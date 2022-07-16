Украинская ПВО сбила несколько российских ракет

В ходе сегодняшней воздушной тревоги, объявленной почти по всей Украине, удалось сбить несколько российских ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Ракетная опасность миновала. Часть ракет сбила ПВО", - отметил он.

При этом он не уточнил, где именно были сбиты ракеты, лишь ранее сообщал, что "есть информация о запуске крылатых ракет из Каспийского региона".

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