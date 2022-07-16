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Новости
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Путин подписал ряд законов, усиливающих репрессивный аппарат государства

шойгу,путін

Российский диктатор Владимир Путин подписал ряд законов, приближающих РФ к стандартам современной Северной Кореи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В первую очередь речь идет о законе относительно деятельности так называемых "иностранных агентов". Если раньше к этой категории в РФ относили структуры, получающие прямое иностранное финансирование, то теперь ими можно считать все, кто находится под "иностранным влиянием". Пределы этого "влияния" в законе крайне размыты: "оказание иностранным источником лицу поддержки или влияние на личность, в частности путем принуждения, убеждения или иными способами". Так что к "иноагентам" можно будет отнести фактически любого.

Подписанный закон запрещает "иноагентам" работать на госслужбе, участвовать в избирательных кампаниях, преподавать несовершеннолетним, проводить воспитательную деятельность, получать поддержку от государства. Деньги "иноагентов" на банковских счетах не подлежат страхованию.

Отдельный закон вводит дополнительное регулирование в сфере функционирования СМИ. Речь идет о "контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом". Он позволяет Генпрокурору запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае "враждебных решений по российским СМИ за рубежом" и без решения суда лишать СМИ лицензии за "фейки о вооруженных силах РФ", призывы к несогласованным акциям и выступлениям против войны.

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Еще один закон запрещает размещение рекламы в иностранных интернет-ресурсах, к которым Роскомнадзор "применил принудительные меры". Он же вводит штрафы для поисковиков, если те не информируют пользователей о нарушениях, которые допустили интернет-ресурсы.

Закон о так называемом "приземлении" предусматривает штрафы для иностранных IT-компаний, отказывающихся выполнять требования по созданию в России полноценного представительства.

Есть отдельная группа законов, непосредственно относящихся к войне в Украине. В частности, закон об ответственности за действия "против интересов РФ" приравнивает переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта к государственной измене и предусматривает наказание до 20 лет колонии. К такому же сроку могут приговорить, если гражданин России или ее резидент принимают участие в военных действиях с целью "противоречив интересам страны".

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Статья 282 Уголовного кодекса (провоцирование ненависти или вражды) дополнена запретом на пропаганду "нацистской символики или символики экстремистских организаций". Создается банк данных экстремистских материалов. В него также будут включаться данные людей, причастных к работе "экстремистских организаций".

Выезд из страны россиянина, имеющего доступ к гостайне, будет караться лишением свободы до трех лет. За незаконные перемещения или пересылки носителей, содержащих гостайну, будет грозить до четырех лет колонии.

Один из подписанных законов вводит "спецмеры" в экономике при проведении "контртеррористических и других" операций за границей. Правительство по этому закону получает право на собственное усмотрение изменять режим работы в некоторых организациях – в частности, привлекать сотрудников на работу сверхурочно, в выходные и ночью. Кроме того, частные компании не смогут отказаться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа. Ремонтные бригады, врачи и другие специалисты, обслуживающие армию во время "спецоперации", будут иметь статус ветеранов и соответствующие меры социальной поддержки. На них могут рассчитывать и военные корреспонденты.

Еще один подписанный закон упорядочивает применение пыток. Правда, в самом тексте закона термин "пытки" отсутствует. Вместо него используется определение "превышения полномочий". За их применение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Правда, если действия правоохранителей будут считаться правомочными, то в таком случае пытки не будут считаться пытками и наказание за них будет отсутствовать.

