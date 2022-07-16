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Новини
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Мотиви Путіна зрозумілі. Будемо використовувати спадщину Нюрнберга, - Кислиця

кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що у питанні покарання російських військових злочинців потрібно використовувати "спадщину Нюрнберга".

Про це він сказав на зустрічі в Раді Безпеки ООН на тему "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, мотиви російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників "ясні та прості".

"Якщо ви збираєтеся знищити національну ідентичність, то маєте позбавити народ його культури, зокрема, знищивши об'єкти його спадщини. Ми спиратимемося на спадщину Нюрнберга, яка залишається актуальною, хоч і потребує розвитку та адаптації до сучасних реалій. Україна сьогодні стала щитом проти сучасних варварських племен", – сказав Кислиця.

Читайте: Росію не виключають з ООН, тому що вона володіє ядерною зброєю, - Кислиця

Він зазначив, що на Нюрнберзькому процесі злочини проти культури займали особливе місце та були зараховані до групи, пов'язаної з матеріальними втратами.

Нагадаємо, Нюрнберзький процес — перший і ключовий із серії судових процесів над деякими військовими злочинцями нацистської Німеччини, що відбувались у Палаці юстиції міста Нюрнберга після закінчення Другої світової війни, у 1945-1949 роках.

Також читайте: Кислиця - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом прямо зараз

Автор: 

дипломатія (711) дипломати (566) трибунал (260) Кислиця Сергій (207) воєнні злочини (1856)


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Топ коментарі
+7
Ну да. Совок согласился на Нюрнбергский трибунал только с условием, что не будет затронут период с 1939 по 1941. Вот и затроньте его сейчас. Пусть получат за свои зверства по полной. Раз уж кацапня себя правопреемниками совка считает , пусть огребает.
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16.07.2022 09:41
+6
З нацистами воював увесь світ, а з москалями тільки Україна. Один залп з есмінців знищив би весь москальский флот в Чорному морі, но цього не буде, бо всі бояться відповіді. От так і будемо ми одні воювати з монстрами пока не переможемо...
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16.07.2022 09:48
+4
"В мацкву никто входить не будет...."

В мацкву не ПОТРІБНО входити....

треба створити такі УМОВИ....щоб руSSкі кріпосні САМІ вивезли путіна та інших терористів в Гаагу...в обмін на продовольство...

так як зробили серби...видавши мілошевіча та його вбивць...так як зробили з чаушеску та кадафі.....
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16.07.2022 11:00
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Звучит конечно красиво, но в Берлин вошли несколько армий. В мацкву никто входить не будет.
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16.07.2022 09:25 Відповісти
"В мацкву никто входить не будет...."

В мацкву не ПОТРІБНО входити....

треба створити такі УМОВИ....щоб руSSкі кріпосні САМІ вивезли путіна та інших терористів в Гаагу...в обмін на продовольство...

так як зробили серби...видавши мілошевіча та його вбивць...так як зробили з чаушеску та кадафі.....
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16.07.2022 11:00 Відповісти
А тим часом - США дозволили торгувати добривами і ліками з Росією
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16.07.2022 09:26 Відповісти
здається, заборони ніколи і не було?
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16.07.2022 10:21 Відповісти
поновлені ліцензії..обіцяти - не означає одружитись
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16.07.2022 12:34 Відповісти
Нацисти сиділи в залі суду, а ***** сидить десь в бункері.
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16.07.2022 09:35 Відповісти
Ну да. Совок согласился на Нюрнбергский трибунал только с условием, что не будет затронут период с 1939 по 1941. Вот и затроньте его сейчас. Пусть получат за свои зверства по полной. Раз уж кацапня себя правопреемниками совка считает , пусть огребает.
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16.07.2022 09:41 Відповісти
З нацистами воював увесь світ, а з москалями тільки Україна. Один залп з есмінців знищив би весь москальский флот в Чорному морі, но цього не буде, бо всі бояться відповіді. От так і будемо ми одні воювати з монстрами пока не переможемо...
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16.07.2022 09:48 Відповісти
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16.07.2022 10:09 Відповісти
так і буде!!!
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16.07.2022 11:02 Відповісти
Поскоріше би цих кремлівських вбивць за вуха притягли до Гааги 😠
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16.07.2022 12:04 Відповісти
поки їх притягнуть - з найкраще нехай починають подихати в муках
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16.07.2022 12:36 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXEcSpQzaU9TDqQb2O3zZ8XnITk4pXxh_gb3PvW7VbNXrej65Vi5cLAhpvFT2-8t-h8nAhB3EUpS-YT0J9YAMim4jBifWW9MWRSZkmp-CiY-sdCzjswxtBvXzy3oW1JzIGWhsyxguJHsIE9xagPT63XI30Tg9c9KiJ5f5oPxSpQtA&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл Сьогодні сповнюється два місяці з дня початку "геніальної гуманітарної спецоперації визволення та евакуації захисників Маріуполя, проведеної за наказом та під повним контролем преzедента України". Що, народе України, вже встигли забути це видатне досягнення свого "хоть паржом"? За цей час під особистим контролем Zеленського від 2500 до 2800 українських військових та правоохоронців були відправлені в колонії та катівні московії та їхнього маріонеткового динири. Усі розповіді про попередні домовленості щодо звільнення та обмінів виявилися брехнею. На день гучних заяв від Верещук, Маляр та численних лизоблюдів Банкової жодних домовленостей не було взагалі.

За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...

Zеленський, ти добре спиш?







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16.07.2022 13:37 Відповісти
 
 