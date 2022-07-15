Контрнаступ ми побачимо цього року, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до кінця нинішнього року на полі бою відбудеться серйозна зміна на користь України.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До кінця цього року на полі бою відбудеться серйозна зміна на користь України. Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", - сказав Резніков.

За його словами, для будь-якої спроби України відкинути російські сили під час контрнаступу нашій армії потрібно більше ракет та артилерії.

Також читайте: Захід надасть ракети для HIMARS, які здатні бити на 300 км, - Резніков

"Я думаю, що це поетапний рух. Ми показуємо їм (ворогам. - Ред.), що ми можемо використовувати її (західну зброю. - Ред.) з точністю та витонченістю, і ми охоплюємо більший діапазон фронту", - сказав Резніков.