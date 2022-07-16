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Новости Война
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Ситуация в районе Приднестровья стабильна, границы плотно защищены, - Силы обороны

придністров'я

Ситуация в районе Приднестровье является абсолютно стабильной и находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается Приднестровья, ситуация абсолютно стабильная и под контролем Сил обороны, поскольку наши границы плотно защищены, организована оборона на этом направлении, не дает шансов оккупантам даже попытаться продвинуться на этом направлении", - сказала она.

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граница (5262) оборона (5202) Приднестровье (657)


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Мона іти на шашлики.
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16.07.2022 12:45 Ответить
Надо уже сейчас решить с Санду, что как только парашные вояки будут вышвырнуты из Украины, раздавить приднестровский клоповник с 2-х сторон и вернуть эти земли Молдове.
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16.07.2022 12:46 Ответить
Почему ПМР еще существует? Мало мобилизировали, мы молдованям поможем закончить с рашистским проэктом
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16.07.2022 12:58 Ответить
Майя Санду як і проєврлпейські сили в Молдові загалом не дуже хочуть повертати цей клоповник.
На останніх виборах Санду перемогла 58% на 42%.
Якщо до 3 млн. правобережної Молдови додасться 500 тис. лівобережної, то наступні пару десятиліть в РМ будуть перемогати проросійські сили.
Треба інший план.
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16.07.2022 12:59 Ответить
Tze ne vazhlyvo to scho naselennya PMR I tak golosue na vyborah u Moldovi.. tomu I rahunok takyy. Treba povertaty tzyu terytoriy i vymykaty mordors'ke TB. Todi i rahunok na nastupnuh vyborah bude inshim
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16.07.2022 15:02 Ответить
Не знаю есть ли в их планах нападать силами находящимися в Приднестровье, но уверен, что они идут в направлении Приднестровья, тем самым решая две задачи: полностью отрезать Украине выход к морю и одновременно получить коридор для обеспечения своих войск в Приднестровье.
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16.07.2022 13:00 Ответить
"Кордони щiльно захищенi.."..Ми три роки це постiйно чули про наш пiвденний рубiж..Zе-плiснявi пiсля трускавецьких "кембрiджiв",вистачить й кiлька годин ,щоб обiсратися i про*бати оборону на любому напрямку...
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16.07.2022 13:08 Ответить
шо это за "силы обороны" Украины????, у на есть только Вооруженные силы Украины, а для обороны ли они или для нападения... решать Народу и Президенту...
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16.07.2022 13:12 Ответить
Украина заняла позицию жертвы. Тупо ждет, откуда еще ударят. Держать такой метастаз как ПМР в своем тылу верх идиотизма.
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16.07.2022 14:34 Ответить
 
 