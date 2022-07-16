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Республіканці побоюються, що слова Спартц можуть нашкодити відносинам з Україною, - Politico

спартц

Серед республіканців у Палаті представників Конгресу США наростає побоювання, що позиція конгресвумен Вікторії Спартц щодо української влади може нашкодити американсько-українським відносинам.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Видання пише, що яструби Республіканської партії з питань національної безпеки також стурбовані тим, що протрампівське крило їхньої партії, де вже існує опір підтримці України, вкаже на коментарі Спартц як на виправдання.

Вони стурбовані тим, що публічний розрив Спартц із Зеленським і її звинувачення в корупції щодо його найближчих помічників можуть передвіщати майбутні тріщини в підтримці України США, особливо з наближенням проміжних виборів.

Читайте: Немає ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ, - Пентагон

"Її наївність завдає шкоди нашим власним людям", — сказав депутат від Республіканської партії, який є членом Комітету у закордонних справах Палати представників і якому дозволили залишитися анонімним, щоб відверто поговорити про колегу. Республіканець попередив, що коментарі Спартц можуть "зашкодити" військовим зусиллям.

На прохання прокоментувати зауваження Спартц один високопоставлений республіканець Палати представників, який з тієї ж причини залишився анонімним, відповів прямо: "Що за чортівня".

Третій республіканець у Палаті представників сказав, що Спартц має репутацію людини, яка пробивається на брифінги та зустрічі комітетів, до яких вона не входить, як-от панель із закордонних справ, де кілька членів намагалися обговорити її коментарі в закритому режимі.

Дивіться: Інтерв'ю з конгресвумен Вікторією Спартц. ПОВНЕ ВІДЕО

Зазначається, що втрутилася навіть адміністрація Байдена — ще одна ознака зростаючого занепокоєння, що коментарі Спартц можуть зашкодити згуртованості західної коаліції на захист Києва. Помічник комітету у закордонних справах на умовах анонімності сказав, що розвідувальне співтовариство США планує поговорити зі Спартц про її заяви в секретній обстановці.

"Я не поділяю її критики", — сказав сенатор Ліндсі Грем, який працював із Спартц над законодавством, пов’язаним з Україною. "Я вважаю, що уряд Зеленського і український народ проявили себе гідно. В інтересах нашої національної безпеки підтримувати український народ та його обране керівництво" - зазначив він.

Також читайте: Спартц: У Конгресі США треба створити спільну робочу групу для контролю над допомогою, яка йде в Україну

Автор: 

США (22685) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+54
Найбільше Україні шкодить брехня її керівництва.
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16.07.2022 11:12
+46
Шановні республіканці, прислухайтесь до Вікторії. Вона в темі. Звичайно, треба підтримувати Україну. Але виховані кацапщиною лицемірні гниди в українській владі можуть принести багато клопотів не тільки адміністрації США, а й українському народові.
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16.07.2022 11:13
+40
В смислі "нашкодити"? Спартс, чітко і ясно аргументує, що виродки в оточенні преZeдента руйнують обороноздатність України. В чому тут шкода?
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16.07.2022 11:14
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З Україною чи з Зермаком перекоти поле ,а вони не вічні.
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16.07.2022 11:12 Відповісти
все вірно сказав сенатор Грем. от тільки проблема в тому, що усіх цих гидких щурів із ОП народ не обирав!
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16.07.2022 11:12 Відповісти
Найбільше Україні шкодить брехня її керівництва.
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16.07.2022 11:12 Відповісти
Грім прогримів, а те що сьогодні пишуть може бути наполовину правдою,щоб вибілити зенепотріб
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16.07.2022 11:39 Відповісти
Шановні республіканці, прислухайтесь до Вікторії. Вона в темі. Звичайно, треба підтримувати Україну. Але виховані кацапщиною лицемірні гниди в українській владі можуть принести багато клопотів не тільки адміністрації США, а й українському народові.
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16.07.2022 11:13 Відповісти
Предлагаете опять голосовать за клоуна? Может лысого из квартала? Нет уж, избрали, теперь пусть тащит. Менять президентов во время военной агрессии было бы еще большим тупняком чем ставить клоуна в 2019.
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16.07.2022 12:37 Відповісти
Чего вы ставите телегу впереди лошади? какие выборы? Дайте с войной разобраться.
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16.07.2022 12:40 Відповісти
***, шо ж пєндоси такі лякані стали - кожного пука ***** бояться, навіть ******** клєрка дєрьмака вже боятись почали
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16.07.2022 11:14 Відповісти
В смислі "нашкодити"? Спартс, чітко і ясно аргументує, що виродки в оточенні преZeдента руйнують обороноздатність України. В чому тут шкода?
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16.07.2022 11:14 Відповісти
Який преЗЕдент, такі і виродки навколо нього.
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16.07.2022 11:23 Відповісти
не-не-не, ермак нам дорог...
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16.07.2022 11:16 Відповісти
ні трогайте йирмака!!!

