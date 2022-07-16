Над Днепропетровщиной сбит вражеский беспилотник "Орлан-10", - Резниченко

Защитники Украины сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще минус один "Орлан-10". Наши военные сбили над Днепропетровщиной очередной вражеский беспилотник", — говорится в сообщении.

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