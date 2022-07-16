ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в пятницу призвало к расследованию смерти подданного Великобритании Пола Юри, погибшего в плену боевиков так называемой "ДНР".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"БДИПЧ глубоко расстроен смертью во время заключения Пола Юри в оккупированной восточной Украине и отмечает, что международное право предусматривает обязательство обращаться с задержанными гуманно и обеспечивать доступ ко всей необходимой медицинской помощи. Мы требуем немедленного и эффективного расследования", – говорится в заявлении БДИПЧ.
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Напомним, 45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри, которого боевики так называемой "ДНР" захватили в плен в апреле, скончался пять дней назад.
В Интернациональном легионе обороны Украины уточнили, что он не был в рядах и не воевал в Украине, а был сотрудником гуманитарной организации.
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Заодно проведаете молодожёнов.
Нам потрібно бути самим сильними. Ми сильніші них.
Там запросто допустили - пару сотень ослойобів задирали фрау та фройлян спідниці на новий рік.
Я навіть не можу уявити таке у нас.
Там пенсіонери переходять на інший бік дороги, коли назустріч човгає негр або араб.
Нахер така сциклива європа.
орки
не надали вчасно допомоги !