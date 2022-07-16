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Новини
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Путін підписав низку законів, які посилюють репресивний апарат держави

шойгу,путін

Російський диктатор Володимир Путін підписав низку законів, які наближають РФ до стандартів сучасної Північної Кореї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Насамперед ідеться про закон щодо діяльності так званих "іноземних агентів". Якщо раніше до цієї категорії в РФ відносили структури, які отримують пряме іноземне фінансування, то тепер ними вважатимуться всі, хто перебуває під "іноземним впливом". Межі цього "впливу" в законі вкрай розмиті: "надання іноземним джерелом особі підтримки чи вплив на особу, зокрема шляхом примусу, переконання чи іншими способами". Тож до "іноагентів" можна буде віднести фактично будь-кого.

Підписаний закон забороняє "іноагентам" працювати на держслужбі, брати участь у виборчих компаніях, викладати неповнолітнім, проводити виховну діяльність, отримувати підтримку від держави. Гроші "іноагентів" на банківських рахунках не підлягають страхуванню.

Окремий закон вводить додаткове регулювання у сфері функціонування ЗМІ. Йдеться про "контрзаходи у відповідь на дискримінацію російських ЗМІ за кордоном". Він дозволяє Генпрокурору забороняти в Росії діяльність іноземного ЗМІ у разі "ворожих рішень щодо російських ЗМІ за кордоном" і без рішення суду позбавляти ЗМІ ліцензії за "фейки про збройні сили РФ", заклики до неузгоджених акцій та виступи проти війни.

Читайте також: Путін підписав закон про спеціальні заходи в економіці для забезпечення російської армії

Ще один закон забороняє розміщення реклами в іноземних інтернет-ресурсах, до яких Роскомнагляд "застосував примусові заходи". Він же вводить штрафи для пошукових систем, якщо ті не інформують користувачів про порушення, які допустили інтернет-ресурси.

Закон про так зване "приземлення" передбачає штрафи для іноземних IT-компаній, які відмовляються виконувати вимоги щодо створення у Росії повноцінного представництва.

Є окрема група законів, що безпосередньо стосуються війни в Україні. Зокрема, закон про відповідальність за дії "проти інтересів РФ" прирівнює перехід на бік супротивника в умовах збройного конфлікту до державної зради і передбачає покарання до 20 років колонії. До такого ж терміну можуть засудити, якщо громадянин Росії або її резидент беруть участь у військових діях з метою, що "суперечить інтересам країни".

Також читайте: Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку. ДОКУМЕНТ

Статтю 282 кримінального кодексу (провокування ненависті або ворожнечі) доповнено забороною на пропаганду "нацистської символіки або символіки екстремістських організацій". Створюється банк даних екстремістських матеріалів. До нього також включатимуть дані людей причетних до роботи "екстремістських організацій".

Виїзд із країни росіянина, який має доступ до держтаємниці, каратиметься позбавленням волі до трьох років. За незаконні переміщення або пересилання носіїв, які містять держтаємницю, загрожуватиме до чотирьох років колонії.

Один із підписаних законів вводить "спецзаходи" в економіці при проведенні "контртерористичних та інших" операцій за кордоном. Уряд за цим законом отримує право на власний розсуд змінювати режим роботи в деяких організаціях – зокрема залучати співробітників на роботу понаднормово, у вихідні та вночі. Крім того, приватні компанії не зможуть відмовитися від укладання контрактів у рамках держзакупівель чи держоборонзамовлення. Ремонтні бригади, лікарі та інші фахівці, які обслуговують армію під час "спецоперації", матимуть статус ветеранів та відповідні заходи соціальної підтримки. На них можуть розраховувати і військові кореспонденти.

Ще один підписаний закон впорядковує застосування тортур. Щоправда, в самому тексті закону термін "тортури" відсутній. Замість нього використовується визначення "перевищення повноважень". За їхнє застосування передбачено покарання аж до 15 років позбавлення волі. Щоправда, якщо дії правоохоронців вважатимуться правочинними, то в такому випадку тортури не вважатимуться тортурами і покарання за них буде відсутнє.

