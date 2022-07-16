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Новини
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Українська ППО збила декілька російських ракет

ракета,рф,ракети

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, вдалося збити кілька російських ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Ракетна небезпека минула. Частину ракет збила ППО", - зазначив він.

При цьому він не уточнив, де саме було збито ракети, лише раніше повідомляв , що "є інформація щодо запуску крилатих ракет з Каспійського регіону". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 4 ракети Х-101, які летіли на Дніпро з Каспійського моря

Автор: 

ППО (3172) ракети (4020)


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"Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!" (с)
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16.07.2022 18:44 Відповісти
Нексколько... А где остальные и сколько? Что скрываем и от кого? Кацапы и так всё знают лучше нас, иначе не пускали бы. Нашли "военную тайну", места прилёта ракет..
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16.07.2022 18:45 Відповісти
"Несколько..."

- Любопытно бы знать, - сказал философ, - если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром - положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней? - Да, - сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, - достаточное бы число потребовалось коней.

(Н. В.Гоголь, "Вий")
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16.07.2022 18:49 Відповісти
Это к чему?
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16.07.2022 18:55 Відповісти
Развивайся.
Размышляй.
Должно помочь.
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16.07.2022 19:00 Відповісти
Да-а, достаточное количество коней потребовалось бы а было время, когда в 85-м при просмотре "Вия" в кинотеатрах некоторые граждане умирали от страха
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16.07.2022 21:31 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.07.2022 19:32 Відповісти
 
 