Республіканці побоюються, що слова Спартц можуть нашкодити відносинам з Україною, - Politico

Серед республіканців у Палаті представників Конгресу США наростає побоювання, що позиція конгресвумен Вікторії Спартц щодо української влади може нашкодити американсько-українським відносинам.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Видання пише, що яструби Республіканської партії з питань національної безпеки також стурбовані тим, що протрампівське крило їхньої партії, де вже існує опір підтримці України, вкаже на коментарі Спартц як на виправдання.

Вони стурбовані тим, що публічний розрив Спартц із Зеленським і її звинувачення в корупції щодо його найближчих помічників можуть передвіщати майбутні тріщини в підтримці України США, особливо з наближенням проміжних виборів.

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"Її наївність завдає шкоди нашим власним людям", — сказав депутат від Республіканської партії, який є членом Комітету у закордонних справах Палати представників і якому дозволили залишитися анонімним, щоб відверто поговорити про колегу. Республіканець попередив, що коментарі Спартц можуть "зашкодити" військовим зусиллям.

На прохання прокоментувати зауваження Спартц один високопоставлений республіканець Палати представників, який з тієї ж причини залишився анонімним, відповів прямо: "Що за чортівня".

Третій республіканець у Палаті представників сказав, що Спартц має репутацію людини, яка пробивається на брифінги та зустрічі комітетів, до яких вона не входить, як-от панель із закордонних справ, де кілька членів намагалися обговорити її коментарі в закритому режимі.

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Зазначається, що втрутилася навіть адміністрація Байдена — ще одна ознака зростаючого занепокоєння, що коментарі Спартц можуть зашкодити згуртованості західної коаліції на захист Києва. Помічник комітету у закордонних справах на умовах анонімності сказав, що розвідувальне співтовариство США планує поговорити зі Спартц про її заяви в секретній обстановці.

"Я не поділяю її критики", — сказав сенатор Ліндсі Грем, який працював із Спартц над законодавством, пов’язаним з Україною. "Я вважаю, що уряд Зеленського і український народ проявили себе гідно. В інтересах нашої національної безпеки підтримувати український народ та його обране керівництво" - зазначив він.

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