Автор: 

диктатура (58) закон (2827) путін володимир (23785)


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Топ коментарі
+27
каЦАПНЯ - з Новим вас 1937 роком!!!
Ви ***** цьОГО хотiли суки - жрiть падли...
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16.07.2022 16:54
+22
Рашинське бидло все проковтне крім підвищення цін на горілку.
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16.07.2022 16:53
+15
Тюрма народів , що тут скажеш .
так було і так буде поки її не знищити
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16.07.2022 16:53
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Рашинське бидло все проковтне крім підвищення цін на горілку.
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16.07.2022 16:53 Відповісти
Тюрма народів , що тут скажеш .
так було і так буде поки її не знищити
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16.07.2022 16:53 Відповісти
Якої держави-расєя те територія рабів народжених рабами у рабстві...
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16.07.2022 16:53 Відповісти
каЦАПНЯ - з Новим вас 1937 роком!!!
Ви ***** цьОГО хотiли суки - жрiть падли...
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16.07.2022 16:54 Відповісти
Нехай СОСУТЬ ТВАРІ, будуть в черзі стояти ******** на відсмоктування у свого блаженного Хуùла
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16.07.2022 17:00 Відповісти
ну если отбросить эмоции то все как в теме операция идет по плану операция продолжается по плану.. вот только одна проблема ПЛАН ОПЕРАЦИИ ТАК НИКТО НЕ ПОКАЗАЛ в России ни по стратегии ни по тактике понос 24 февраля денацификация и демилитаризация это вообще моветон..а по сути пустышка Зеро... нет ни планов ни сроко ни стратегии ни тактики...а откудаему братся если старной управляет ДЕБИЛ ШИЗОФРЕНИК ПЕДОФИЛ И ТРАХНУТЫЙ В астрал СОБСТВЕННЫМ ОТЦОМ ***** ***** ВОВОЧКА.. И ВОКРУГ СВОРА ТАКИХ ЖЕ *******.... самое смешное-- что ИНОЗЕМНЫМ АГЕНТОМ ЕСТЬ САМ ***** В.В. ДА ДА ОН И ТОЛЬКО ОН КАК никто иной и единственный уничтожил Россию....это и есть парадокс би- полярного поведения и распада психики личности.. он так ненавидит Россию и страну -что готов ее уничтожить прикрывая уничтожения лозунгами и идеями величия России...все это протекает в эфимерности его шизоидных возрений...
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16.07.2022 18:42 Відповісти
Чтобы составить план нужны мозги, а там одни Шариковы с одной прямой извилино
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16.07.2022 19:04 Відповісти
сидеть на бутылке , естественное состояние рашистов
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16.07.2022 16:55 Відповісти
Генетичний апарат русскава складається з однієї лише хромосоми - тої самої, яка лишня.
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16.07.2022 16:55 Відповісти
Норм все походу... Найкраща воля то тюрма. отже зробимо рашці кайф- влаштуємо їм резервацію з демілітаризованою зоною вглиб на 500 км
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16.07.2022 16:57 Відповісти
Рабы всегда голосуют за "удавку."
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16.07.2022 16:59 Відповісти
На жаль американці не розбомбили ядерною зброєю кремль,як пропонував Черчиль,тепер маємо скажену двоногу худобу по сусідству.
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16.07.2022 17:00 Відповісти
На щастя. В целях был не только кремль, а большинство крупных городов совка, и украинские в том числе.
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16.07.2022 17:21 Відповісти
Ми б то своє відбудували, ми хазяйновиті... А ось імперії зла і фашизму би точно не було...
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17.07.2022 08:31 Відповісти
Українці: після прийняття диктаторських законів зносять ту владу, що їх приймає.
Москалі: позручніше розташовуються на пляшці
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16.07.2022 17:01 Відповісти
І поглибше.
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16.07.2022 17:08 Відповісти
Рашка рано или поздно закроется за Железным Занавесом. Все что хочет ***** это закрыться вместе с Украиной. Потому что без Украины придется ближайшие 100 лет жрать ягель и жить в деревянных избах из гнилого бруса законопаченного мхом
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16.07.2022 17:03 Відповісти
Хай би вона не "за" залізном занавісом ,а "під" накрилася
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16.07.2022 17:42 Відповісти
держава садомазо
вбий путю прийде херутя
основне - вони тупо налаштовані бути боттомами
їх ТРЕБА ЩОБ ХТОСЬ ЇХ ЖАРИВ

