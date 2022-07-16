Республиканцы опасаются, что слова Спартц могут навредить отношениям с Украиной, - Politico
Среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США нарастает опасения, что позиция конгрессвумен Виктории Спартц по отношению к украинской власти может навредить американо-украинским отношениям.
Об этом говорится в публикации Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Издание пишет, что ястребы Республиканской партии по вопросам национальной безопасности также обеспокоены тем, что трамповское крыло их партии, где уже сопротивляется поддержке Украины, укажет на комментарии Спартц как в оправдание.
Они озабочены тем, что публичный разрыв Спартц с Зеленским — и ее обвинения в коррупции по его ближайшим помощникам — могут предвещать будущие трещины в поддержке Украины США, особенно с приближением промежуточных выборов.
"Ее наивность наносит ущерб нашим собственным людям", — сказал депутат от Республиканской партии, являющийся членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей и которому разрешили остаться анонимным, чтобы откровенно поговорить о коллеге. Республиканец предупредил, что комментарии Спартц могут "повредить" военным усилиям.
По просьбе прокомментировать замечания Спартц один высокопоставленный республиканец Палаты представителей, по той же причине оставшийся анонимным, ответил прямо: "Что за чертовщина".
Третий республиканец в Палате представителей сказал, что Спартц имеет репутацию человека, который пробивается на брифинги и встречи комитетов, в которые он не входит, например панель из иностранных дел, где несколько членов пытались обсудить его комментарии в закрытом режиме.
Отмечается, что вмешалась даже администрация Байдена — еще один признак растущего беспокойства, что комментарии Спартц могут помешать сплоченности западной коалиции в защиту Киева. Помощник комитета по иностранным делам на условиях анонимности сказал, что разведывательное сообщество США планирует поговорить со Спартц о ее заявлениях в секретной обстановке.
"Я не разделяю ее критики", — сказал сенатор Линдси Грэм, работавший со Спартц над законодательством, связанным с Украиной. "Я считаю, что правительство Зеленского и украинский народ проявили себя достойно. В интересах нашей национальной безопасности поддерживать украинский народ и его избранное руководство", - отметил он.
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ато путен нападёт!!!
Чи її якесь підозріло швидке кар'єрне зростання, чи її надзвичайна зовні схожість Самі Розумієте з Ким...
Не вірю...!!!
Тут водки не наливают.
- Совпадєніє?
Не думаю ...
й найкращий засіб злоїбучих тролів, яких точно треба банити на будь якому сайті - це перевести будь яке питання з суті питання на особу, яка ставить якесь питання або висловлює свою думку
як тільки змістив акцент з конкретного питання, думки - що діскутується
на особу, що висказує свою думку, Й ОСОБЛИВО - на дату реестрації або інші не маючи до суті питання аспекти - скотиняку-троляку у вічний бан !!!
якщо це не робиться, то модератор працює погано
Це рівень дискусії тупих рашистів.
Але компетентні люди розберуться.
"Помічник комітету у закордонних справах на умовах анонімності сказав, що розвідувальне співтовариство США планує поговорити зі Спартц про її заяви в секретній обстановці."
Джерело:
https://dynamo.kiev.ua/news/393396-eto-ubijtsa-zapustivshij-raketyi-po-vinnitse--eks-vratar-dinamo-opublikoval-vse-dannyie-ofitsera-rf-foto
Бывший вратарь киевского «https://dynamo.kiev.ua/teams/dynamo_kyiv/ Динамо » Святослав Сирота, который с первых дней войны вступил в ряды ВСУ, опубликовал данные высокопоставленного офицера РФ, который отдал приказ о позавчерашнем запуске ракет по Виннице.
«Это убийца, запустивший ракеты по Виннице - командир отдельного дивизиона подводных лодок ЧФ РФ капитан 1 ранга Варочкин Анатолий.
Его адрес: Севастополь, ул. Юмашева, 25, кв. 108.
Телефон +79780585762
Телефон его суки Варочкиной Ольги +79780841442
Еще есть дочь Анна.
Путинцы - не люди. Это нелюди, твари и ублюдки.
Соседи, одноклассники, сослуживцы этого семейства - помните, кто они. Можете высказать или написать им. Потому что, когда кто-то из них вдруг решит поехать куда-то путешествовать, их ждёт народная месть. Поэтому пока просто пишите.
P.S. Можно вечерком угостить их коктейлем. Молотова, естественно», - написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фото Варочкина, его супруги и дочери.
по совокупности же для ермака необходимо криминальное разбирательство его деятельности - для "обычного" непрофессионализма его "прое..ов" слишком много и они слишком серьезны.
