ЗСУ впевнено просуваються на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"
Українські військові впевнено просуваються на Херсонському напрямку, але роблять це "в тиші".
Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомила керівник пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Що відбувається на Херсонському напрямку: ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме тому й робляться вони в тиші, певній таємниці, щоб закріпитися на цих територій і потім оголосити про свої перемоги", – сказала вона.
За словами Гуменюк, ворог може залишати на звільнених територіях "загрозливі сюрпризи" для українських військових.
Топ коментарі
+44 адвокат офіс
показати весь коментар16.07.2022 21:59
+38 Алекс Скела
показати весь коментар16.07.2022 21:59
+38 Шимус
показати весь коментар16.07.2022 22:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отже "просування" або є, або його нема
зрештою, існує безліч напрямків для "просування"
тож ця новина має бути докладно вивчена конклавом схоластів, це тривала праця, вона потребує чимало часу
правда ж, Наталю? - ставимося з розумінням
Щось там "не так" та не зовсім успішно.
плана как освобождать Херсон
Значит ждут боеприпасы для хаймарсов на 300 км. Тем более что разговоры об этом были буквально на днях.
Цели: керченский мост и военные объекты в оккупированном Крыму, включая ПВО.
На кого це ***** розраховано? Що, касапи не знають, де їх вибили? Знають прекрасно. То ж, якби були успіхи, їх би легко можна було подавати на широкий загал хоча б із запізненням у день-два, три максимум. Цього немає.