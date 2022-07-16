Мотиви Путіна зрозумілі. Будемо використовувати спадщину Нюрнберга, - Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що у питанні покарання російських військових злочинців потрібно використовувати "спадщину Нюрнберга".

Про це він сказав на зустрічі в Раді Безпеки ООН на тему "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, мотиви російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників "ясні та прості".

"Якщо ви збираєтеся знищити національну ідентичність, то маєте позбавити народ його культури, зокрема, знищивши об'єкти його спадщини. Ми спиратимемося на спадщину Нюрнберга, яка залишається актуальною, хоч і потребує розвитку та адаптації до сучасних реалій. Україна сьогодні стала щитом проти сучасних варварських племен", – сказав Кислиця.

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Він зазначив, що на Нюрнберзькому процесі злочини проти культури займали особливе місце та були зараховані до групи, пов'язаної з матеріальними втратами.

Нагадаємо, Нюрнберзький процес — перший і ключовий із серії судових процесів над деякими військовими злочинцями нацистської Німеччини, що відбувались у Палаці юстиції міста Нюрнберга після закінчення Другої світової війни, у 1945-1949 роках.

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