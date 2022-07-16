Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник "Орлан-10", - Резніченко

Захисники України збили ворожий безпілотник "Орлан-10" над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще мінус один "Орлан-10". Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

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