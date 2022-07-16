Россияне обстреляли Одессу, возник пожар, - Братчук (обновлено)
Российские войска утром 16 июля ударили по Одессе. Возник пожар.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одесса. Не выкладываем видео и фото с места происшествия. На месте пожара работают спасатели", - написал он.
"Суспільне Одеса" со ссылкой на Оперативное командование Південь сообщает, что ракета попала в гражданский объект. Информации о погибших и раненых пока нет. На месте работают спасатели.
Позже Братчук сообщил, что российская ракета попала в склад. Пострадавших нет - охранники соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги и перешли в укрытие.
Воздушная тревога была объявлена в Одессе около 4 утра, а взрыв раздался около 5 утра.
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Инфа насчёт поездки ******** из вторых рук буквально. А СБУ опять спит...
Но Штаты их хлопнули в банке-корреспонденте. До сих пор эти $$$ там.
"загибших"