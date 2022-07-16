Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник "Орлан-10", - Резніченко
Захисники України збили ворожий безпілотник "Орлан-10" над Дніпропетровщиною.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще мінус один "Орлан-10". Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.
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Вася Шевченко #371210
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Яр Холодний
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Anatoliy Smal
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