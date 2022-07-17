У врага все хуже с логистикой, - Силы обороны юга Украины
Украинские военные продолжают уничтожать склады и командные пункты оккупантов на юге. Это не позволяет врагу продвигаться и переходить в контратаку.
Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, за прошедшие сутки ВСУ атаковали на юге российские подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения. Также были уничтожены полевые склады.
"Поэтому у врага все хуже с логистикой, с обеспечением, а это значит, что для того чтобы ему отправляться вперед, у него нет уверенности в том, что ему будет чем это делать. Именно поэтому они держатся за занятые позиции и пытаются хоть как-то укрепиться", - отметила Гуменюк.
Она объяснила, что это очень деморализует оккупантов, поскольку уничтоженные командные пункты не могут принимать решения и формировать последующие действия своих войск.
"Уничтожение логистики, скоплений техники, боекомплектов говорит о том, что просто не на чем отправляться вперед, совершать какие-то атакующие действия и, конечно, усиливать себя какими-то боеприпасами", - подчеркнула начальник пресс-центра.
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Те що кацапи наступають 30 км за півтора місяці - це перевага ЗСУ.
Зараз Хаймарси порушили логістику - проблема в кацапів доставляти цю нескінченну кількість зброї.
Те що ЗМІ пишуть - фільтруйте, але не потрібно панікувати.
Все буде добре.
ЗСУ знають,що робити з цими орками.
Віримо в ЗСУ!!!
Так що мировая революция Шариковского быдла продрожаецца..
Тавариситчи Краснопузые Мавзолейцы..
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Реєстрація:17.07.2022
вообще-то из другой страны. его знают на форуме, а вот ты - бот новодел подбрасывающий гомнецо на вентилятор.
Подоляк більше платить, що на життя в канадщині вистачає?
Какие вопросы после такого "откровения"?
Вже немає її коментарів.
Ідіоти плодять ідіотів.
Коли вони реально почнуть утікати з української землі, тоді дійсно можна говорити про перелам