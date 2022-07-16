Республіканці побоюються, що слова Спартц можуть нашкодити відносинам з Україною, - Politico
Серед республіканців у Палаті представників Конгресу США наростає побоювання, що позиція конгресвумен Вікторії Спартц щодо української влади може нашкодити американсько-українським відносинам.
Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Видання пише, що яструби Республіканської партії з питань національної безпеки також стурбовані тим, що протрампівське крило їхньої партії, де вже існує опір підтримці України, вкаже на коментарі Спартц як на виправдання.
Вони стурбовані тим, що публічний розрив Спартц із Зеленським і її звинувачення в корупції щодо його найближчих помічників можуть передвіщати майбутні тріщини в підтримці України США, особливо з наближенням проміжних виборів.
"Її наївність завдає шкоди нашим власним людям", — сказав депутат від Республіканської партії, який є членом Комітету у закордонних справах Палати представників і якому дозволили залишитися анонімним, щоб відверто поговорити про колегу. Республіканець попередив, що коментарі Спартц можуть "зашкодити" військовим зусиллям.
На прохання прокоментувати зауваження Спартц один високопоставлений республіканець Палати представників, який з тієї ж причини залишився анонімним, відповів прямо: "Що за чортівня".
Третій республіканець у Палаті представників сказав, що Спартц має репутацію людини, яка пробивається на брифінги та зустрічі комітетів, до яких вона не входить, як-от панель із закордонних справ, де кілька членів намагалися обговорити її коментарі в закритому режимі.
Зазначається, що втрутилася навіть адміністрація Байдена — ще одна ознака зростаючого занепокоєння, що коментарі Спартц можуть зашкодити згуртованості західної коаліції на захист Києва. Помічник комітету у закордонних справах на умовах анонімності сказав, що розвідувальне співтовариство США планує поговорити зі Спартц про її заяви в секретній обстановці.
"Я не поділяю її критики", — сказав сенатор Ліндсі Грем, який працював із Спартц над законодавством, пов’язаним з Україною. "Я вважаю, що уряд Зеленського і український народ проявили себе гідно. В інтересах нашої національної безпеки підтримувати український народ та його обране керівництво" - зазначив він.
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ато путен нападёт!!!
Чи її якесь підозріло швидке кар'єрне зростання, чи її надзвичайна зовні схожість Самі Розумієте з Ким...
Не вірю...!!!
Тут водки не наливают.
- Совпадєніє?
Не думаю ...
й найкращий засіб злоїбучих тролів, яких точно треба банити на будь якому сайті - це перевести будь яке питання з суті питання на особу, яка ставить якесь питання або висловлює свою думку
як тільки змістив акцент з конкретного питання, думки - що діскутується
на особу, що висказує свою думку, Й ОСОБЛИВО - на дату реестрації або інші не маючи до суті питання аспекти - скотиняку-троляку у вічний бан !!!
якщо це не робиться, то модератор працює погано
Це рівень дискусії тупих рашистів.
Але компетентні люди розберуться.
"Помічник комітету у закордонних справах на умовах анонімності сказав, що розвідувальне співтовариство США планує поговорити зі Спартц про її заяви в секретній обстановці."
Джерело:
https://dynamo.kiev.ua/news/393396-eto-ubijtsa-zapustivshij-raketyi-po-vinnitse--eks-vratar-dinamo-opublikoval-vse-dannyie-ofitsera-rf-foto
Бывший вратарь киевского «https://dynamo.kiev.ua/teams/dynamo_kyiv/ Динамо » Святослав Сирота, который с первых дней войны вступил в ряды ВСУ, опубликовал данные высокопоставленного офицера РФ, который отдал приказ о позавчерашнем запуске ракет по Виннице.
«Это убийца, запустивший ракеты по Виннице - командир отдельного дивизиона подводных лодок ЧФ РФ капитан 1 ранга Варочкин Анатолий.
Его адрес: Севастополь, ул. Юмашева, 25, кв. 108.
Телефон +79780585762
Телефон его суки Варочкиной Ольги +79780841442
Еще есть дочь Анна.
Путинцы - не люди. Это нелюди, твари и ублюдки.
Соседи, одноклассники, сослуживцы этого семейства - помните, кто они. Можете высказать или написать им. Потому что, когда кто-то из них вдруг решит поехать куда-то путешествовать, их ждёт народная месть. Поэтому пока просто пишите.
P.S. Можно вечерком угостить их коктейлем. Молотова, естественно», - написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фото Варочкина, его супруги и дочери.
по совокупности же для ермака необходимо криминальное разбирательство его деятельности - для "обычного" непрофессионализма его "прое..ов" слишком много и они слишком серьезны.
