Путин подписал ряд законов, усиливающих репрессивный аппарат государства

Российский диктатор Владимир Путин подписал ряд законов, приближающих РФ к стандартам современной Северной Кореи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В первую очередь речь идет о законе относительно деятельности так называемых "иностранных агентов". Если раньше к этой категории в РФ относили структуры, получающие прямое иностранное финансирование, то теперь ими можно считать все, кто находится под "иностранным влиянием". Пределы этого "влияния" в законе крайне размыты: "оказание иностранным источником лицу поддержки или влияние на личность, в частности путем принуждения, убеждения или иными способами". Так что к "иноагентам" можно будет отнести фактически любого.

Подписанный закон запрещает "иноагентам" работать на госслужбе, участвовать в избирательных кампаниях, преподавать несовершеннолетним, проводить воспитательную деятельность, получать поддержку от государства. Деньги "иноагентов" на банковских счетах не подлежат страхованию.

Отдельный закон вводит дополнительное регулирование в сфере функционирования СМИ. Речь идет о "контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом". Он позволяет Генпрокурору запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае "враждебных решений по российским СМИ за рубежом" и без решения суда лишать СМИ лицензии за "фейки о вооруженных силах РФ", призывы к несогласованным акциям и выступлениям против войны.

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Еще один закон запрещает размещение рекламы в иностранных интернет-ресурсах, к которым Роскомнадзор "применил принудительные меры". Он же вводит штрафы для поисковиков, если те не информируют пользователей о нарушениях, которые допустили интернет-ресурсы.

Закон о так называемом "приземлении" предусматривает штрафы для иностранных IT-компаний, отказывающихся выполнять требования по созданию в России полноценного представительства.

Есть отдельная группа законов, непосредственно относящихся к войне в Украине. В частности, закон об ответственности за действия "против интересов РФ" приравнивает переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта к государственной измене и предусматривает наказание до 20 лет колонии. К такому же сроку могут приговорить, если гражданин России или ее резидент принимают участие в военных действиях с целью "противоречив интересам страны".

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Статья 282 Уголовного кодекса (провоцирование ненависти или вражды) дополнена запретом на пропаганду "нацистской символики или символики экстремистских организаций". Создается банк данных экстремистских материалов. В него также будут включаться данные людей, причастных к работе "экстремистских организаций".

Выезд из страны россиянина, имеющего доступ к гостайне, будет караться лишением свободы до трех лет. За незаконные перемещения или пересылки носителей, содержащих гостайну, будет грозить до четырех лет колонии.

Один из подписанных законов вводит "спецмеры" в экономике при проведении "контртеррористических и других" операций за границей. Правительство по этому закону получает право на собственное усмотрение изменять режим работы в некоторых организациях – в частности, привлекать сотрудников на работу сверхурочно, в выходные и ночью. Кроме того, частные компании не смогут отказаться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа. Ремонтные бригады, врачи и другие специалисты, обслуживающие армию во время "спецоперации", будут иметь статус ветеранов и соответствующие меры социальной поддержки. На них могут рассчитывать и военные корреспонденты.

Еще один подписанный закон упорядочивает применение пыток. Правда, в самом тексте закона термин "пытки" отсутствует. Вместо него используется определение "превышения полномочий". За их применение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Правда, если действия правоохранителей будут считаться правомочными, то в таком случае пытки не будут считаться пытками и наказание за них будет отсутствовать.