом, и мы охватываем больший диапазон фронта", - сказал Резников.