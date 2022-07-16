Росіяни обстріляли Одесу, виникла пожежа, - Братчук (оновлено)
Російські війська вранці 16 липня вдарили по Одесі. Виникла пожежа.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав він.
"Суспільне Одеса" з посиланням на Оперативне командування Південь повідомляє, що ракета влучила в цивільний об’єкт. Інформації про загибших та поранених поки немає. На місці працюють рятувальники.
Пізніше Братчук повідомив, що російська ракета влучила в склад. Постраждалих нема - охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги та перейши до укриття.
Повітряна тривога була оголошена в Одесі близько 4 ранку, а вибух пролунав близько 5.
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Инфа насчёт поездки ******** из вторых рук буквально. А СБУ опять спит...
Но Штаты их хлопнули в банке-корреспонденте. До сих пор эти $$$ там.
"загибших"