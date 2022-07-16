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Новини Війна
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Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилась. У лікарні померла жінка

дснс,вінниця

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів на центр Вінниці збільшилась до 24. Четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"24 загиблих…На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків. Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. 4 залишаються в розшуку зниклих безвісти", - інформує Борзов.

Раніше повідомлялось, що 23 особи загинули, зокрема 3 дітей, 71 особа госпіталізована з травмами, 18 вважаються зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця 14 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія тричі змінювала свою версію щодо ракетного удару по Вінниці, – Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

Вінниця (621) обстріл (28365) ракети (4020) смерть (6744) жертви (1791) Борзов Сергій (50)


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Тихо голови схилимо ,.помовчавши
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16.07.2022 10:44 Відповісти
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16.07.2022 10:47 Відповісти
В мене сакраментальне питання: "Чи заслуговують на людяне ставлення російські вороги, якщо вони нелюди?".
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16.07.2022 10:53 Відповісти
Це не сакраментальне,це риторичне питання.Таке,що не вимагає відповіді.Відповідь очевидна.
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16.07.2022 15:49 Відповісти
Царство Небесне...
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16.07.2022 10:57 Відповісти
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16.07.2022 11:17 Відповісти
Украіна сумує 😪😪😪
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16.07.2022 11:59 Відповісти
 
 