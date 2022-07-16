РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11286 посетителей онлайн
Новости
9 176 8

Украинская ПВО сбила несколько российских ракет

ракета,рф,ракети

В ходе сегодняшней воздушной тревоги, объявленной почти по всей Украине, удалось сбить несколько российских ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Ракетная опасность миновала. Часть ракет сбила ПВО", - отметил он.

При этом он не уточнил, где именно были сбиты ракеты, лишь ранее сообщал, что "есть информация о запуске крылатых ракет из Каспийского региона".

Читайте: ПВО уничтожила 4 ракеты Х-101, летевших на Днепр с Каспийского моря

ПВО (2732) ракеты (3566)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Питуне! Воно тобі не допоможе!
"Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!" (с)
показать весь комментарий
16.07.2022 18:44 Ответить
Нексколько... А где остальные и сколько? Что скрываем и от кого? Кацапы и так всё знают лучше нас, иначе не пускали бы. Нашли "военную тайну", места прилёта ракет..
показать весь комментарий
16.07.2022 18:45 Ответить
"Несколько..."

- Любопытно бы знать, - сказал философ, - если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром - положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней? - Да, - сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, - достаточное бы число потребовалось коней.

(Н. В.Гоголь, "Вий")
показать весь комментарий
16.07.2022 18:49 Ответить
Это к чему?
показать весь комментарий
16.07.2022 18:55 Ответить
Развивайся.
Размышляй.
Должно помочь.
показать весь комментарий
16.07.2022 19:00 Ответить
Да-а, достаточное количество коней потребовалось бы а было время, когда в 85-м при просмотре "Вия" в кинотеатрах некоторые граждане умирали от страха
показать весь комментарий
16.07.2022 21:31 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
16.07.2022 19:32 Ответить
 
 