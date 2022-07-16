ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении, - ОК "Південь"
Украинские военные уверенно продвигаются на Херсонском направлении, но делают это "в тишине".
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
"Что происходит на Херсонском направлении: мы продвигаемся, возможно, не так быстро, как хочется тем, кто подает положительные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенны. И именно поэтому и делаются они в тишине, определенной тайне, чтобы закрепиться на этих территориях и затем объявить о своих победах", – сказала она.
По словам Гуменюк, враг может оставлять на освобожденных территориях "угрожающие сюрпризы" для украинских военных.
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отже "просування" або є, або його нема
зрештою, існує безліч напрямків для "просування"
тож ця новина має бути докладно вивчена конклавом схоластів, це тривала праця, вона потребує чимало часу
правда ж, Наталю? - ставимося з розумінням
Щось там "не так" та не зовсім успішно.
плана как освобождать Херсон
Значит ждут боеприпасы для хаймарсов на 300 км. Тем более что разговоры об этом были буквально на днях.
Цели: керченский мост и военные объекты в оккупированном Крыму, включая ПВО.
На кого це ***** розраховано? Що, касапи не знають, де їх вибили? Знають прекрасно. То ж, якби були успіхи, їх би легко можна було подавати на широкий загал хоча б із запізненням у день-два, три максимум. Цього немає.