ато путен нападёт!!!
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16.07.2022 11:17 Відповісти
Знов не на часі.
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16.07.2022 11:21 Відповісти
Думаешь Спартц борется за украинское корыто? Или проблема коломойского куда-то растворилась? На фоне происходящего власть должна быть особенно чиста и честна. Но что мы видим вместо этого? Зеленского т его бригаду клептоманов.
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16.07.2022 11:22 Відповісти
уже и так Украина от ЗЕОП пострадала, просрать они и сами оч хотели. Да и делить не чего
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16.07.2022 11:25 Відповісти
Бороться не "за корыто" - а с "самопредставителями власти Украины" - прислуживающим РФ, с теми - кто разрушал обороноспособность, обеспечил оккупантам мгновенный захват юга Украины
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16.07.2022 11:34 Відповісти
Ми кажемо що путін робить заручниками цілі народи. Ну так... в нас так само - якесь мурло зробило заручником українців. Були лідери в українській історій які претендували на висловлювання думки від імені всього народу, але навіть вони не були власниками людьских душ. А теперішня влада чомусь вирішила, що ця країна належіть купці виродків... американці натякають нам, що це не так..
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16.07.2022 11:19 Відповісти
Не знаю чому, але ця конгресвумен, її слова та дії особисто у мене довіри не викликають.
Чи її якесь підозріло швидке кар'єрне зростання, чи її надзвичайна зовні схожість Самі Розумієте з Ким...
Не вірю...!!!
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16.07.2022 11:19 Відповісти
Кыш-кыш, Ванюша, иди домой.
Тут водки не наливают.
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16.07.2022 12:23 Відповісти
Найбільше гонять на Спартц "Ереминьі" під різними прапорами із реєстрацією на форумі від лютого 2022.

- Совпадєніє?
Не думаю ...
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16.07.2022 11:45 Відповісти
Товарищ єрмака із Ізраїлю, я без ваших недолугих порад знаю що мені робити.
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16.07.2022 11:57 Відповісти
Та то кацап під ізраїльським прапором! "Пригожинці" зараз найбільш активно переключилися на його використання
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16.07.2022 12:51 Відповісти
під якими різними, наведи приклад
й найкращий засіб злоїбучих тролів, яких точно треба банити на будь якому сайті - це перевести будь яке питання з суті питання на особу, яка ставить якесь питання або висловлює свою думку

як тільки змістив акцент з конкретного питання, думки - що діскутується
на особу, що висказує свою думку, Й ОСОБЛИВО - на дату реестрації або інші не маючи до суті питання аспекти - скотиняку-троляку у вічний бан !!!

якщо це не робиться, то модератор працює погано
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16.07.2022 11:57 Відповісти
Я і писала про суть постів "Ереминьіх", які САМІ не наводять фактів неправоти Спартц, а тупо ображають її, називаючи куркою.

Це рівень дискусії тупих рашистів.
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16.07.2022 12:05 Відповісти
єрмак із зєлємойським також дуже стурбовані заявами Спартц.
Але компетентні люди розберуться.

"Помічник комітету у закордонних справах на умовах анонімності сказав, що розвідувальне співтовариство США планує поговорити зі Спартц про її заяви в секретній обстановці."

