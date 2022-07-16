Мотиви Путіна зрозумілі. Будемо використовувати спадщину Нюрнберга, - Кислиця
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що у питанні покарання російських військових злочинців потрібно використовувати "спадщину Нюрнберга".
Про це він сказав на зустрічі в Раді Безпеки ООН на тему "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, мотиви російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників "ясні та прості".
"Якщо ви збираєтеся знищити національну ідентичність, то маєте позбавити народ його культури, зокрема, знищивши об'єкти його спадщини. Ми спиратимемося на спадщину Нюрнберга, яка залишається актуальною, хоч і потребує розвитку та адаптації до сучасних реалій. Україна сьогодні стала щитом проти сучасних варварських племен", – сказав Кислиця.
Він зазначив, що на Нюрнберзькому процесі злочини проти культури займали особливе місце та були зараховані до групи, пов'язаної з матеріальними втратами.
Нагадаємо, Нюрнберзький процес — перший і ключовий із серії судових процесів над деякими військовими злочинцями нацистської Німеччини, що відбувались у Палаці юстиції міста Нюрнберга після закінчення Другої світової війни, у 1945-1949 роках.
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треба створити такі УМОВИ....щоб руSSкі кріпосні САМІ вивезли путіна та інших терористів в Гаагу...в обмін на продовольство...
так як зробили серби...видавши мілошевіча та його вбивць...так як зробили з чаушеску та кадафі.....
За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...
Zеленський, ти добре спиш?