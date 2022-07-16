РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4008 посетителей онлайн
Новости Война
14 100 17

Россияне обстреляли Одессу, возник пожар, - Братчук (обновлено)

одеса

Российские войска утром 16 июля ударили по Одессе. Возник пожар.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса. Не выкладываем видео и фото с места происшествия. На месте пожара работают спасатели", - написал он.

"Суспільне Одеса" со ссылкой на Оперативное командование Південь сообщает, что ракета попала в гражданский объект. Информации о погибших и раненых пока нет. На месте работают спасатели.

Позже Братчук сообщил, что российская ракета попала в склад. Пострадавших нет - охранники соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги и перешли в укрытие.

Воздушная тревога была объявлена в Одессе около 4 утра, а взрыв раздался около 5 утра.

Также смотрите: Обстрел Краматорска - кадры взрыва в центре города. ВИДЕО

обстрел (27043) Одесса (7872) Братчук Сергей (106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Это дело случая, пока не победим в войне. В эпицентре мог быть и мой дом... Держимся. Враг не пройдет. Слава Богу в одессе рулят наши военные... А разные там пiд р а х уi ща - тише воды, ниже травы. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
показать весь комментарий
16.07.2022 07:19
+14
Цікаво - коли "писарчуки" на "Цензорі" перестануть буть "русскаязичными са знанием украинскава языка", а стануть "україномовними"?
"загибших"
показать весь комментарий
16.07.2022 07:02
+8
Насчёт ******** Вы не совсем в курсе. Недавно это чмо ездило в Молдову (или в ПМРу- куда точно не знаю) получать "благословение" от парашных попов "на царствие" в "одесской народной республике". Труха со своим бандитским кодлом тоже готовится. Началом "создания республики" у них намечен момент, когда все заблокированные иностранные суда уйдут с грузом зерна из портов "большой Одессы", фарватеры будут до того разминированы, "утопленники" на входах в порты подняты, а новые суда (в балласте) ещё не зайдут из-за очередной провокации Куйла в Чёрном море.
Инфа насчёт поездки ******** из вторых рук буквально. А СБУ опять спит...
показать весь комментарий
16.07.2022 07:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
200м от меня
показать весь комментарий
16.07.2022 06:59 Ответить
тероср0сия!
показать весь комментарий
16.07.2022 07:03 Ответить
Это дело случая, пока не победим в войне. В эпицентре мог быть и мой дом... Держимся. Враг не пройдет. Слава Богу в одессе рулят наши военные... А разные там пiд р а х уi ща - тише воды, ниже травы. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
показать весь комментарий
16.07.2022 07:19 Ответить
******** сейчас активно свою сраную юридическую академию рекламирует на одном из местных телеканалов, прямо из штанов выпрыгивает. Рассказывает какие безопасные бомбоубежища у него и какие глубокие знания получат его студенты.
показать весь комментарий
16.07.2022 07:27 Ответить
Насчёт ******** Вы не совсем в курсе. Недавно это чмо ездило в Молдову (или в ПМРу- куда точно не знаю) получать "благословение" от парашных попов "на царствие" в "одесской народной республике". Труха со своим бандитским кодлом тоже готовится. Началом "создания республики" у них намечен момент, когда все заблокированные иностранные суда уйдут с грузом зерна из портов "большой Одессы", фарватеры будут до того разминированы, "утопленники" на входах в порты подняты, а новые суда (в балласте) ещё не зайдут из-за очередной провокации Куйла в Чёрном море.
Инфа насчёт поездки ******** из вторых рук буквально. А СБУ опять спит...
показать весь комментарий
16.07.2022 07:33 Ответить
Эти 3,14дары только и ждут удобного момента.
показать весь комментарий
16.07.2022 07:35 Ответить
У підрахєра рило замазано харьківськими угодами і його не чіпають, мабуть кришують криси типа дєрьмака.
показать весь комментарий
16.07.2022 09:51 Ответить
******** начинал свою карьеру посредником для передачи взятки во время вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Эта процедура у него отработана до совершенства, он ею пользуется и сейчас. А как он принимал нужных людей в академии...Там было все, как хотите, так и понимайте. На сегодняшний день, у него есть много "благодарных" влиятельных людей. Академия это его Ковчег.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:12 Ответить
А за ************ в 2004 г. на счёт его дочки уже почти зашло 23 млн. $.
Но Штаты их хлопнули в банке-корреспонденте. До сих пор эти $$$ там.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:52 Ответить
Крыс типа Дерьмака Куйло планирует заменить на "проверенных товарищей" типа Хама и ********. Смотрящим за Одесской областью назначен именно ********.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:49 Ответить
Цікаво - коли "писарчуки" на "Цензорі" перестануть буть "русскаязичными са знанием украинскава языка", а стануть "україномовними"?
"загибших"
показать весь комментарий
16.07.2022 07:02 Ответить
Их вроде начнут штрафовать за каазламордое наречие.
показать весь комментарий
16.07.2022 07:15 Ответить
ніколи, вони статті пишуть кацапською, а потім механічним перекладом на українську, щось давно губернаторів не згадували, мабуть з кацапії статті не присилають.
показать весь комментарий
16.07.2022 07:46 Ответить
усі ру.чф лоханки давно повинні бути на дні, бажано в бухтах сєвастіполя. Окремий привіт дому мацКвьі
показать весь комментарий
16.07.2022 07:06 Ответить
Зерно вже почали вивозити, розмінували порти?
показать весь комментарий
16.07.2022 07:34 Ответить
зеИУДА И ЕГО ДЕРЬМАК ОТРАБАТЫВАЮТ ВСЕ ,что в Омане наказали Сдадут Одессу , как сдали Херсон , Каховку, Мелитополь…КАК МОЖНО БЫЛО СОГЛАШАТЬСЯ НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ПОРТОВ⁉️Почему не протестует генеральный штаб
показать весь комментарий
16.07.2022 09:55 Ответить
 
 