Ситуация в районе Приднестровья стабильна, границы плотно защищены, - Силы обороны

Ситуация в районе Приднестровье является абсолютно стабильной и находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается Приднестровья, ситуация абсолютно стабильная и под контролем Сил обороны, поскольку наши границы плотно защищены, организована оборона на этом направлении, не дает шансов оккупантам даже попытаться продвинуться на этом направлении", - сказала она.

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