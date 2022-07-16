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Мотивы Путина ясны. Будем использовать наследие Нюрнберга, - Кислица

кислиця

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников следует использовать "наследие Нюрнберга".

Об этом он сказал на встрече в Совете Безопасности ООН по теме "Уничтожение культурного наследия, как следствие российской агрессии против Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, мотивы российского диктатора Владимира Путина и его приспешников "ясны и просты".

"Если вы собираетесь уничтожить национальную идентичность, то должны лишить народ его культуры, в частности, уничтожив объекты его наследия. Мы будем опираться на наследие Нюрнберга, которое остается актуальным, хотя и нуждается в развитии и адаптации к современным реалиям. Украина сегодня стала щитом против современных варварских племен", – сказал Кислица.

Читайте: Россию не исключают из ООН, потому что она владеет ядерным оружием, - Кислица

Он отметил, что на Нюрнбергском процессе преступления против культуры занимали особое место и были отнесены к группе, связанной с материальными потерями.

Напомним, Нюрнбергский процесс - первый и ключевой из серии судебных процессов над некоторыми военными преступниками нацистской Германии, происходившими во Дворце юстиции города Нюрнберга после окончания Второй мировой войны, в 1945-1949 годах.

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дипломатия (1463) дипломаты (636) трибунал (270) Кислица Сергей (171) военные преступления (1431)


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Топ комментарии
+7
Ну да. Совок согласился на Нюрнбергский трибунал только с условием, что не будет затронут период с 1939 по 1941. Вот и затроньте его сейчас. Пусть получат за свои зверства по полной. Раз уж кацапня себя правопреемниками совка считает , пусть огребает.
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16.07.2022 09:41
+6
З нацистами воював увесь світ, а з москалями тільки Україна. Один залп з есмінців знищив би весь москальский флот в Чорному морі, но цього не буде, бо всі бояться відповіді. От так і будемо ми одні воювати з монстрами пока не переможемо...
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16.07.2022 09:48
+4
"В мацкву никто входить не будет...."

В мацкву не ПОТРІБНО входити....

треба створити такі УМОВИ....щоб руSSкі кріпосні САМІ вивезли путіна та інших терористів в Гаагу...в обмін на продовольство...

так як зробили серби...видавши мілошевіча та його вбивць...так як зробили з чаушеску та кадафі.....
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16.07.2022 11:00
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Звучит конечно красиво, но в Берлин вошли несколько армий. В мацкву никто входить не будет.
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16.07.2022 09:25 Ответить
"В мацкву никто входить не будет...."

В мацкву не ПОТРІБНО входити....

треба створити такі УМОВИ....щоб руSSкі кріпосні САМІ вивезли путіна та інших терористів в Гаагу...в обмін на продовольство...

так як зробили серби...видавши мілошевіча та його вбивць...так як зробили з чаушеску та кадафі.....
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16.07.2022 11:00 Ответить
А тим часом - США дозволили торгувати добривами і ліками з Росією
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16.07.2022 09:26 Ответить
здається, заборони ніколи і не було?
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16.07.2022 10:21 Ответить
поновлені ліцензії..обіцяти - не означає одружитись
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16.07.2022 12:34 Ответить
Нацисти сиділи в залі суду, а ***** сидить десь в бункері.
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16.07.2022 09:35 Ответить
Ну да. Совок согласился на Нюрнбергский трибунал только с условием, что не будет затронут период с 1939 по 1941. Вот и затроньте его сейчас. Пусть получат за свои зверства по полной. Раз уж кацапня себя правопреемниками совка считает , пусть огребает.
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16.07.2022 09:41 Ответить
З нацистами воював увесь світ, а з москалями тільки Україна. Один залп з есмінців знищив би весь москальский флот в Чорному морі, но цього не буде, бо всі бояться відповіді. От так і будемо ми одні воювати з монстрами пока не переможемо...
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16.07.2022 09:48 Ответить
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16.07.2022 10:09 Ответить
так і буде!!!
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16.07.2022 11:02 Ответить
Поскоріше би цих кремлівських вбивць за вуха притягли до Гааги 😠
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16.07.2022 12:04 Ответить
поки їх притягнуть - з найкраще нехай починають подихати в муках
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16.07.2022 12:36 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXEcSpQzaU9TDqQb2O3zZ8XnITk4pXxh_gb3PvW7VbNXrej65Vi5cLAhpvFT2-8t-h8nAhB3EUpS-YT0J9YAMim4jBifWW9MWRSZkmp-CiY-sdCzjswxtBvXzy3oW1JzIGWhsyxguJHsIE9xagPT63XI30Tg9c9KiJ5f5oPxSpQtA&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл Сьогодні сповнюється два місяці з дня початку "геніальної гуманітарної спецоперації визволення та евакуації захисників Маріуполя, проведеної за наказом та під повним контролем преzедента України". Що, народе України, вже встигли забути це видатне досягнення свого "хоть паржом"? За цей час під особистим контролем Zеленського від 2500 до 2800 українських військових та правоохоронців були відправлені в колонії та катівні московії та їхнього маріонеткового динири. Усі розповіді про попередні домовленості щодо звільнення та обмінів виявилися брехнею. На день гучних заяв від Верещук, Маляр та численних лизоблюдів Банкової жодних домовленостей не було взагалі.

За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...

Zеленський, ти добре спиш?







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16.07.2022 13:37 Ответить
 
 