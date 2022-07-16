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Новости Война
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Число жертв ракетного удара по Виннице увеличилось. В больнице скончалась женщина

дснс,вінниця

Число погибших в результате ракетной атаки оккупантов на центр Винницы увеличилось до 24. Четверо человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"24 погибших… К сожалению, еще одна женщина умерла сегодня в больнице - 85% ожогов. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей. 4 остаются в розыске пропавших без вести", - информирует Борзов.

Ранее сообщалось, что 23 человека погибли, в том числе 3 детей, 71 человек госпитализирован с травмами, 18 числятся пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по г. Винница 14 июля.

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Винница (726) обстрел (27043) ракеты (3566) смерть (9216) жертвы (2070) Борзов Сергей (38)


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Тихо голови схилимо ,.помовчавши
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16.07.2022 10:44 Ответить
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16.07.2022 10:47 Ответить
В мене сакраментальне питання: "Чи заслуговують на людяне ставлення російські вороги, якщо вони нелюди?".
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16.07.2022 10:53 Ответить
Це не сакраментальне,це риторичне питання.Таке,що не вимагає відповіді.Відповідь очевидна.
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16.07.2022 15:49 Ответить
Царство Небесне...
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16.07.2022 10:57 Ответить
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16.07.2022 11:17 Ответить
Украіна сумує 😪😪😪
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16.07.2022 11:59 Ответить
 
 