Джерело:
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16.07.2022 11:35 Відповісти
Вчора дивився її інтерв"ю на якомусь каналі. Здається на 5-му. Багато чого розповідала.
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16.07.2022 11:20 Відповісти
Спартс каже все правильно. А звідки вона все знає? З різних джерел. Напевно і коментарі на цензорнет читає.
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16.07.2022 11:21 Відповісти
якщо ви ще не зрозуміли, світу був потрібен хороший путін, і на віва ******* зайняв цю нішу, і зараз коирстується на повну, а Захід й радий - владімір владімір ви такой хорошій рузкій ух, ні то что тот владімір, ви то хороший
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16.07.2022 11:22 Відповісти
«Это убийца, запустивший ракеты по Виннице», - экс-вратарь «Динамо» опубликовал все данные офицера РФ (ФОТО)

https://dynamo.kiev.ua/news/393396-eto-ubijtsa-zapustivshij-raketyi-po-vinnitse--eks-vratar-dinamo-opublikoval-vse-dannyie-ofitsera-rf-foto

Бывший вратарь киевского «https://dynamo.kiev.ua/teams/dynamo_kyiv/ Динамо » Святослав Сирота, который с первых дней войны вступил в ряды ВСУ, опубликовал данные высокопоставленного офицера РФ, который отдал приказ о позавчерашнем запуске ракет по Виннице.



«Это убийца, запустивший ракеты по Виннице - командир отдельного дивизиона подводных лодок ЧФ РФ капитан 1 ранга Варочкин Анатолий.

Его адрес: Севастополь, ул. Юмашева, 25, кв. 108.

Телефон +79780585762

Телефон его суки Варочкиной Ольги +79780841442

Еще есть дочь Анна.

Путинцы - не люди. Это нелюди, твари и ублюдки.

Соседи, одноклассники, сослуживцы этого семейства - помните, кто они. Можете высказать или написать им. Потому что, когда кто-то из них вдруг решит поехать куда-то путешествовать, их ждёт народная месть. Поэтому пока просто пишите.

P.S. Можно вечерком угостить их коктейлем. Молотова, естественно», - написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фото Варочкина, его супруги и дочери.
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16.07.2022 11:24 Відповісти
А это ничего, что у этого "каперанга Варочкина" погоны гражданского морфлота...?
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16.07.2022 11:29 Відповісти
это форма торгового флота.
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16.07.2022 11:30 Відповісти
желательно всю цепь исполнителей приказов. Хотя она и так известна. Их недовоенные обязаны после самого первого погибшего мирного отказаться от выполнения подобного и развернуть оружие на вышестоящих. Но это же зомбаки-уроды.
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16.07.2022 11:34 Відповісти
.Справжній варочкін .
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16.07.2022 11:37 Відповісти
в любой из западных стран ермак был бы вынужден уйти в отставку уже после скандала с вагнеровцами - его бы просто сдали для того, чтобы спасти президента, который так же хорошо "отметился" в том скандале.

по совокупности же для ермака необходимо криминальное разбирательство его деятельности - для "обычного" непрофессионализма его "прое..ов" слишком много и они слишком серьезны.

но не у нас. "я с ним пришел, я с ним и уйду". американцы не видят альтернативы зеленскому и любой смене власти во время войны, похоже, предпочитают сотрудничество с людьми с очень сомнительными репутациями.

плюс внутренняя ситуация с трампом, которой заявления спартц невольно играют на руку.

отсюда и нападки на спартц с обоих сторон.
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16.07.2022 11:27 Відповісти
"я с ним пришёл, я с ним и уйду"

А как же А. Богдан?
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16.07.2022 11:33 Відповісти
вопрос не ко мне.

это была неточная цитата ермака. вот точная: https://censor.net/ru/news/3202568/ya_prishel_s_zelenskim_i_s_nim_uyidu_ermak Відправити
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16.07.2022 11:35 Відповісти
"Я пришел с Зеленским и с ним уйду" - заявление это очень интересно тем, что ермак не видит своего увольнения зеленским, а ведь президент, по сути, его наниматель.

ермак говорит о том, что он уйдет сам и только вместе с зеленским.

