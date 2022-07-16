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Новини
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ОБСЄ закликає розслідувати смерть британця в полоні бойовиків "ДНР"

пол,юрі

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у п’ятницю закликало до розслідування смерті підданого Великої Британії Пола Юрі, який загинув у полоні бойовиків так званої "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"БДІПЛ глибоко засмучене смертю під час ув’язнення Пола Юрі в окупованій східній Україні та наголошує, що міжнародне право передбачає зобов’язання поводитися з затриманими гуманно та забезпечувати доступ до всієї необхідної медичної допомоги. Ми вимагаємо негайного та ефективного розслідування", – йдеться в заяві БДІПЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британського добровольця Пола Юрі довели до смерті у російському полоні

Нагадаємо, 45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі, якого бойовики так званої "ДНР" захопили у полон у квітні, помер 5 днів тому.

В Інтернаціональному легіоні оборони України уточнили, що він не був у його лавах та не воював в Україні, а був співробітником гуманітарної організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міжнародному легіоні підтвердили загибель добровольця Пола Юрі

Автор: 

Велика Британія (5568) смерть (6744)


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Топ коментарі
+12
Шлюхи с ОБСЕ,вы там на БАМБАСЕ "свои".Едте и расследуйте,нех@уй призывать."Слепые" суки.
Заодно проведаете молодожёнов.
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16.07.2022 00:53
+9
Якщо б справді хотіли запобігти таким злочинам, то закликали б до швидшого надання зброї Україні зі збільшенням асортименту і потужності.
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16.07.2022 00:35
+6
От Ви даєте. Те ОБСЄ з'їбало з нашої землі ще 7 березня.
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16.07.2022 00:43
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А шо там расследовать, заберите тело и по побоям все станет ясно
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16.07.2022 00:31 Відповісти
От Ви даєте. Те ОБСЄ з'їбало з нашої землі ще 7 березня.
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16.07.2022 00:43 Відповісти
tak pustj obsce edit tuda k etim debilam i razsleduet....tozhe mne umniki
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16.07.2022 00:33 Відповісти
Якщо б справді хотіли запобігти таким злочинам, то закликали б до швидшого надання зброї Україні зі збільшенням асортименту і потужності.
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16.07.2022 00:35 Відповісти
Від кого вимагаєте? Від тих, хто вам , а ви хвіст піджали і побігли геть? Так вони вам вже все "порозслідували" і дійшли висновку, що '"вінавати стрес балєзнь і лондан"
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16.07.2022 00:47 Відповісти
Шлюхи с ОБСЕ,вы там на БАМБАСЕ "свои".Едте и расследуйте,нех@уй призывать."Слепые" суки.
Заодно проведаете молодожёнов.
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16.07.2022 00:53 Відповісти
...ага, а потім "дітей" нехай захищають від цих "молодят":

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16.07.2022 01:00 Відповісти
як там расслєдуваніє МН17? провели? придурки
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16.07.2022 00:55 Відповісти
украинские нацисты убили, с миномета на грузовике обстреляли, прямо на ходу. Попали точно в окно подвала. Фашисты.
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16.07.2022 01:07 Відповісти
хотя, могут еще интереснее версию придумать, конечно. Но пока мусоровозы с минометами и боинг с трупами наиболее "адекватные".
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16.07.2022 01:08 Відповісти
А про тисячі наших? Не варте уваги?
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16.07.2022 01:23 Відповісти
Не хочеться нічого поганого про ЄС говорити в цілому, але...
Нам потрібно бути самим сильними. Ми сильніші них.
Там запросто допустили - пару сотень ослойобів задирали фрау та фройлян спідниці на новий рік.
Я навіть не можу уявити таке у нас.
Там пенсіонери переходять на інший бік дороги, коли назустріч човгає негр або араб.
Нахер така сциклива європа.
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16.07.2022 01:29 Відповісти
Самі сцють - дайте нам зброю, **********, ПММ в товарних кількостях.
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16.07.2022 01:32 Відповісти
Стало відомо , що у британця був цукровий діабет і ніби - то йому ,
орки
не надали вчасно допомоги !
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16.07.2022 01:49 Відповісти
А в скільки наших померло від гангрен?
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16.07.2022 09:16 Відповісти
коли вже припинится вживання слів "бойовики" та ДНР?
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16.07.2022 04:11 Відповісти
*****... Просіть касетні ракети до хаймарсів і спаліть той Донбас к херам собачьим!
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16.07.2022 04:17 Відповісти
розслідувати треба злочинну безжіяльність, приховування злочинів та співпрацю місії обсє з терористами
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16.07.2022 06:50 Відповісти
Надеюсь британский спецназ ликвидирует всех виноватых вождей лугандонцев.
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16.07.2022 07:40 Відповісти
ОБСЕ помойка. ССО за работу.
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16.07.2022 10:12 Відповісти
 
 