Українська ППО збила декілька російських ракет
Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, вдалося збити кілька російських ракет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
"Ракетна небезпека минула. Частину ракет збила ППО", - зазначив він.
При цьому він не уточнив, де саме було збито ракети, лише раніше повідомляв , що "є інформація щодо запуску крилатих ракет з Каспійського регіону".
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- Любопытно бы знать, - сказал философ, - если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром - положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней? - Да, - сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, - достаточное бы число потребовалось коней.
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