Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилась. У лікарні померла жінка

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів на центр Вінниці збільшилась до 24. Четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"24 загиблих…На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків. Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. 4 залишаються в розшуку зниклих безвісти", - інформує Борзов.

Раніше повідомлялось, що 23 особи загинули, зокрема 3 дітей, 71 особа госпіталізована з травмами, 18 вважаються зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця 14 липня.

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