диктатура (136) закон (3176) путин владимир (31236)


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Топ комментарии
+27
каЦАПНЯ - з Новим вас 1937 роком!!!
Ви ***** цьОГО хотiли суки - жрiть падли...
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16.07.2022 16:54
+22
Рашинське бидло все проковтне крім підвищення цін на горілку.
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16.07.2022 16:53
+15
Тюрма народів , що тут скажеш .
так було і так буде поки її не знищити
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16.07.2022 16:53
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Рашинське бидло все проковтне крім підвищення цін на горілку.
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16.07.2022 16:53 Ответить
Тюрма народів , що тут скажеш .
так було і так буде поки її не знищити
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16.07.2022 16:53 Ответить
Якої держави-расєя те територія рабів народжених рабами у рабстві...
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16.07.2022 16:53 Ответить
каЦАПНЯ - з Новим вас 1937 роком!!!
Ви ***** цьОГО хотiли суки - жрiть падли...
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16.07.2022 16:54 Ответить
Нехай СОСУТЬ ТВАРІ, будуть в черзі стояти ******** на відсмоктування у свого блаженного Хуùла
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16.07.2022 17:00 Ответить
ну если отбросить эмоции то все как в теме операция идет по плану операция продолжается по плану.. вот только одна проблема ПЛАН ОПЕРАЦИИ ТАК НИКТО НЕ ПОКАЗАЛ в России ни по стратегии ни по тактике понос 24 февраля денацификация и демилитаризация это вообще моветон..а по сути пустышка Зеро... нет ни планов ни сроко ни стратегии ни тактики...а откудаему братся если старной управляет ДЕБИЛ ШИЗОФРЕНИК ПЕДОФИЛ И ТРАХНУТЫЙ В астрал СОБСТВЕННЫМ ОТЦОМ ***** ***** ВОВОЧКА.. И ВОКРУГ СВОРА ТАКИХ ЖЕ *******.... самое смешное-- что ИНОЗЕМНЫМ АГЕНТОМ ЕСТЬ САМ ***** В.В. ДА ДА ОН И ТОЛЬКО ОН КАК никто иной и единственный уничтожил Россию....это и есть парадокс би- полярного поведения и распада психики личности.. он так ненавидит Россию и страну -что готов ее уничтожить прикрывая уничтожения лозунгами и идеями величия России...все это протекает в эфимерности его шизоидных возрений...
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16.07.2022 18:42 Ответить
Чтобы составить план нужны мозги, а там одни Шариковы с одной прямой извилино
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16.07.2022 19:04 Ответить
сидеть на бутылке , естественное состояние рашистов
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16.07.2022 16:55 Ответить
Генетичний апарат русскава складається з однієї лише хромосоми - тої самої, яка лишня.
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16.07.2022 16:55 Ответить
Норм все походу... Найкраща воля то тюрма. отже зробимо рашці кайф- влаштуємо їм резервацію з демілітаризованою зоною вглиб на 500 км
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16.07.2022 16:57 Ответить
Рабы всегда голосуют за "удавку."
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16.07.2022 16:59 Ответить
На жаль американці не розбомбили ядерною зброєю кремль,як пропонував Черчиль,тепер маємо скажену двоногу худобу по сусідству.
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16.07.2022 17:00 Ответить
На щастя. В целях был не только кремль, а большинство крупных городов совка, и украинские в том числе.
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16.07.2022 17:21 Ответить
Ми б то своє відбудували, ми хазяйновиті... А ось імперії зла і фашизму би точно не було...
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17.07.2022 08:31 Ответить
Українці: після прийняття диктаторських законів зносять ту владу, що їх приймає.
Москалі: позручніше розташовуються на пляшці
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16.07.2022 17:01 Ответить
І поглибше.
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16.07.2022 17:08 Ответить
Рашка рано или поздно закроется за Железным Занавесом. Все что хочет ***** это закрыться вместе с Украиной. Потому что без Украины придется ближайшие 100 лет жрать ягель и жить в деревянных избах из гнилого бруса законопаченного мхом
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16.07.2022 17:03 Ответить
Хай би вона не "за" залізном занавісом ,а "під" накрилася
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16.07.2022 17:42 Ответить
держава садомазо
вбий путю прийде херутя
основне - вони тупо налаштовані бути боттомами
їх ТРЕБА ЩОБ ХТОСЬ ЇХ ЖАРИВ

