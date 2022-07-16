Минреинтеграции обновило актуальный перечень громад в оккупации и зонах боевых действий

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутриперемещенным лицам будут осуществлять выплаты. Напоминается, что перечень не фиксирован – он регулярно актуализируется.

По состоянию на 14.07.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей.

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (25), Сумской (19), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 313 громад.

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Все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, получат денежную помощь от государства.

Информируется, что этот перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

территории, которые временно оккупированные;

территории, находящиеся в окружении (заблокированы);

территории, где продолжаются активные боевые действия.

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