очень сильное заявление и наглядно показывает, насколько зеленский является самостоятельной фигурой.
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16.07.2022 12:25 Відповісти
Реальний керівник - д"Єрмак! "Блазень" - лялька-маріонетка якою д"Єрмак прикривається
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16.07.2022 12:48 Відповісти
Другими словами республиканцы отстаивают позицию - это сукин сын, но это наш сукин сын.
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16.07.2022 11:29 Відповісти
Спартс - жінка розумна і відверта в своіх висловлюваннях , а таких
політики - дармоіди не ******* , тому що бояться за своє майбутнє , перш за все ,
а не майбутнє Украіни ,
де на Банковій сидять ФСБшні кроти , а не патріоти нашоі краіни !
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16.07.2022 11:30 Відповісти
А Васька слушает - да ест.реакції на державному рівні немає ,всі пішли на фронт
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16.07.2022 11:34 Відповісти
Якби ж то на фронт - НІ😠

Всі слуги переодяглися в мілітарі і ходять бобером перед іноземними делегаціями та роблять вигляд , що щойно із окопів повилазили брехливі щурі , так як жоден слуга не пішов воювати 😡
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16.07.2022 11:42 Відповісти
Повна дурня ,, схоже - ОПа таки "провела роботу" з республіканцями в конгресі .

Але принципово це нічого не змінює - дЕрмака ( а значить і татарова , і демченка та ін кротів фсб ) будь що треба випхати з Банкової ..!! Ця задача не менш важлива ніж постачання зброї для України . Все !! Це не підлягає навіть обговоренню . Будь яким способом , те лайно треба прибрати .. Йому немає довіри .! Він і його "шістки" у владі , шкодив раніше , і шкодить Україні зараз . !!
Зробить це Спартц чи український народ , - не важливо . Важливий результат . А результат повинен бути один - дЕрьмак ПНХ .. .
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16.07.2022 11:34 Відповісти
Єрмак , Татаров , Демченко , Подоляк і інші корєша Портнова і Бені ,
повинні піти у відставку , а за ними вся партія ,, слуг уродів" , так як
там нормальних людей немає зовсім !!
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16.07.2022 11:36 Відповісти
Подоляка не надо. Неплохой мужик.
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16.07.2022 12:07 Відповісти
Ччччто? А є ще нєплахой мужік Лещенко, Якрасотка Люся Арестович, Коля Катлєта і тд... Якщо озирнутись, то 80% оточення зеклоуна потрібно виганяти. Як ви думаєте, піде на це наш нелох?
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16.07.2022 12:17 Відповісти
Спартц говорит правду и большинство это прекрасно знает.
в высших эшелонах власти и безопасноси Украини действуют обширная вражеская сеть. что здесь непонятного?
кое кто говорит - разберемся после войны.
нет! после войны - это никогда. вы никогда не победите и не выстоите, если не сможете сейчас побороть вражескую агентуру, наводнившую органы власти и безопасности, потому что их не 10, не 100 и даже не 1000.
их нужно выявить и уничтожить
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16.07.2022 11:39 Відповісти
При всім бажані щойно переглянув статті Politico, такої інформації на даному ресурсі немає. Якщо першоджерело є ЄП нехай покажуть посилання, або нехай не займаються відбілювання ОП.
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16.07.2022 11:43 Відповісти
там ссылка в тексте статьи: https://www.politico.com/news/2022/07/15/republicans-spartz-ukraine-zelenskyy-00045949

"Inside the House GOP Conference, there's a widespread fear that her posture is damaging U.S.-Ukraine relations at the worst possible time - and that she's being played by forces that aim to weaken the Western alliance."
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16.07.2022 12:00 Відповісти
От нас скрывают - чьи действия привели к тому, что выход из Крыма оказался не заминирован. Или ошибка или преступления. Если даже ошибка, то за такую ошибку надо хотя бы лишать должности.
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16.07.2022 11:46 Відповісти
цапів-відбивайлів знайшли і посад позбавили, і навіть генеральських звань. Але хто їм дав команду з ОПи здати Херсон і Таврію (що призвело до здачі всього півдня України) навіть вони бояться сказати.
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16.07.2022 11:53 Відповісти
корпоративная солидарность. каждый из этих ребят находясь во власти уже "наследил" на пару-тройку криминальных дел. поэтому им очень важно держаться вместе.

безуглая в своем "порыве" с исключением тищенко из сн этого не поняла, но "товарищи по партии" ей мягко указали - "не на часі".

