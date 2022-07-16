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Новости
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ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"

пол,юрі

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в пятницу призвало к расследованию смерти подданного Великобритании Пола Юри, погибшего в плену боевиков так называемой "ДНР".

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"БДИПЧ глубоко расстроен смертью во время заключения Пола Юри в оккупированной восточной Украине и отмечает, что международное право предусматривает обязательство обращаться с задержанными гуманно и обеспечивать доступ ко всей необходимой медицинской помощи. Мы требуем немедленного и эффективного расследования", – говорится в заявлении БДИПЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британского добровольца Пола Юри довели до смерти в российском плену

Напомним, 45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри, которого боевики так называемой "ДНР" захватили в плен в апреле, скончался пять дней назад.

В Интернациональном легионе обороны Украины уточнили, что он не был в рядах и не воевал в Украине, а был сотрудником гуманитарной организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Интернациональном легионе подтвердили гибель добровольца Пола Юри

Великобритания (4945) смерть (9216)


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Топ комментарии
+12
Шлюхи с ОБСЕ,вы там на БАМБАСЕ "свои".Едте и расследуйте,нех@уй призывать."Слепые" суки.
Заодно проведаете молодожёнов.
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16.07.2022 00:53
+9
Якщо б справді хотіли запобігти таким злочинам, то закликали б до швидшого надання зброї Україні зі збільшенням асортименту і потужності.
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16.07.2022 00:35
+6
От Ви даєте. Те ОБСЄ з'їбало з нашої землі ще 7 березня.
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16.07.2022 00:43
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А шо там расследовать, заберите тело и по побоям все станет ясно
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16.07.2022 00:31 Ответить
От Ви даєте. Те ОБСЄ з'їбало з нашої землі ще 7 березня.
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16.07.2022 00:43 Ответить
tak pustj obsce edit tuda k etim debilam i razsleduet....tozhe mne umniki
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16.07.2022 00:33 Ответить
Якщо б справді хотіли запобігти таким злочинам, то закликали б до швидшого надання зброї Україні зі збільшенням асортименту і потужності.
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16.07.2022 00:35 Ответить
Від кого вимагаєте? Від тих, хто вам , а ви хвіст піджали і побігли геть? Так вони вам вже все "порозслідували" і дійшли висновку, що '"вінавати стрес балєзнь і лондан"
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16.07.2022 00:47 Ответить
Шлюхи с ОБСЕ,вы там на БАМБАСЕ "свои".Едте и расследуйте,нех@уй призывать."Слепые" суки.
Заодно проведаете молодожёнов.
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16.07.2022 00:53 Ответить
...ага, а потім "дітей" нехай захищають від цих "молодят":

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16.07.2022 01:00 Ответить
як там расслєдуваніє МН17? провели? придурки
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16.07.2022 00:55 Ответить
украинские нацисты убили, с миномета на грузовике обстреляли, прямо на ходу. Попали точно в окно подвала. Фашисты.
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16.07.2022 01:07 Ответить
хотя, могут еще интереснее версию придумать, конечно. Но пока мусоровозы с минометами и боинг с трупами наиболее "адекватные".
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16.07.2022 01:08 Ответить
А про тисячі наших? Не варте уваги?
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16.07.2022 01:23 Ответить
Не хочеться нічого поганого про ЄС говорити в цілому, але...
Нам потрібно бути самим сильними. Ми сильніші них.
Там запросто допустили - пару сотень ослойобів задирали фрау та фройлян спідниці на новий рік.
Я навіть не можу уявити таке у нас.
Там пенсіонери переходять на інший бік дороги, коли назустріч човгає негр або араб.
Нахер така сциклива європа.
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16.07.2022 01:29 Ответить
Самі сцють - дайте нам зброю, **********, ПММ в товарних кількостях.
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16.07.2022 01:32 Ответить
Стало відомо , що у британця був цукровий діабет і ніби - то йому ,
орки
не надали вчасно допомоги !
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16.07.2022 01:49 Ответить
А в скільки наших померло від гангрен?
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16.07.2022 09:16 Ответить
коли вже припинится вживання слів "бойовики" та ДНР?
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16.07.2022 04:11 Ответить
*****... Просіть касетні ракети до хаймарсів і спаліть той Донбас к херам собачьим!
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16.07.2022 04:17 Ответить
розслідувати треба злочинну безжіяльність, приховування злочинів та співпрацю місії обсє з терористами
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16.07.2022 06:50 Ответить
Надеюсь британский спецназ ликвидирует всех виноватых вождей лугандонцев.
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16.07.2022 07:40 Ответить
ОБСЕ помойка. ССО за работу.
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16.07.2022 10:12 Ответить
 
 