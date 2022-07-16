Путін підписав низку законів, які посилюють репресивний апарат держави

Російський диктатор Володимир Путін підписав низку законів, які наближають РФ до стандартів сучасної Північної Кореї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Насамперед ідеться про закон щодо діяльності так званих "іноземних агентів". Якщо раніше до цієї категорії в РФ відносили структури, які отримують пряме іноземне фінансування, то тепер ними вважатимуться всі, хто перебуває під "іноземним впливом". Межі цього "впливу" в законі вкрай розмиті: "надання іноземним джерелом особі підтримки чи вплив на особу, зокрема шляхом примусу, переконання чи іншими способами". Тож до "іноагентів" можна буде віднести фактично будь-кого.

Підписаний закон забороняє "іноагентам" працювати на держслужбі, брати участь у виборчих компаніях, викладати неповнолітнім, проводити виховну діяльність, отримувати підтримку від держави. Гроші "іноагентів" на банківських рахунках не підлягають страхуванню.

Окремий закон вводить додаткове регулювання у сфері функціонування ЗМІ. Йдеться про "контрзаходи у відповідь на дискримінацію російських ЗМІ за кордоном". Він дозволяє Генпрокурору забороняти в Росії діяльність іноземного ЗМІ у разі "ворожих рішень щодо російських ЗМІ за кордоном" і без рішення суду позбавляти ЗМІ ліцензії за "фейки про збройні сили РФ", заклики до неузгоджених акцій та виступи проти війни.

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Ще один закон забороняє розміщення реклами в іноземних інтернет-ресурсах, до яких Роскомнагляд "застосував примусові заходи". Він же вводить штрафи для пошукових систем, якщо ті не інформують користувачів про порушення, які допустили інтернет-ресурси.

Закон про так зване "приземлення" передбачає штрафи для іноземних IT-компаній, які відмовляються виконувати вимоги щодо створення у Росії повноцінного представництва.

Є окрема група законів, що безпосередньо стосуються війни в Україні. Зокрема, закон про відповідальність за дії "проти інтересів РФ" прирівнює перехід на бік супротивника в умовах збройного конфлікту до державної зради і передбачає покарання до 20 років колонії. До такого ж терміну можуть засудити, якщо громадянин Росії або її резидент беруть участь у військових діях з метою, що "суперечить інтересам країни".

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Статтю 282 кримінального кодексу (провокування ненависті або ворожнечі) доповнено забороною на пропаганду "нацистської символіки або символіки екстремістських організацій". Створюється банк даних екстремістських матеріалів. До нього також включатимуть дані людей причетних до роботи "екстремістських організацій".

Виїзд із країни росіянина, який має доступ до держтаємниці, каратиметься позбавленням волі до трьох років. За незаконні переміщення або пересилання носіїв, які містять держтаємницю, загрожуватиме до чотирьох років колонії.

Один із підписаних законів вводить "спецзаходи" в економіці при проведенні "контртерористичних та інших" операцій за кордоном. Уряд за цим законом отримує право на власний розсуд змінювати режим роботи в деяких організаціях – зокрема залучати співробітників на роботу понаднормово, у вихідні та вночі. Крім того, приватні компанії не зможуть відмовитися від укладання контрактів у рамках держзакупівель чи держоборонзамовлення. Ремонтні бригади, лікарі та інші фахівці, які обслуговують армію під час "спецоперації", матимуть статус ветеранів та відповідні заходи соціальної підтримки. На них можуть розраховувати і військові кореспонденти.

Ще один підписаний закон впорядковує застосування тортур. Щоправда, в самому тексті закону термін "тортури" відсутній. Замість нього використовується визначення "перевищення повноважень". За їхнє застосування передбачено покарання аж до 15 років позбавлення волі. Щоправда, якщо дії правоохоронців вважатимуться правочинними, то в такому випадку тортури не вважатимуться тортурами і покарання за них буде відсутнє.