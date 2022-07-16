Число жертв ракетного удара по Виннице увеличилось. В больнице скончалась женщина
Число погибших в результате ракетной атаки оккупантов на центр Винницы увеличилось до 24. Четверо человек считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.
"24 погибших… К сожалению, еще одна женщина умерла сегодня в больнице - 85% ожогов. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей. 4 остаются в розыске пропавших без вести", - информирует Борзов.
Ранее сообщалось, что 23 человека погибли, в том числе 3 детей, 71 человек госпитализирован с травмами, 18 числятся пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по г. Винница 14 июля.
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