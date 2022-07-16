ОБСЄ закликає розслідувати смерть британця в полоні бойовиків "ДНР"
Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у п’ятницю закликало до розслідування смерті підданого Великої Британії Пола Юрі, який загинув у полоні бойовиків так званої "ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"БДІПЛ глибоко засмучене смертю під час ув’язнення Пола Юрі в окупованій східній Україні та наголошує, що міжнародне право передбачає зобов’язання поводитися з затриманими гуманно та забезпечувати доступ до всієї необхідної медичної допомоги. Ми вимагаємо негайного та ефективного розслідування", – йдеться в заяві БДІПЛ.
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Нагадаємо, 45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі, якого бойовики так званої "ДНР" захопили у полон у квітні, помер 5 днів тому.
В Інтернаціональному легіоні оборони України уточнили, що він не був у його лавах та не воював в Україні, а був співробітником гуманітарної організації.
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Заодно проведаете молодожёнов.
Нам потрібно бути самим сильними. Ми сильніші них.
Там запросто допустили - пару сотень ослойобів задирали фрау та фройлян спідниці на новий рік.
Я навіть не можу уявити таке у нас.
Там пенсіонери переходять на інший бік дороги, коли назустріч човгає негр або араб.
Нахер така сциклива європа.
орки
не надали вчасно допомоги !