це не для пересічних людей.
це тупо не переробиш

МОІСЕЙ -40 РОКІВ ПО ПУСТЕЛІ - ЩОБ У НЕЙТРАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОВИЗДИХАЛИ ВСІ, ХТО НАРОДИВСЯ РАБАМИ
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16.07.2022 17:05 Ответить
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16.07.2022 17:08 Ответить
А что пухляш на когото напал и анексировал чьито територии? То что он чморит свой народ это уже их личное дело. Как по мне, то его очень несправедливо демонизировали. Пусть у себя, в Северной Корее, хоть сами себя всех в жопу перетрахают. Они ж не лезут никуда, так только погавкивают. Есть слова, а есть дела. На этом, впринципе, все...
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16.07.2022 17:29 Ответить
А что: я обещал излагать твою точку зрения и не сдержал слова?
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16.07.2022 17:41 Ответить
Пусть у себя, в Северной Корее, хоть сами себя всех в жопу перетрахают.

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

Тогда получится каZZапстан, как и есть сейчас собственна
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16.07.2022 18:03 Ответить
Та 100% кінчиться самовбивством, бо ця потвора побоїться розправи над собою (яка вірогідніше за все буде вкрай демократична), але манія величі того не допустить..
Біда в тому, що це питання невідомо якого проміжку часу
Можливо й роки...
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16.07.2022 17:10 Ответить
Найгірше те, що це може бути самовбивство з застосуванням ЯЗ
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16.07.2022 17:19 Ответить
Оточення не дасть
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16.07.2022 17:43 Ответить
"Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх рашистів на дно ями,
Ворогів за ворогами
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!" (с)
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16.07.2022 17:11 Ответить
Бідний Тичина...
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16.07.2022 17:26 Ответить
***** не диктатор, он не узурпировал власть в отличии от лукашенки. Он легитимно выбранный кацапскими долбоемами **********. тут немного другая ситуация, чтоб вы понимали. росияне = *****. это недорейх, но его должность внутри параши абсолютно легетимна. и рядовой кацап готов дрочить на него круглые сутки. В РБ немножко диаметрально противоположная ситуация. но там нарот конченные терпилы, в принципе миролюбивые, вспомнить снятие ботинок шоб не запачкаль лавку. Просто терпилы
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16.07.2022 17:14 Ответить
Каждый **********, от мала до велика, от щиколоток до последней седой волосины на голове хотел, что бы было, то что сейчас есть. Так что это абсолютная демократия кацапской орды и слово "диктатура" тут просто не уместна. Там весь народ это кусок *****, который должен умереть, а деть от рака, в страшных муках, шоб кровь ишла из ушей, жопы и других дырок!!!
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16.07.2022 17:20 Ответить
Ось вже дійсно нема нічого нового під місяцем.Сталін запровадив 58-му статтю по якій можна було будького за будь що посадити і навіть ростріляти,а ***** запровадив закон про інагентів...І закінчить ***** як Сталін,отрують,поховають з почестями а через півроку викинуть падло з могили...Тільки тоді рашка тріснула,а розлетілась лишень через сорок років,тепер же коли вона трісне шансів зібратись докупи вже не буде,надто багато хижаків на кордонах чекають свого часу...
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16.07.2022 17:22 Ответить
Навздогін. Стрічка коментаторів підказала.... для безперервного кайфу і "ізбєжанія случьаєф разнаго бунта" тре якось їм поповнювати склотару- від пляшки 0,5 до слоїка від майонезного до 3 л. Не кондицію до закрутки,звичайно ж... Склопосуд з розбитими горлянками передусім!
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16.07.2022 17:22 Ответить
От і харашо что подпісал, ваванчик маладец. Душитесь передушитесь.
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16.07.2022 17:26 Ответить
Підтримую. Потрібно ще жорсткіше. А то якось слабенько. Якась пародія на репресії.
Де концлагеря в Магадані? Де трійки і розстріли в підвалах?
Невже там нема кого стріляти?
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16.07.2022 17:41 Ответить
Этим займётся уже тот кто придёт после *****. Он придёт после пространной войны и развала экономики. Придётся как-то держать стадо в загоне. Денег не будет. Будут репрессии
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16.07.2022 18:58 Ответить
В психушках врачи получали при Советах надбавки в ЗП и уходили раньше на пенсию. Не представляю о чем можно говорить с бешеной свинособакой или северокорейцем. Точно сейчас в раше хуже всякого фашизма и любого изма. Сейчас у свинособак последняя не излечимая форма психического заболевания - идиотия. Проблема, что жадность и трусость Европы приводит к тому,что их считают нормальными. В некоторых странах видны тревожные симптомы - может идиотия заразна??? Касается Венгрии и Сербии.
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16.07.2022 17:40 Ответить
Досконалість меж не має!
То чому б Єго Плєшившеству ******* Першому не підписати відповідного указу, щоб жоден з з лаптєногих холопів не уникнув пляшкування та швабрування?
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16.07.2022 17:41 Ответить
Кацапські дебіли,вас їб###ть,а ви крєпчаєте.
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16.07.2022 17:44 Ответить
--- Архіпєлаг Гулаг !
--- Гулаг Архіпєлаг!
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16.07.2022 17:45 Ответить
Стадо всегда надо держать в узде.
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16.07.2022 17:49 Ответить
Якщо бути відвертими, то московити про таке давно мріяли. Повернутись в ті часи коли воронки вивозили сусідів вночі з кінцями, кожен ординець уявляв себе з кайлом на будівництві Біломорканалу, в шахтах Магадану, на нарах в дерев'яному бараці при -40 на вулиці, засалений ватяник, давно не прані вонючі рейтузи, воші та сифіліс в останній фазі.
Я тіки за.
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16.07.2022 17:56 Ответить
Московія у своєму репертуарі

