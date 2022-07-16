Українська ППО збила декілька російських ракет

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, вдалося збити кілька російських ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Ракетна небезпека минула. Частину ракет збила ППО", - зазначив він.

При цьому він не уточнив, де саме було збито ракети, лише раніше повідомляв , що "є інформація щодо запуску крилатих ракет з Каспійського регіону".

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