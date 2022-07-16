Мінреінтеграції оновило актуальний перелік громад в окупації та зонах бойових дій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадується, що перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.

Станом на 14.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської(51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької(54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської(19), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 313 громад.

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Зазначається, що всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Інформується, що цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

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