це не для пересічних людей.
це тупо не переробиш

МОІСЕЙ -40 РОКІВ ПО ПУСТЕЛІ - ЩОБ У НЕЙТРАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОВИЗДИХАЛИ ВСІ, ХТО НАРОДИВСЯ РАБАМИ
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16.07.2022 17:05 Відповісти
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16.07.2022 17:08 Відповісти
А что пухляш на когото напал и анексировал чьито територии? То что он чморит свой народ это уже их личное дело. Как по мне, то его очень несправедливо демонизировали. Пусть у себя, в Северной Корее, хоть сами себя всех в жопу перетрахают. Они ж не лезут никуда, так только погавкивают. Есть слова, а есть дела. На этом, впринципе, все...
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16.07.2022 17:29 Відповісти
А что: я обещал излагать твою точку зрения и не сдержал слова?
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16.07.2022 17:41 Відповісти
Пусть у себя, в Северной Корее, хоть сами себя всех в жопу перетрахают.

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

Тогда получится каZZапстан, как и есть сейчас собственна
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16.07.2022 18:03 Відповісти
Та 100% кінчиться самовбивством, бо ця потвора побоїться розправи над собою (яка вірогідніше за все буде вкрай демократична), але манія величі того не допустить..
Біда в тому, що це питання невідомо якого проміжку часу
Можливо й роки...
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16.07.2022 17:10 Відповісти
Найгірше те, що це може бути самовбивство з застосуванням ЯЗ
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16.07.2022 17:19 Відповісти
Оточення не дасть
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16.07.2022 17:43 Відповісти
"Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх рашистів на дно ями,
Ворогів за ворогами
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!" (с)
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16.07.2022 17:11 Відповісти
Бідний Тичина...
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16.07.2022 17:26 Відповісти
***** не диктатор, он не узурпировал власть в отличии от лукашенки. Он легитимно выбранный кацапскими долбоемами **********. тут немного другая ситуация, чтоб вы понимали. росияне = *****. это недорейх, но его должность внутри параши абсолютно легетимна. и рядовой кацап готов дрочить на него круглые сутки. В РБ немножко диаметрально противоположная ситуация. но там нарот конченные терпилы, в принципе миролюбивые, вспомнить снятие ботинок шоб не запачкаль лавку. Просто терпилы
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16.07.2022 17:14 Відповісти
Каждый **********, от мала до велика, от щиколоток до последней седой волосины на голове хотел, что бы было, то что сейчас есть. Так что это абсолютная демократия кацапской орды и слово "диктатура" тут просто не уместна. Там весь народ это кусок *****, который должен умереть, а деть от рака, в страшных муках, шоб кровь ишла из ушей, жопы и других дырок!!!
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16.07.2022 17:20 Відповісти
Ось вже дійсно нема нічого нового під місяцем.Сталін запровадив 58-му статтю по якій можна було будького за будь що посадити і навіть ростріляти,а ***** запровадив закон про інагентів...І закінчить ***** як Сталін,отрують,поховають з почестями а через півроку викинуть падло з могили...Тільки тоді рашка тріснула,а розлетілась лишень через сорок років,тепер же коли вона трісне шансів зібратись докупи вже не буде,надто багато хижаків на кордонах чекають свого часу...
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16.07.2022 17:22 Відповісти
Навздогін. Стрічка коментаторів підказала.... для безперервного кайфу і "ізбєжанія случьаєф разнаго бунта" тре якось їм поповнювати склотару- від пляшки 0,5 до слоїка від майонезного до 3 л. Не кондицію до закрутки,звичайно ж... Склопосуд з розбитими горлянками передусім!
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16.07.2022 17:22 Відповісти
От і харашо что подпісал, ваванчик маладец. Душитесь передушитесь.
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16.07.2022 17:26 Відповісти
Підтримую. Потрібно ще жорсткіше. А то якось слабенько. Якась пародія на репресії.
Де концлагеря в Магадані? Де трійки і розстріли в підвалах?
Невже там нема кого стріляти?
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16.07.2022 17:41 Відповісти
Этим займётся уже тот кто придёт после *****. Он придёт после пространной войны и развала экономики. Придётся как-то держать стадо в загоне. Денег не будет. Будут репрессии
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16.07.2022 18:58 Відповісти
В психушках врачи получали при Советах надбавки в ЗП и уходили раньше на пенсию. Не представляю о чем можно говорить с бешеной свинособакой или северокорейцем. Точно сейчас в раше хуже всякого фашизма и любого изма. Сейчас у свинособак последняя не излечимая форма психического заболевания - идиотия. Проблема, что жадность и трусость Европы приводит к тому,что их считают нормальными. В некоторых странах видны тревожные симптомы - может идиотия заразна??? Касается Венгрии и Сербии.
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16.07.2022 17:40 Відповісти
Досконалість меж не має!
То чому б Єго Плєшившеству ******* Першому не підписати відповідного указу, щоб жоден з з лаптєногих холопів не уникнув пляшкування та швабрування?
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16.07.2022 17:41 Відповісти
Кацапські дебіли,вас їб###ть,а ви крєпчаєте.
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16.07.2022 17:44 Відповісти
--- Архіпєлаг Гулаг !
--- Гулаг Архіпєлаг!
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16.07.2022 17:45 Відповісти
Стадо всегда надо держать в узде.
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16.07.2022 17:49 Відповісти
Якщо бути відвертими, то московити про таке давно мріяли. Повернутись в ті часи коли воронки вивозили сусідів вночі з кінцями, кожен ординець уявляв себе з кайлом на будівництві Біломорканалу, в шахтах Магадану, на нарах в дерев'яному бараці при -40 на вулиці, засалений ватяник, давно не прані вонючі рейтузи, воші та сифіліс в останній фазі.
Я тіки за.
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16.07.2022 17:56 Відповісти
Московія у своєму репертуарі

