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ЄС виділить €433 мільйони трьом країнам на підтримку біженців з України

союз,єс,євросоюз,європейський

Євросоюз виділить Бельгії, Італії та Люксембургу понад 433 млн євро на компенсацію витрат, пов'язаних з підтримкою українських біженців, та відновлення після пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бельгія, Італія та Люксембург отримають додатково 433,79 млн євро в рамках REACT-EU (Допомога у відновленні згуртованості та територій Європи. - Ред.) для підтримки людей, які тікають від російської агресії проти України, у сферах працевлаштування та охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

У Бельгії з метою інтеграції на ринок праці біженців з України та незахищених шукачів роботи 33,4 млн євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані на посилення орієнтації, консультування та підтримки працевлаштування.

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У Люксембурзі Фонд допомоги найбільш знедоленим отримає 390 тисяч євро для доставки додаткової продовольчої допомоги людям, які її потребують.

В Італії 136 млн євро буде надано на підтримку програми, спрямованої на зменшення тиску на систему охорони здоров’я країни, сприяння найму нових працівників охорони здоров’я та покриття витрат на додаткові години роботи. Крім того, 264 млн євро спрямують на закупівлю доз вакцин проти COVID-19.

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Загалом у рамках програми REACT-EU на 2021 рік уже було виділено 40 млрд євро на допомогу державам-членам, які оговтуються від пандемії, інвестуючи в цифровий і зелений перехід, тепер приймають та інтегрують людей, які тікають від війни рф проти України. З березня 2022 року Єврокомісія також виплатила 3,5 млрд євро авансових платежів державам-членам у рамках REACT-EU.

Автор: 

біженці (1864) Бельгія (409) Італія (1567) фінансування (3105) Євросоюз (13381) Люксембург (135)


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Топ коментарі
+3
Краще б виділили ці кошти для підтримки біженців всередині України аби люди не тікали в Люксембурги. Я маю на увазі про житлові модульні будинки, адресна гуманітарна допомога тощо.
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16.07.2022 09:43
+1
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3530228-es-nadislav-bilse-grosej-rosii-za-gaz-i-naftu-niz-ukraini-na-dopomogu-linkavicus.html ЄС надіслав більше грошей росії за газ і нафту, ніж Україні на допомогу - Лінкявічус
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16.07.2022 10:24
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Ну и где в раскладке помощи статья расходов на украинских беженцев?
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16.07.2022 09:32 Відповісти
Читай текст.
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16.07.2022 09:40 Відповісти
И где конкретнее? 264 млн. на вакцину или 360 ТЫС. додаткова продовольча помощь ВСЕМ? Или Бельгийским центрам занятости на "поддержание штанов"? Покажите в тексте пожалуйста!
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16.07.2022 09:47 Відповісти
Если ответить Вам коротко, так как прочитать Вы смогли а понять нет, то беженцев нужно привить, чтобы не разносили заразу и устроить на работу, чтобы не сидели на шее у налогоплательщиков.
Так понятно ?
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16.07.2022 10:05 Відповісти
Дебил! С вашими ЗЕ скоро все новости про помощь Украине будут за уши притянуты! Легче всего спустится до уровня дискуссии в наливайке! Оскорблять оппонента и считать себя гением во всех вопросах! ( если ты конечно зарплату не отрабатываешь)
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16.07.2022 10:19 Відповісти
Это Гарику
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17.07.2022 05:09 Відповісти
Это же сколько украинских беженцев в Италии собрались привить за 264 млн. евро? В Украине никто никогда никого не прививал? Вы читайте пояснение к сумме которая выделяется! А потом "за уши тяните" свои выводы! А не только заглавие к статье! Польша, почему то, за свои деньги прививала украинских граждан еще до войны! И не трандели что это офуенная помощь украинским беженцам!
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16.07.2022 10:25 Відповісти
Помогают сильно и будут помогать ,баран хрюсский...
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16.07.2022 10:06 Відповісти
Краще б виділили ці кошти для підтримки біженців всередині України аби люди не тікали в Люксембурги. Я маю на увазі про житлові модульні будинки, адресна гуманітарна допомога тощо.
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16.07.2022 09:43 Відповісти
как вы не понимаете, для европейцев такая помощь это тоже бизнес и возможность заработать. ведь они по документам пишут одно, а по факту нашим беженцам выдают другое. схемщиков там тоже хватает
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16.07.2022 11:00 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3530228-es-nadislav-bilse-grosej-rosii-za-gaz-i-naftu-niz-ukraini-na-dopomogu-linkavicus.html ЄС надіслав більше грошей росії за газ і нафту, ніж Україні на допомогу - Лінкявічус
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16.07.2022 10:24 Відповісти
финансирование гумманитарных программ это хорошо, но нам нужно оружие и радикальные решения Запада, чтобы спасти страну и экономику
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16.07.2022 10:58 Відповісти
 
 