но не у нас. "я с ним пришел, я с ним и уйду". американцы не видят альтернативы зеленскому и любой смене власти во время войны, похоже, предпочитают сотрудничество с людьми с очень сомнительными репутациями.
плюс внутренняя ситуация с трампом, которой заявления спартц невольно играют на руку.
отсюда и нападки на спартц с обоих сторон.
А как же А. Богдан?
это была неточная цитата ермака. вот точная: https://censor.net/ru/news/3202568/ya_prishel_s_zelenskim_i_s_nim_uyidu_ermak Відправити
ермак говорит о том, что он уйдет сам и только вместе с зеленским.
очень сильное заявление и наглядно показывает, насколько зеленский является самостоятельной фигурой.
політики - дармоіди не ******* , тому що бояться за своє майбутнє , перш за все ,
а не майбутнє Украіни ,
де на Банковій сидять ФСБшні кроти , а не патріоти нашоі краіни !
Всі слуги переодяглися в мілітарі і ходять бобером перед іноземними делегаціями та роблять вигляд , що щойно із окопів повилазили брехливі щурі , так як жоден слуга не пішов воювати 😡
Але принципово це нічого не змінює - дЕрмака ( а значить і татарова , і демченка та ін кротів фсб ) будь що треба випхати з Банкової ..!! Ця задача не менш важлива ніж постачання зброї для України . Все !! Це не підлягає навіть обговоренню . Будь яким способом , те лайно треба прибрати .. Йому немає довіри .! Він і його "шістки" у владі , шкодив раніше , і шкодить Україні зараз . !!
Зробить це Спартц чи український народ , - не важливо . Важливий результат . А результат повинен бути один - дЕрьмак ПНХ .. .
повинні піти у відставку , а за ними вся партія ,, слуг уродів" , так як
там нормальних людей немає зовсім !!
в высших эшелонах власти и безопасноси Украини действуют обширная вражеская сеть. что здесь непонятного?
кое кто говорит - разберемся после войны.
нет! после войны - это никогда. вы никогда не победите и не выстоите, если не сможете сейчас побороть вражескую агентуру, наводнившую органы власти и безопасности, потому что их не 10, не 100 и даже не 1000.
их нужно выявить и уничтожить
"Inside the House GOP Conference, there's a widespread fear that her posture is damaging U.S.-Ukraine relations at the worst possible time - and that she's being played by forces that aim to weaken the Western alliance."
безуглая в своем "порыве" с исключением тищенко из сн этого не поняла, но "товарищи по партии" ей мягко указали - "не на часі".
они никого не сдадут из близкого круга.
Не звертаймо уваги. Бо ми насправді знаємо всю ницість і корумповінність нашої ******** Zе-влади. Яку потрібно нищити, починаючи з Zе, і Вікторія це робить, залишаючи Zе в стороні бо "неначасі".
тому У НИХ люди спокійно уходять із влади, це їм ничім не погрожує, бо є суди й незалежні адвокати
у нас, людина без влади - це відразу ЗЕК, якщо тільки це хоч кому небудь буде потрібно
тому незмінність влади, чіпляння за владу (влада або смерть) - це лише побічне явище від нашої головної проблеми - відсутністі судів як такових
до речі у рашці, та у інших країнах колишнього СССР те ж саме
бо в СССР ніхто не дивився на суд як на КОНКУРЕНТНИЙ процесс між адвокатом та прокурором, у якому щонайменьші сумніви трактуються на користь звинуваченного
у нас 70 років суд бум просто механізмом розправи над людиною "предать его суду!"
нажаль все це залишилося у нас з часів СССР
до того ж у нас у суді головним козирем вважается ПРИЗНАНИЕ, тобто царица будь доказів
й до уваге не береться взагалі, що зізнання можно вибити у поліції у чому завгодно шляхом тортур
тут багато слоїв - перше що потрібно зробити - зізнання НЕ ПРИЙМАТИ до уваги у суді, забороноти на законодавчому рівні підшивати власне зізнаня до судової справи
подруге - знизити статут прокуратору у мільярд разів - просто заборонити їй робити протести на рішення вищої інстанції - суда, хто такі прокурори взагалі перед судом, треш та мурашки, а у нас цього ставлення до прокурорів немає
заборонити працювати адвокатами колишнім слідчим, суддям та прокурорам, щоб уникнути контактів головної персони судового процесу - адвоката - з трешовими та другорядними персонами судового процесу, такими як слідчи та прокурори
а от йогО наївність (чи щось гірше) вже точно завдало і завдає шкоди нашим людям, Українцям і це беззаперечний факт..
За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...
Zеленський, ти добре спиш?