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16.07.2022 18:16 Відповісти
а те что на коленях молятся на карманную вагину?
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16.07.2022 19:13 Відповісти
У них это и так было. Просто теперь узаконили. О
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16.07.2022 18:46 Відповісти
я всё жду момента когда они окончательно опустят железный занавес,за поездку за границу будут объявлять врагами народа да и за любой чих,***** объявят великим вождём и учителем,введут смертную казнь и за каждый чих будут расстреливать друг друга как при сталине.поскорее бы друг друга перестреляли твари поганые!
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16.07.2022 18:49 Відповісти
Читаю коментарі і розумію що більшість як завжди виключила мозги і допомагає путіну (зі мною іноді таке теж трапляється). Розпалювати ворожнечу це допомагати путіну. Читає россіянин ці злорадні коментарі і думає: "а таки правільно їх там вбивають щоб не злораділи". Бути європейцем це мабуть мати співчуття до свого ворога який пропагандою доведений до божевільного стану. Живучи в радянському союзі я жодного разу не чув що військові які воюють в афганістані загарбники і вбивці. Навпаки це були герої інтернаціоналісти (так нас навчали). Хтось мені скаже яка різниця між воїнами афганцями які воювали в чужій країні за примхи керівництва колишнього ссср і россійськими загарбниками які наразі воюють в Україні? Я бачу лише схожість в тому що і ті і інші пропагандою доведені до безумства.
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16.07.2022 19:08 Відповісти
вони не читають наших ресурсів - вони на форумах про нас таке плетуть..
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16.07.2022 19:38 Відповісти
Щоправда, якщо дії правоохоронців вважатимуться правочинними, то в такому випадку тортури не вважатимуться тортурами і покарання за них буде відсутнє.

Джерело:

Думаю -якщо ви користувалися тортурами і отримали зізнання чи важливі дані ...
То - дії правоохоронців вважатимуться правочинними
Ну а якщо вони "мало старалися" та не отримали бажаного ... , то можуть і за тортури сісти...
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16.07.2022 21:52 Відповісти
А я всё думаю, когда ж Бонэвтик повторит ВСЕ действия своего кумира. За кордон украинцам он дорогу уже перекрыл
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16.07.2022 22:09 Відповісти
Нехай зжимає пружину посильніше і тим болючіше вона потім вистрелить.
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17.07.2022 12:12 Відповісти
 
 