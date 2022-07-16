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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Одесу, виникла пожежа, - Братчук (оновлено)

одеса

Російські війська вранці 16 липня вдарили по Одесі. Виникла пожежа.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав він.

"Суспільне Одеса" з посиланням на Оперативне командування Південь повідомляє, що ракета влучила в цивільний об’єкт. Інформації про загибших та поранених поки немає. На місці працюють рятувальники.

Пізніше Братчук повідомив, що російська ракета влучила в склад. Постраждалих нема - охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги та перейши до укриття.

Повітряна тривога була оголошена в Одесі близько 4 ранку, а вибух пролунав близько 5.

Дивіться: Обстріл Краматорська - кадри вибуху в центрі міста. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28365) Одеса (5442) Братчук Сергій (145)


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Топ коментарі
+18
Это дело случая, пока не победим в войне. В эпицентре мог быть и мой дом... Держимся. Враг не пройдет. Слава Богу в одессе рулят наши военные... А разные там пiд р а х уi ща - тише воды, ниже травы. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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16.07.2022 07:19
+14
Цікаво - коли "писарчуки" на "Цензорі" перестануть буть "русскаязичными са знанием украинскава языка", а стануть "україномовними"?
"загибших"
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16.07.2022 07:02
+8
Насчёт ******** Вы не совсем в курсе. Недавно это чмо ездило в Молдову (или в ПМРу- куда точно не знаю) получать "благословение" от парашных попов "на царствие" в "одесской народной республике". Труха со своим бандитским кодлом тоже готовится. Началом "создания республики" у них намечен момент, когда все заблокированные иностранные суда уйдут с грузом зерна из портов "большой Одессы", фарватеры будут до того разминированы, "утопленники" на входах в порты подняты, а новые суда (в балласте) ещё не зайдут из-за очередной провокации Куйла в Чёрном море.
Инфа насчёт поездки ******** из вторых рук буквально. А СБУ опять спит...
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16.07.2022 07:33
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16.07.2022 06:59 Відповісти
тероср0сия!
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16.07.2022 07:03 Відповісти
Это дело случая, пока не победим в войне. В эпицентре мог быть и мой дом... Держимся. Враг не пройдет. Слава Богу в одессе рулят наши военные... А разные там пiд р а х уi ща - тише воды, ниже травы. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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16.07.2022 07:19 Відповісти
******** сейчас активно свою сраную юридическую академию рекламирует на одном из местных телеканалов, прямо из штанов выпрыгивает. Рассказывает какие безопасные бомбоубежища у него и какие глубокие знания получат его студенты.
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16.07.2022 07:27 Відповісти
Насчёт ******** Вы не совсем в курсе. Недавно это чмо ездило в Молдову (или в ПМРу- куда точно не знаю) получать "благословение" от парашных попов "на царствие" в "одесской народной республике". Труха со своим бандитским кодлом тоже готовится. Началом "создания республики" у них намечен момент, когда все заблокированные иностранные суда уйдут с грузом зерна из портов "большой Одессы", фарватеры будут до того разминированы, "утопленники" на входах в порты подняты, а новые суда (в балласте) ещё не зайдут из-за очередной провокации Куйла в Чёрном море.
Инфа насчёт поездки ******** из вторых рук буквально. А СБУ опять спит...
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16.07.2022 07:33 Відповісти
Эти 3,14дары только и ждут удобного момента.
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16.07.2022 07:35 Відповісти
У підрахєра рило замазано харьківськими угодами і його не чіпають, мабуть кришують криси типа дєрьмака.
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16.07.2022 09:51 Відповісти
******** начинал свою карьеру посредником для передачи взятки во время вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Эта процедура у него отработана до совершенства, он ею пользуется и сейчас. А как он принимал нужных людей в академии...Там было все, как хотите, так и понимайте. На сегодняшний день, у него есть много "благодарных" влиятельных людей. Академия это его Ковчег.
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16.07.2022 10:12 Відповісти
А за ************ в 2004 г. на счёт его дочки уже почти зашло 23 млн. $.
Но Штаты их хлопнули в банке-корреспонденте. До сих пор эти $$$ там.
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16.07.2022 10:52 Відповісти
Крыс типа Дерьмака Куйло планирует заменить на "проверенных товарищей" типа Хама и ********. Смотрящим за Одесской областью назначен именно ********.
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16.07.2022 10:49 Відповісти
Цікаво - коли "писарчуки" на "Цензорі" перестануть буть "русскаязичными са знанием украинскава языка", а стануть "україномовними"?
"загибших"
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16.07.2022 07:02 Відповісти
Их вроде начнут штрафовать за каазламордое наречие.
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16.07.2022 07:15 Відповісти
ніколи, вони статті пишуть кацапською, а потім механічним перекладом на українську, щось давно губернаторів не згадували, мабуть з кацапії статті не присилають.
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16.07.2022 07:46 Відповісти
усі ру.чф лоханки давно повинні бути на дні, бажано в бухтах сєвастіполя. Окремий привіт дому мацКвьі
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16.07.2022 07:06 Відповісти
Зерно вже почали вивозити, розмінували порти?
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16.07.2022 07:34 Відповісти
зеИУДА И ЕГО ДЕРЬМАК ОТРАБАТЫВАЮТ ВСЕ ,что в Омане наказали Сдадут Одессу , как сдали Херсон , Каховку, Мелитополь…КАК МОЖНО БЫЛО СОГЛАШАТЬСЯ НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ПОРТОВ⁉️Почему не протестует генеральный штаб
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16.07.2022 09:55 Відповісти
 
 