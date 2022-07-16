ЄС виділить €433 мільйони трьом країнам на підтримку біженців з України

Євросоюз виділить Бельгії, Італії та Люксембургу понад 433 млн євро на компенсацію витрат, пов'язаних з підтримкою українських біженців, та відновлення після пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бельгія, Італія та Люксембург отримають додатково 433,79 млн євро в рамках REACT-EU (Допомога у відновленні згуртованості та територій Європи. - Ред.) для підтримки людей, які тікають від російської агресії проти України, у сферах працевлаштування та охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

У Бельгії з метою інтеграції на ринок праці біженців з України та незахищених шукачів роботи 33,4 млн євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані на посилення орієнтації, консультування та підтримки працевлаштування.

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У Люксембурзі Фонд допомоги найбільш знедоленим отримає 390 тисяч євро для доставки додаткової продовольчої допомоги людям, які її потребують.

В Італії 136 млн євро буде надано на підтримку програми, спрямованої на зменшення тиску на систему охорони здоров’я країни, сприяння найму нових працівників охорони здоров’я та покриття витрат на додаткові години роботи. Крім того, 264 млн євро спрямують на закупівлю доз вакцин проти COVID-19.

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Загалом у рамках програми REACT-EU на 2021 рік уже було виділено 40 млрд євро на допомогу державам-членам, які оговтуються від пандемії, інвестуючи в цифровий і зелений перехід, тепер приймають та інтегрують людей, які тікають від війни рф проти України. З березня 2022 року Єврокомісія також виплатила 3,5 млрд євро авансових платежів державам-членам у рамках REACT-EU.