они никого не сдадут из близкого круга.
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16.07.2022 12:45 Відповісти
А чому артілерію від Чонгара відвели? Щоб випадково по російській колоні не потрапили?
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16.07.2022 13:36 Відповісти
По-перше, Спартц - не трампістка, як ото намагається подати прокасапські автори з Politico. Трампісти, - це ті хто на підсосі в *****; але їхня фракція в республіканські партії складає меншість. Вікторія належить до фракції рейганістів; ці фракції схожі, але рейганісти не продаються *****; їхнім лідером був Джон Маккейн. Але найчисельніша фракція в слонах - ліберали (вони також за нас, але з позиції "але щоб не стало гірше"); оці якраз і критикують Вікторію.
Не звертаймо уваги. Бо ми насправді знаємо всю ницість і корумповінність нашої ******** Zе-влади. Яку потрібно нищити, починаючи з Zе, і Вікторія це робить, залишаючи Zе в стороні бо "неначасі".
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16.07.2022 11:50 Відповісти
у нас не розвинута й не правова держава, тобто ЗА межами влади людина повністью беззахисна від проізволу
тому У НИХ люди спокійно уходять із влади, це їм ничім не погрожує, бо є суди й незалежні адвокати
у нас, людина без влади - це відразу ЗЕК, якщо тільки це хоч кому небудь буде потрібно

тому незмінність влади, чіпляння за владу (влада або смерть) - це лише побічне явище від нашої головної проблеми - відсутністі судів як такових
до речі у рашці, та у інших країнах колишнього СССР те ж саме

бо в СССР ніхто не дивився на суд як на КОНКУРЕНТНИЙ процесс між адвокатом та прокурором, у якому щонайменьші сумніви трактуються на користь звинуваченного
у нас 70 років суд бум просто механізмом розправи над людиною "предать его суду!"

нажаль все це залишилося у нас з часів СССР
до того ж у нас у суді головним козирем вважается ПРИЗНАНИЕ, тобто царица будь доказів

й до уваге не береться взагалі, що зізнання можно вибити у поліції у чому завгодно шляхом тортур
тут багато слоїв - перше що потрібно зробити - зізнання НЕ ПРИЙМАТИ до уваги у суді, забороноти на законодавчому рівні підшивати власне зізнаня до судової справи

подруге - знизити статут прокуратору у мільярд разів - просто заборонити їй робити протести на рішення вищої інстанції - суда, хто такі прокурори взагалі перед судом, треш та мурашки, а у нас цього ставлення до прокурорів немає

заборонити працювати адвокатами колишнім слідчим, суддям та прокурорам, щоб уникнути контактів головної персони судового процесу - адвоката - з трешовими та другорядними персонами судового процесу, такими як слідчи та прокурори
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16.07.2022 11:51 Відповісти
То не українська влада.
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16.07.2022 12:00 Відповісти
А в чем проблема? Пусть обоснуют непричастность Ермака и Татарова к сдаче юга с Мариуполем, сдаче вагнеровцев, пусть обоснуют причину почему РФ не наносят удары по центрам принятия решений, а только по мирным. Почему кореша Ермака и Татарова спокойно выехали за границу в военное время в то время как простых людей задерживают и вручают повестки. Если бы наши власти убедительно разложили по полочкам каждый пункт, то не было этой шумихи. А так своим игнором и молчаниям сами же усугубляют ситуацию. Если не виновны пусть докажут это.
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16.07.2022 12:08 Відповісти
Замість того, щоб розібратися з оточенням (кротами) , що біля зе, вони всралися. Такими висерами ці республіканці якраз і шкодять відносинам США з Україною.
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16.07.2022 12:14 Відповісти
"Її наївність завдає шкоди нашим власним людям" - це ще як подивитись, 50/50...?
а от йогО наївність (чи щось гірше) вже точно завдало і завдає шкоди нашим людям, Українцям і це беззаперечний факт..
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16.07.2022 12:26 Відповісти
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16.07.2022 12:34 Відповісти
Зеля чекає, коли американська розвідка почне помилятися і називати шпигунами людей з української опозиції.
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16.07.2022 13:08 Відповісти
Мадам решила поднять избирательные очки на очень херовой теме. Будет как с Камероном, поднявшего кипиш за выход из ЕС , а потом сам свалит , оставляя разгребать это другим.
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16.07.2022 12:39 Відповісти
Трампистка, как я и предполагал. С самого начала было понятно к чему это. Но мудрый нарид непоколебим. Ну **** ну не так все это делается ну ептвою... да пох, безнадежно( когда обрежут военную помощь можно будет эту тетку потом в жопу поцеловать, ермакам и прочим зебобикам вреда это не принесёт. Отхаркивать как обычно нарид будет. Раньше надо было думать.... головой желательно..
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16.07.2022 12:48 Відповісти
ні, не трампістка. Вона - маккейністка
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16.07.2022 13:24 Відповісти
і в чому Вікторія Спартц не права - зважаючи ?
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16.07.2022 13:02 Відповісти
Правда не може нашкодити.
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16.07.2022 13:17 Відповісти
Бідон зняв санкції з рашки на продаж зерна та добрив в обмін на розблокування українських портів. Прогнувся таки старче перде пуйлом. Сподіваюся, республіканці в листопаді змусять його шкутильгати і виглядати як качка.
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16.07.2022 13:22 Відповісти
не було санкцій на зерно і добрива; відповідно, не було зняття саме цих санкцій. це касапський фейк.
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16.07.2022 13:26 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXEcSpQzaU9TDqQb2O3zZ8XnITk4pXxh_gb3PvW7VbNXrej65Vi5cLAhpvFT2-8t-h8nAhB3EUpS-YT0J9YAMim4jBifWW9MWRSZkmp-CiY-sdCzjswxtBvXzy3oW1JzIGWhsyxguJHsIE9xagPT63XI30Tg9c9KiJ5f5oPxSpQtA&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл Сьогодні сповнюється два місяці з дня початку "геніальної гуманітарної спецоперації визволення та евакуації захисників Маріуполя, проведеної за наказом та під повним контролем преzедента України". Що, народе України, вже встигли забути це видатне досягнення свого "хоть паржом"? За цей час під особистим контролем Zеленського від 2500 до 2800 українських військових та правоохоронців були відправлені в колонії та катівні московії та їхнього маріонеткового динири. Усі розповіді про попередні домовленості щодо звільнення та обмінів виявилися брехнею. На день гучних заяв від Верещук, Маляр та численних лизоблюдів Банкової жодних домовленостей не було взагалі.

