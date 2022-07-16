Мотивы Путина ясны. Будем использовать наследие Нюрнберга, - Кислица
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников следует использовать "наследие Нюрнберга".
Об этом он сказал на встрече в Совете Безопасности ООН по теме "Уничтожение культурного наследия, как следствие российской агрессии против Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, мотивы российского диктатора Владимира Путина и его приспешников "ясны и просты".
"Если вы собираетесь уничтожить национальную идентичность, то должны лишить народ его культуры, в частности, уничтожив объекты его наследия. Мы будем опираться на наследие Нюрнберга, которое остается актуальным, хотя и нуждается в развитии и адаптации к современным реалиям. Украина сегодня стала щитом против современных варварских племен", – сказал Кислица.
Он отметил, что на Нюрнбергском процессе преступления против культуры занимали особое место и были отнесены к группе, связанной с материальными потерями.
Напомним, Нюрнбергский процесс - первый и ключевой из серии судебных процессов над некоторыми военными преступниками нацистской Германии, происходившими во Дворце юстиции города Нюрнберга после окончания Второй мировой войны, в 1945-1949 годах.
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В мацкву не ПОТРІБНО входити....
треба створити такі УМОВИ....щоб руSSкі кріпосні САМІ вивезли путіна та інших терористів в Гаагу...в обмін на продовольство...
так як зробили серби...видавши мілошевіча та його вбивць...так як зробили з чаушеску та кадафі.....
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Zеленський, ти добре спиш?