но не у нас. "я с ним пришел, я с ним и уйду". американцы не видят альтернативы зеленскому и любой смене власти во время войны, похоже, предпочитают сотрудничество с людьми с очень сомнительными репутациями.
плюс внутренняя ситуация с трампом, которой заявления спартц невольно играют на руку.
отсюда и нападки на спартц с обоих сторон.
А как же А. Богдан?
это была неточная цитата ермака. вот точная: https://censor.net/ru/news/3202568/ya_prishel_s_zelenskim_i_s_nim_uyidu_ermak Відправити
ермак говорит о том, что он уйдет сам и только вместе с зеленским.
очень сильное заявление и наглядно показывает, насколько зеленский является самостоятельной фигурой.
політики - дармоіди не ******* , тому що бояться за своє майбутнє , перш за все ,
а не майбутнє Украіни ,
де на Банковій сидять ФСБшні кроти , а не патріоти нашоі краіни !
Всі слуги переодяглися в мілітарі і ходять бобером перед іноземними делегаціями та роблять вигляд , що щойно із окопів повилазили брехливі щурі , так як жоден слуга не пішов воювати 😡
Але принципово це нічого не змінює - дЕрмака ( а значить і татарова , і демченка та ін кротів фсб ) будь що треба випхати з Банкової ..!! Ця задача не менш важлива ніж постачання зброї для України . Все !! Це не підлягає навіть обговоренню . Будь яким способом , те лайно треба прибрати .. Йому немає довіри .! Він і його "шістки" у владі , шкодив раніше , і шкодить Україні зараз . !!
Зробить це Спартц чи український народ , - не важливо . Важливий результат . А результат повинен бути один - дЕрьмак ПНХ .. .
повинні піти у відставку , а за ними вся партія ,, слуг уродів" , так як
там нормальних людей немає зовсім !!
в высших эшелонах власти и безопасноси Украини действуют обширная вражеская сеть. что здесь непонятного?
кое кто говорит - разберемся после войны.
нет! после войны - это никогда. вы никогда не победите и не выстоите, если не сможете сейчас побороть вражескую агентуру, наводнившую органы власти и безопасности, потому что их не 10, не 100 и даже не 1000.
их нужно выявить и уничтожить
"Inside the House GOP Conference, there's a widespread fear that her posture is damaging U.S.-Ukraine relations at the worst possible time - and that she's being played by forces that aim to weaken the Western alliance."
безуглая в своем "порыве" с исключением тищенко из сн этого не поняла, но "товарищи по партии" ей мягко указали - "не на часі".
они никого не сдадут из близкого круга.
Не звертаймо уваги. Бо ми насправді знаємо всю ницість і корумповінність нашої ******** Zе-влади. Яку потрібно нищити, починаючи з Zе, і Вікторія це робить, залишаючи Zе в стороні бо "неначасі".
тому У НИХ люди спокійно уходять із влади, це їм ничім не погрожує, бо є суди й незалежні адвокати
у нас, людина без влади - це відразу ЗЕК, якщо тільки це хоч кому небудь буде потрібно
тому незмінність влади, чіпляння за владу (влада або смерть) - це лише побічне явище від нашої головної проблеми - відсутністі судів як такових
до речі у рашці, та у інших країнах колишнього СССР те ж саме
бо в СССР ніхто не дивився на суд як на КОНКУРЕНТНИЙ процесс між адвокатом та прокурором, у якому щонайменьші сумніви трактуються на користь звинуваченного
у нас 70 років суд бум просто механізмом розправи над людиною "предать его суду!"
нажаль все це залишилося у нас з часів СССР
до того ж у нас у суді головним козирем вважается ПРИЗНАНИЕ, тобто царица будь доказів
й до уваге не береться взагалі, що зізнання можно вибити у поліції у чому завгодно шляхом тортур
тут багато слоїв - перше що потрібно зробити - зізнання НЕ ПРИЙМАТИ до уваги у суді, забороноти на законодавчому рівні підшивати власне зізнаня до судової справи
подруге - знизити статут прокуратору у мільярд разів - просто заборонити їй робити протести на рішення вищої інстанції - суда, хто такі прокурори взагалі перед судом, треш та мурашки, а у нас цього ставлення до прокурорів немає
заборонити працювати адвокатами колишнім слідчим, суддям та прокурорам, щоб уникнути контактів головної персони судового процесу - адвоката - з трешовими та другорядними персонами судового процесу, такими як слідчи та прокурори
а от йогО наївність (чи щось гірше) вже точно завдало і завдає шкоди нашим людям, Українцям і це беззаперечний факт..
За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...
Zеленський, ти добре спиш?