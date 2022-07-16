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ЕС выделит €433 миллиона трем странам в поддержку беженцев из Украины

союз,єс,євросоюз,європейський

Евросоюз выделит Бельгии, Италии и Люксембургу более 433 млн евро на компенсацию расходов, связанных с поддержкой украинских беженцев, и восстановление после пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бельгия, Италия и Люксембург получат дополнительно 433,79 млн евро в рамках REACT-EU для поддержки людей, бегущих от российской агрессии против Украины, в сферах трудоустройства и здравоохранения", - говорится в сообщении.

В Бельгии с целью интеграции на рынок труда беженцев из Украины и незащищенных соискателей работы 33,4 млн евро из Европейского социального фонда (ESF) будут направлены на усиление ориентации, консультирования и поддержки трудоустройства.

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В Люксембурге Фонд помощи наиболее обездоленным получит 390 тыс. евро для доставки дополнительной продовольственной помощи нуждающимся людям.

В Италии 136 млн евро будет предоставлено в поддержку программы, направленной на уменьшение давления на систему здравоохранения страны, содействие найма новых работников здравоохранения и покрытие расходов на дополнительные часы работы. Кроме того, 264 млн евро направят на закупку доз вакцин против COVID-19.

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Всего в рамках программы REACT-EU в 2021 году были выделены 40 млрд евро на помощь государствам-членам, которые приходят в себя от пандемии, инвестируя в цифровой и зеленый переход, теперь принимают и интегрируют людей, бегущих от войны россии против Украины. С марта 2022 года Еврокомиссия также выплатила 3,5 млрд евро авансовых платежей государствам-членам в рамках REACT-EU.

беженцы (1639) Бельгия (397) Италия (1642) финансирование (1797) Евросоюз (17102) Люксембург (115)


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Топ комментарии
+3
Краще б виділили ці кошти для підтримки біженців всередині України аби люди не тікали в Люксембурги. Я маю на увазі про житлові модульні будинки, адресна гуманітарна допомога тощо.
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16.07.2022 09:43
+1
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3530228-es-nadislav-bilse-grosej-rosii-za-gaz-i-naftu-niz-ukraini-na-dopomogu-linkavicus.html ЄС надіслав більше грошей росії за газ і нафту, ніж Україні на допомогу - Лінкявічус
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16.07.2022 10:24
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Ну и где в раскладке помощи статья расходов на украинских беженцев?
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16.07.2022 09:32 Ответить
Читай текст.
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16.07.2022 09:40 Ответить
И где конкретнее? 264 млн. на вакцину или 360 ТЫС. додаткова продовольча помощь ВСЕМ? Или Бельгийским центрам занятости на "поддержание штанов"? Покажите в тексте пожалуйста!
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16.07.2022 09:47 Ответить
Если ответить Вам коротко, так как прочитать Вы смогли а понять нет, то беженцев нужно привить, чтобы не разносили заразу и устроить на работу, чтобы не сидели на шее у налогоплательщиков.
Так понятно ?
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16.07.2022 10:05 Ответить
Дебил! С вашими ЗЕ скоро все новости про помощь Украине будут за уши притянуты! Легче всего спустится до уровня дискуссии в наливайке! Оскорблять оппонента и считать себя гением во всех вопросах! ( если ты конечно зарплату не отрабатываешь)
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16.07.2022 10:19 Ответить
Это Гарику
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17.07.2022 05:09 Ответить
Это же сколько украинских беженцев в Италии собрались привить за 264 млн. евро? В Украине никто никогда никого не прививал? Вы читайте пояснение к сумме которая выделяется! А потом "за уши тяните" свои выводы! А не только заглавие к статье! Польша, почему то, за свои деньги прививала украинских граждан еще до войны! И не трандели что это офуенная помощь украинским беженцам!
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16.07.2022 10:25 Ответить
Помогают сильно и будут помогать ,баран хрюсский...
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16.07.2022 10:06 Ответить
Краще б виділили ці кошти для підтримки біженців всередині України аби люди не тікали в Люксембурги. Я маю на увазі про житлові модульні будинки, адресна гуманітарна допомога тощо.
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16.07.2022 09:43 Ответить
как вы не понимаете, для европейцев такая помощь это тоже бизнес и возможность заработать. ведь они по документам пишут одно, а по факту нашим беженцам выдают другое. схемщиков там тоже хватает
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16.07.2022 11:00 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3530228-es-nadislav-bilse-grosej-rosii-za-gaz-i-naftu-niz-ukraini-na-dopomogu-linkavicus.html ЄС надіслав більше грошей росії за газ і нафту, ніж Україні на допомогу - Лінкявічус
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16.07.2022 10:24 Ответить
финансирование гумманитарных программ это хорошо, но нам нужно оружие и радикальные решения Запада, чтобы спасти страну и экономику
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16.07.2022 10:58 Ответить
 
 