ЗСУ впевнено просуваються на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"

Українські військові впевнено просуваються на Херсонському напрямку, але роблять це "в тиші".

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомила керівник пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Що відбувається на Херсонському напрямку: ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме тому й робляться вони в тиші, певній таємниці, щоб закріпитися на цих територій і потім оголосити про свої перемоги", – сказала вона.

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За словами Гуменюк, ворог може залишати на звільнених територіях "загрозливі сюрпризи" для українських військових.