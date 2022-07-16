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Новости Война
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ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

Украинские военные уверенно продвигаются на Херсонском направлении, но делают это "в тишине".

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Что происходит на Херсонском направлении: мы продвигаемся, возможно, не так быстро, как хочется тем, кто подает положительные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенны. И именно поэтому и делаются они в тишине, определенной тайне, чтобы закрепиться на этих территориях и затем объявить о своих победах", – сказала она.

Читайте: Оккупанты собрались выселять патриотически настроенных херсонцев и запорожцев за пределы областей

По словам Гуменюк, враг может оставлять на освобожденных территориях "угрожающие сюрпризы" для украинских военных.

деоккупация (847) Херсонская область (4741)


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Топ комментарии
+44
Бережіть бійців
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16.07.2022 21:59
+38
У добру путь, хлопці!
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16.07.2022 21:59
+38
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16.07.2022 22:02
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Бережіть бійців
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16.07.2022 21:59 Ответить
У добру путь, хлопці!
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16.07.2022 21:59 Ответить
Дай бог.
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16.07.2022 22:00 Ответить
Пока мост не взорван - это болтовня. Если его взорвут кацапы - значит они уже отступили, если взорвет ВСУ - значит будут атаковать и зачищать орду на "материке".
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16.07.2022 22:01 Ответить
А я сейчас вам покажу, откуда на Херсон нужно готовить нападение. За шесть часов до операции освобождения должен быть нанесён превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту
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16.07.2022 22:05 Ответить
Oleg Jdanov eto Vi?
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16.07.2022 23:32 Ответить
так! ти самий крутезний стратег! Залужний тобі заздрить)))
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16.07.2022 22:16 Ответить
Ще й карту показує - та ж він крутіший за Коліного бацька!
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16.07.2022 22:19 Ответить
Диванний стратег?
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16.07.2022 22:19 Ответить
Все правильно говорит. Мосты долой, кацапы в плавь, трофеи на учет.
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16.07.2022 22:23 Ответить
Сученя,я в Ивановку заходил,4 км. от Б.Александровки,ты ко мне не желаешь присоединиться ?
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16.07.2022 22:35 Ответить
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16.07.2022 22:02 Ответить
шедеврально!
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16.07.2022 22:03 Ответить
Пробка от бутылки-твою мамку Ахмет в очко пялит.
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16.07.2022 22:13 Ответить
...от і стреба це робити в тиші! Боже храни наших бійців!
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16.07.2022 22:03 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
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16.07.2022 22:06 Ответить
модератор, убей эту гнусь:
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16.07.2022 22:07 Ответить
Цікаво, наші мають якийсь механізм пошуку таких гнид, аби піздніше просто зупинити розповсюдження такої гидоти, навіть ворог з нього третєсортний.
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16.07.2022 22:18 Ответить
Тихою сапою дійдемо до Перемоги
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16.07.2022 22:13 Ответить
Судячи з мапи бойових дій, в мріях.
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16.07.2022 22:17 Ответить
А ви накладіть на мапу бойових дій кількість обстрів з обох боків за два тижні, там добре видно тенденцію.
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16.07.2022 22:20 Ответить
кубіта каже про "просування", тобто про переміщення когось чи чогось у певному напрямку в просторі

отже "просування" або є, або його нема

зрештою, існує безліч напрямків для "просування"

тож ця новина має бути докладно вивчена конклавом схоластів, це тривала праця, вона потребує чимало часу

