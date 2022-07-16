Россияне обстреляли Одессу, возник пожар, - Братчук (обновлено)

Российские войска утром 16 июля ударили по Одессе. Возник пожар.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса. Не выкладываем видео и фото с места происшествия. На месте пожара работают спасатели", - написал он.

"Суспільне Одеса" со ссылкой на Оперативное командование Південь сообщает, что ракета попала в гражданский объект. Информации о погибших и раненых пока нет. На месте работают спасатели.

Позже Братчук сообщил, что российская ракета попала в склад. Пострадавших нет - охранники соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги и перешли в укрытие.

Воздушная тревога была объявлена в Одессе около 4 утра, а взрыв раздался около 5 утра.

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