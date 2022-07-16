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Новини Війна
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ЗСУ впевнено просуваються на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

Українські військові впевнено просуваються на Херсонському напрямку, але роблять це "в тиші".

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомила керівник пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Що відбувається на Херсонському напрямку: ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме тому й робляться вони в тиші, певній таємниці, щоб закріпитися на цих територій і потім оголосити про свої перемоги", – сказала вона.

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За словами Гуменюк, ворог може залишати на звільнених територіях "загрозливі сюрпризи" для українських військових.

Автор: 

деокупація (950) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+44
Бережіть бійців
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16.07.2022 21:59
+38
У добру путь, хлопці!
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16.07.2022 21:59
+38
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16.07.2022 22:02
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Бережіть бійців
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16.07.2022 21:59 Відповісти
У добру путь, хлопці!
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16.07.2022 21:59 Відповісти
Дай бог.
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16.07.2022 22:00 Відповісти
Пока мост не взорван - это болтовня. Если его взорвут кацапы - значит они уже отступили, если взорвет ВСУ - значит будут атаковать и зачищать орду на "материке".
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16.07.2022 22:01 Відповісти
А я сейчас вам покажу, откуда на Херсон нужно готовить нападение. За шесть часов до операции освобождения должен быть нанесён превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту
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16.07.2022 22:05 Відповісти
Oleg Jdanov eto Vi?
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16.07.2022 23:32 Відповісти
так! ти самий крутезний стратег! Залужний тобі заздрить)))
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16.07.2022 22:16 Відповісти
Ще й карту показує - та ж він крутіший за Коліного бацька!
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16.07.2022 22:19 Відповісти
Диванний стратег?
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16.07.2022 22:19 Відповісти
Все правильно говорит. Мосты долой, кацапы в плавь, трофеи на учет.
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16.07.2022 22:23 Відповісти
Сученя,я в Ивановку заходил,4 км. от Б.Александровки,ты ко мне не желаешь присоединиться ?
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16.07.2022 22:35 Відповісти
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16.07.2022 22:02 Відповісти
шедеврально!
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16.07.2022 22:03 Відповісти
Пробка от бутылки-твою мамку Ахмет в очко пялит.
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16.07.2022 22:13 Відповісти
...от і стреба це робити в тиші! Боже храни наших бійців!
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16.07.2022 22:03 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
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16.07.2022 22:06 Відповісти
модератор, убей эту гнусь:
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16.07.2022 22:07 Відповісти
Цікаво, наші мають якийсь механізм пошуку таких гнид, аби піздніше просто зупинити розповсюдження такої гидоти, навіть ворог з нього третєсортний.
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16.07.2022 22:18 Відповісти
Тихою сапою дійдемо до Перемоги
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16.07.2022 22:13 Відповісти
Судячи з мапи бойових дій, в мріях.
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16.07.2022 22:17 Відповісти
А ви накладіть на мапу бойових дій кількість обстрів з обох боків за два тижні, там добре видно тенденцію.
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16.07.2022 22:20 Відповісти
кубіта каже про "просування", тобто про переміщення когось чи чогось у певному напрямку в просторі

отже "просування" або є, або його нема

зрештою, існує безліч напрямків для "просування"

тож ця новина має бути докладно вивчена конклавом схоластів, це тривала праця, вона потребує чимало часу

