Росіяни обстріляли Одесу, виникла пожежа, - Братчук (оновлено)

Російські війська вранці 16 липня вдарили по Одесі. Виникла пожежа.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав він.

"Суспільне Одеса" з посиланням на Оперативне командування Південь повідомляє, що ракета влучила в цивільний об’єкт. Інформації про загибших та поранених поки немає. На місці працюють рятувальники.

Пізніше Братчук повідомив, що російська ракета влучила в склад. Постраждалих нема - охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги та перейши до укриття.

Повітряна тривога була оголошена в Одесі близько 4 ранку, а вибух пролунав близько 5.

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