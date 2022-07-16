ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в пятницу призвало к расследованию смерти подданного Великобритании Пола Юри, погибшего в плену боевиков так называемой "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"БДИПЧ глубоко расстроен смертью во время заключения Пола Юри в оккупированной восточной Украине и отмечает, что международное право предусматривает обязательство обращаться с задержанными гуманно и обеспечивать доступ ко всей необходимой медицинской помощи. Мы требуем немедленного и эффективного расследования", – говорится в заявлении БДИПЧ.

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Напомним, 45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри, которого боевики так называемой "ДНР" захватили в плен в апреле, скончался пять дней назад.

В Интернациональном легионе обороны Украины уточнили, что он не был в рядах и не воевал в Украине, а был сотрудником гуманитарной организации.

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