За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...

Zеленський, ти добре спиш?







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16.07.2022 13:35 Відповісти
Трамписты это зло.Вспомните как Трамп через своего шныря Джулиани пытался нагнуть Украину в поиске компромата на Байдена.Даже шанатажировал нас отменой военной помощи.Спартц это такая же шнырюга, запущенная в публичное пространство, чтобы через дискридитацию Украины срубить рейтинг Байдена и демократов в целом.
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16.07.2022 13:38 Відповісти
Не з Україною а з російськими орками та гнидами які у владі , а українці вас підтримують
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16.07.2022 14:28 Відповісти
политико начало топить за вороватые ручонки в ОПе после визита агрохимии в США и его коментов. Сделал взносы. Сделал селфи на память вечную. И уже конгресменшу начинают топить не названные республиканцы. Они в ситуации в СБ ООН(дело Габона) даже вперед заседания огласили весь список хотелок Ермака. "Колегование" сего интернетиздания с ОПой со времен дела Джулиани. Они тогда от Трампа даже гранты получали, говорят вернули взад. Но все таки,какие то два прыща возомнили себя пупами международных отношений. Мол,это отразится на отношениях Украины с Америкой. И это Ермак с гнусавым радетели Украины. Украина в огне. а эти воруют и по взрослому. Вот заказ на форму и срзу же 50 лямов увели за "консультационные услуги".. Видно, сами Ермак с Миловановым консультируют военных в какой форме лучше воевать.
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16.07.2022 15:05 Відповісти
Вже те що не називаються прізвища критиків Спартц говорить про звичайну замовну статтю, продажної німецької преси.
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16.07.2022 15:21 Відповісти
Вражинам конетц, олигархам *******!
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16.07.2022 15:36 Відповісти
Неможливо виграти війну з "кротами", колаборантами та саботажниками у військово - політичному керівництві держави! Їх треба позбавлятись. Якщо в Зеленського є "чуйка", то Єрмаку, Демченко, Арахмії пора на вихід. Краще "добровільно". Якщо відчуття самозбереження відсутнє, то все буде важче та боляче.
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16.07.2022 17:09 Відповісти
відносинам США і України шкодить єрмак
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16.07.2022 23:26 Відповісти
Не з Україною, а з зеленою бандою!!!!
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17.07.2022 01:19 Відповісти
 
 