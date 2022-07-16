Украинская ПВО сбила несколько российских ракет
В ходе сегодняшней воздушной тревоги, объявленной почти по всей Украине, удалось сбить несколько российских ракет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
"Ракетная опасность миновала. Часть ракет сбила ПВО", - отметил он.
При этом он не уточнил, где именно были сбиты ракеты, лишь ранее сообщал, что "есть информация о запуске крылатых ракет из Каспийского региона".
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- Любопытно бы знать, - сказал философ, - если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром - положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней? - Да, - сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, - достаточное бы число потребовалось коней.
(Н. В.Гоголь, "Вий")
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