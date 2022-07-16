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Минреинтеграции обновило актуальный перечень громад в оккупации и зонах боевых действий

громади

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутриперемещенным лицам будут осуществлять выплаты. Напоминается, что перечень не фиксирован – он регулярно актуализируется.

По состоянию на 14.07.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей.

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (25), Сумской (19), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 313 громад.

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Все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, получат денежную помощь от государства.

Информируется, что этот перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

  • территории, которые временно оккупированные;
  • территории, находящиеся в окружении (заблокированы);
  • территории, где продолжаются активные боевые действия.

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оккупация (10132) боевые действия (4005) территориальная община (99) Министерство реинтеграции (278)


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Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в лице своего министра Верещук Ирины как там ее, с 24.02.2022 здорово расширило зону своей компетенции.
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16.07.2022 16:31 Ответить
Минреинтеграции и Ирочка, кто разминировал юг? Кстати она в последнее время исчезла с радаров, это плохой знак. Многие как то реже мелькать начали. Наверное к дождю. Или урожай собирают.
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16.07.2022 16:50 Ответить
Тепер знайдіть у цих списках Автономну республіку Крим. Чи будь-який населений пункт на Кримському півострові.
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16.07.2022 16:57 Ответить
 
 