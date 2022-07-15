Контрнаступ ми побачимо цього року, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до кінця нинішнього року на полі бою відбудеться серйозна зміна на користь України.
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
"До кінця цього року на полі бою відбудеться серйозна зміна на користь України. Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", - сказав Резніков.
За його словами, для будь-якої спроби України відкинути російські сили під час контрнаступу нашій армії потрібно більше ракет та артилерії.
"Я думаю, що це поетапний рух. Ми показуємо їм (ворогам. - Ред.), що ми можемо використовувати її (західну зброю. - Ред.) з точністю та витонченістю, і ми охоплюємо більший діапазон фронту", - сказав Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Але рєзнікову не звикати брехати. І його "опуси" про 50 "байрактарів" , які вони начебто "закупили", а до цього "їх не було", вже перетворилися на "мем".
Больно мне все это писать - мой родной Николаев бомбят каждый день!
Без повного перезавантаження влади Україна не здатна ефективно воювати із загарбниками
А всі інші прекрасно пам'ятають, як "контрнаступали" спочатку "за кілька тижнів", потім обіцяли до липня, потім у серпні. Тепер вже до кінця року.
Спочатку нили, що Захід поганий - то не дає, то не те, то не так..
А зараз що?
Вранці чи увечері?
То як це все назвати?