правда ж, Наталю? - ставимося з розумінням
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16.07.2022 22:32 Ответить
З Богом, рідненькі
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16.07.2022 22:32 Ответить
Два місяця вже "на Херсон наступаємо", а досягнення все ще секретні.
Щось там "не так" та не зовсім успішно.
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16.07.2022 22:33 Ответить
По мостах вгатити, кацапи самі здриснуть.
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16.07.2022 22:38 Ответить
А може звільнення Херсона у зелених взагалі "не на часі". Все більше світиться договорняк про здачу Півдня. А на публіку розігрують шоу 95-квартал
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16.07.2022 22:41 Ответить
Генштаб вже не звертає уваги на забаганки політиків і робе свою справу
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16.07.2022 23:15 Ответить
Це добре, але Херсонщину потрібно звільняти терміново, а не підозріло в тиші.
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16.07.2022 22:33 Ответить
как мы можем наступать когда еще в генерального штаба нет
плана как освобождать Херсон
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16.07.2022 22:37 Ответить
Ми чекаємо поки кацапи зберуть сили і підтягнуть тили, а ось потім ...
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16.07.2022 23:09 Ответить
Это чтобы было куда стрелять. Не стрелять же по пустому полю. Как тогда взять это поле.
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17.07.2022 00:54 Ответить
Все будет Украина!
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16.07.2022 22:56 Ответить
Все правильно. Работайте на результат, а не на публику.
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16.07.2022 23:26 Ответить
Чтобы наступать на Херсон нужно перекрыть поставки из Крыма всего.
Значит ждут боеприпасы для хаймарсов на 300 км. Тем более что разговоры об этом были буквально на днях.
Цели: керченский мост и военные объекты в оккупированном Крыму, включая ПВО.
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16.07.2022 23:47 Ответить
Уже сегодня с Мариуполя колонну орковской техники заехала в Запорожскую область. Так что они обойдутся и без Керченского моста. Разрушить этот мост - это скорее политический шаг чтобы х@йлу на голову насрать. Но это тоже стоит сделать. Но нужно обязательно разорвать коридор с Крыма до Донбасса взяв пол контроль Бердянск. Тогда совсем другая история будет.
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17.07.2022 00:01 Ответить
Донбасс это железнодорожный хаб ,это и ворота Крыма и северного Кавказа. Самая короткая дорога.
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17.07.2022 00:56 Ответить
Нам необхідна зброя та техніка, яка є у кацапів напа правому березі. А також потрібні тисячі полонених свнсобак, яких там теж вдосталь. Для тего, щоб було на кого обміняти захисників Азовсталі. Зараз міняти нема на кого. Тому я вже 2 місяці кричу що треба підірвати Антонівський міст(є чим, було б бажання) та відрізати орків від Каховської переправи. Ще бажано взяти під фізичний чи вогневий контроль берег навпроти Голої Пристані там де Білогрудове. Орки там можуть понтонну переправу зробити якщо ще не зробили. Для цього план не треба розробляти 2 місяці. Він розробляється за годину якщо є бажання та розум. І не треба сотні танків для наступу на Херсон. Треба просто влаштувати оркам снарядний та паливний голод. І все. Одні поснуть здаватися, Але ж мені тут постійно повторюють щоб я довіряв Залужному і ліз із своїми порадами. Так от Залужний досі ніх@я не зробив і виглядає так що або не здатен або не хоче. А фейковий кацапский референдум наближається. Залужний вбив собі в голову що цей міст треба зберегти. А це помилка, бо орки його все одно підірвуть коли втечуть. Він цього не може не розуміти, бо має вищу військову освіту. У те, що Боневтік хоче здати Херсон я не вірю. Якби ще йшла мова про лівий берег - я б повірив. Але не правий. Тому, вибачте, мені наші території важливіші за кар'єру Залужного. Якщо не може - хай звільнить місце тим, хто зможе. Бо нормальний командир вже давно той Херсон звільнив би. При чому з мінімальними жертвами серед цивільних та військових. І зараз би готувався вже до наступу на Пологи-Василівку-Мелітополь-Бердянськ щоб не допустити цього референдуму та не дати західним партнерам приводу припинити нам поставки зброї.
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16.07.2022 23:57 Ответить
Для підняття "бойового духу" царь запровадив кримвідповідальнівсть за перехід на сторону ворога, а висновок якою була здача в полон, будуть робити " компетентні "органи. Усе як при Сталіні. Їм як і тоді будуть задавати просте питання: а чому ти живий а не застрілився. Для бабуїнів нема солдат. Андрофаги, одним словом.
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17.07.2022 00:10 Ответить
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17.07.2022 00:29 Ответить
наша пісня гарна й нова...

На кого це ***** розраховано? Що, касапи не знають, де їх вибили? Знають прекрасно. То ж, якби були успіхи, їх би легко можна було подавати на широкий загал хоча б із запізненням у день-два, три максимум. Цього немає.
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17.07.2022 02:19 Ответить
Наверно, взяли обязательство не наступать на Херсон, иначе заберут чьи-то квартиры в Крыму.
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17.07.2022 03:27 Ответить
Новость ни о чем - сказка про белого бычка.
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17.07.2022 06:44 Ответить
Уверено наступают там тогда, когда в других местах так же. Только вот на северо-востоке страны....................кое что не уверено, особенно возле одного большого города.
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17.07.2022 07:34 Ответить
 
 