правда ж, Наталю? - ставимося з розумінням
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16.07.2022 22:32 Відповісти
З Богом, рідненькі
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16.07.2022 22:32 Відповісти
Два місяця вже "на Херсон наступаємо", а досягнення все ще секретні.
Щось там "не так" та не зовсім успішно.
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16.07.2022 22:33 Відповісти
По мостах вгатити, кацапи самі здриснуть.
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16.07.2022 22:38 Відповісти
А може звільнення Херсона у зелених взагалі "не на часі". Все більше світиться договорняк про здачу Півдня. А на публіку розігрують шоу 95-квартал
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16.07.2022 22:41 Відповісти
Генштаб вже не звертає уваги на забаганки політиків і робе свою справу
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16.07.2022 23:15 Відповісти
Це добре, але Херсонщину потрібно звільняти терміново, а не підозріло в тиші.
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16.07.2022 22:33 Відповісти
как мы можем наступать когда еще в генерального штаба нет
плана как освобождать Херсон
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16.07.2022 22:37 Відповісти
Ми чекаємо поки кацапи зберуть сили і підтягнуть тили, а ось потім ...
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16.07.2022 23:09 Відповісти
Это чтобы было куда стрелять. Не стрелять же по пустому полю. Как тогда взять это поле.
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17.07.2022 00:54 Відповісти
Все будет Украина!
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16.07.2022 22:56 Відповісти
Все правильно. Работайте на результат, а не на публику.
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16.07.2022 23:26 Відповісти
Чтобы наступать на Херсон нужно перекрыть поставки из Крыма всего.
Значит ждут боеприпасы для хаймарсов на 300 км. Тем более что разговоры об этом были буквально на днях.
Цели: керченский мост и военные объекты в оккупированном Крыму, включая ПВО.
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16.07.2022 23:47 Відповісти
Уже сегодня с Мариуполя колонну орковской техники заехала в Запорожскую область. Так что они обойдутся и без Керченского моста. Разрушить этот мост - это скорее политический шаг чтобы х@йлу на голову насрать. Но это тоже стоит сделать. Но нужно обязательно разорвать коридор с Крыма до Донбасса взяв пол контроль Бердянск. Тогда совсем другая история будет.
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17.07.2022 00:01 Відповісти
Донбасс это железнодорожный хаб ,это и ворота Крыма и северного Кавказа. Самая короткая дорога.
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17.07.2022 00:56 Відповісти
Нам необхідна зброя та техніка, яка є у кацапів напа правому березі. А також потрібні тисячі полонених свнсобак, яких там теж вдосталь. Для тего, щоб було на кого обміняти захисників Азовсталі. Зараз міняти нема на кого. Тому я вже 2 місяці кричу що треба підірвати Антонівський міст(є чим, було б бажання) та відрізати орків від Каховської переправи. Ще бажано взяти під фізичний чи вогневий контроль берег навпроти Голої Пристані там де Білогрудове. Орки там можуть понтонну переправу зробити якщо ще не зробили. Для цього план не треба розробляти 2 місяці. Він розробляється за годину якщо є бажання та розум. І не треба сотні танків для наступу на Херсон. Треба просто влаштувати оркам снарядний та паливний голод. І все. Одні поснуть здаватися, Але ж мені тут постійно повторюють щоб я довіряв Залужному і ліз із своїми порадами. Так от Залужний досі ніх@я не зробив і виглядає так що або не здатен або не хоче. А фейковий кацапский референдум наближається. Залужний вбив собі в голову що цей міст треба зберегти. А це помилка, бо орки його все одно підірвуть коли втечуть. Він цього не може не розуміти, бо має вищу військову освіту. У те, що Боневтік хоче здати Херсон я не вірю. Якби ще йшла мова про лівий берег - я б повірив. Але не правий. Тому, вибачте, мені наші території важливіші за кар'єру Залужного. Якщо не може - хай звільнить місце тим, хто зможе. Бо нормальний командир вже давно той Херсон звільнив би. При чому з мінімальними жертвами серед цивільних та військових. І зараз би готувався вже до наступу на Пологи-Василівку-Мелітополь-Бердянськ щоб не допустити цього референдуму та не дати західним партнерам приводу припинити нам поставки зброї.
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16.07.2022 23:57 Відповісти
Для підняття "бойового духу" царь запровадив кримвідповідальнівсть за перехід на сторону ворога, а висновок якою була здача в полон, будуть робити " компетентні "органи. Усе як при Сталіні. Їм як і тоді будуть задавати просте питання: а чому ти живий а не застрілився. Для бабуїнів нема солдат. Андрофаги, одним словом.
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17.07.2022 00:10 Відповісти
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17.07.2022 00:29 Відповісти
наша пісня гарна й нова...

На кого це ***** розраховано? Що, касапи не знають, де їх вибили? Знають прекрасно. То ж, якби були успіхи, їх би легко можна було подавати на широкий загал хоча б із запізненням у день-два, три максимум. Цього немає.
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17.07.2022 02:19 Відповісти
Наверно, взяли обязательство не наступать на Херсон, иначе заберут чьи-то квартиры в Крыму.
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17.07.2022 03:27 Відповісти
Новость ни о чем - сказка про белого бычка.
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17.07.2022 06:44 Відповісти
Уверено наступают там тогда, когда в других местах так же. Только вот на северо-востоке страны....................кое что не уверено, особенно возле одного большого города.
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17.07.2022 07:34 Відповісти
 
 