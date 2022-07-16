ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении, - ОК "Південь"

Украинские военные уверенно продвигаются на Херсонском направлении, но делают это "в тишине".

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Что происходит на Херсонском направлении: мы продвигаемся, возможно, не так быстро, как хочется тем, кто подает положительные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенны. И именно поэтому и делаются они в тишине, определенной тайне, чтобы закрепиться на этих территориях и затем объявить о своих победах", – сказала она.

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По словам Гуменюк, враг может оставлять на освобожденных территориях "угрожающие сюрпризы" для украинских военных.