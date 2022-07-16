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Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник "Орлан-10", - Резніченко

орлан,безпілотник

Захисники України збили ворожий безпілотник "Орлан-10" над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще мінус один "Орлан-10". Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17302) безпілотник (4133) Дніпропетровська область (3701)


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16.07.2022 12:32 Відповісти
Наївся сої
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16.07.2022 12:38 Відповісти
А коли вже ту-95 мінусувати почнемо
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16.07.2022 12:38 Відповісти
Якась новина, не рівня глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
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16.07.2022 12:51 Відповісти
 
 