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16.07.2022 18:16 Ответить
а те что на коленях молятся на карманную вагину?
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16.07.2022 19:13 Ответить
У них это и так было. Просто теперь узаконили. О
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16.07.2022 18:46 Ответить
я всё жду момента когда они окончательно опустят железный занавес,за поездку за границу будут объявлять врагами народа да и за любой чих,***** объявят великим вождём и учителем,введут смертную казнь и за каждый чих будут расстреливать друг друга как при сталине.поскорее бы друг друга перестреляли твари поганые!
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16.07.2022 18:49 Ответить
Читаю коментарі і розумію що більшість як завжди виключила мозги і допомагає путіну (зі мною іноді таке теж трапляється). Розпалювати ворожнечу це допомагати путіну. Читає россіянин ці злорадні коментарі і думає: "а таки правільно їх там вбивають щоб не злораділи". Бути європейцем це мабуть мати співчуття до свого ворога який пропагандою доведений до божевільного стану. Живучи в радянському союзі я жодного разу не чув що військові які воюють в афганістані загарбники і вбивці. Навпаки це були герої інтернаціоналісти (так нас навчали). Хтось мені скаже яка різниця між воїнами афганцями які воювали в чужій країні за примхи керівництва колишнього ссср і россійськими загарбниками які наразі воюють в Україні? Я бачу лише схожість в тому що і ті і інші пропагандою доведені до безумства.
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16.07.2022 19:08 Ответить
вони не читають наших ресурсів - вони на форумах про нас таке плетуть..
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16.07.2022 19:38 Ответить
Щоправда, якщо дії правоохоронців вважатимуться правочинними, то в такому випадку тортури не вважатимуться тортурами і покарання за них буде відсутнє.

Джерело:

Думаю -якщо ви користувалися тортурами і отримали зізнання чи важливі дані ...
То - дії правоохоронців вважатимуться правочинними
Ну а якщо вони "мало старалися" та не отримали бажаного ... , то можуть і за тортури сісти...
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16.07.2022 21:52 Ответить
А я всё думаю, когда ж Бонэвтик повторит ВСЕ действия своего кумира. За кордон украинцам он дорогу уже перекрыл
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16.07.2022 22:09 Ответить
Нехай зжимає пружину посильніше і тим болючіше вона потім вистрелить.
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17.07.2022 12:12 Ответить
 
 