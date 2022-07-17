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Новости Война
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У врага все хуже с логистикой, - Силы обороны юга Украины

херсонщина

Украинские военные продолжают уничтожать склады и командные пункты оккупантов на юге. Это не позволяет врагу продвигаться и переходить в контратаку.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, за прошедшие сутки ВСУ атаковали на юге российские подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения. Также были уничтожены полевые склады.

"Поэтому у врага все хуже с логистикой, с обеспечением, а это значит, что для того чтобы ему отправляться вперед, у него нет уверенности в том, что ему будет чем это делать. Именно поэтому они держатся за занятые позиции и пытаются хоть как-то укрепиться", - отметила Гуменюк.

Она объяснила, что это очень деморализует оккупантов, поскольку уничтоженные командные пункты не могут принимать решения и формировать последующие действия своих войск.

Также читайте: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, штаб и казармы в Лазурном Херсонской области, - Хлань

"Уничтожение логистики, скоплений техники, боекомплектов говорит о том, что просто не на чем отправляться вперед, совершать какие-то атакующие действия и, конечно, усиливать себя какими-то боеприпасами", - подчеркнула начальник пресс-центра.

армия РФ (19160) боеприпасы (2334) Запорожская область (3067) склад (155) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+15
Як вже задовбала ця брехня. У ворога все гірше... куча відказників...все в них погано... ми скоро все відвоюємо.... А насправді вони наступають і наступають. Навчіться говорити правду, брехня від самого початку війни. Наші брешуть ще більше за ординців.
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17.07.2022 12:28
+14
Ворог повернувся до "поставок з коліс" - на перевезення *********** та пального автотранспортом Пора і нам повернуться до "весняного поліського варіанту" - засад ДРГ коло доріг і відстрілу паливозаправників і автомобілів з ************ На Поліссі хоч і лісів більше, але тоді не було зелені А зараз - є!
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17.07.2022 12:40
+14
Для того, щоб була надія і робота, і для того, щоб не називати свою Батьківщину концтабором-треба йти її захищати. Щоб вона перемогла і наступив мир. А не жалітися, що хтось там наступає, влада бреше та не відпускають за кордон. До того ж військовим виплачують грошове забезпечення. Немає військової спеціалізації ? Не біда-снаряди для артилерії підносити за годину навчать.
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17.07.2022 12:42
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Як вже задовбала ця брехня. У ворога все гірше... куча відказників...все в них погано... ми скоро все відвоюємо.... А насправді вони наступають і наступають. Навчіться говорити правду, брехня від самого початку війни. Наші брешуть ще більше за ординців.
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17.07.2022 12:28 Ответить
дуй в денере, шакалюго
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17.07.2022 12:37 Ответить
Да справ я на те денере. Навіть після визволення, я проти того, щоб там найближчим часом щось відбудовувати. Може через років 20, коли розпадеться раша і буде безпечніше, знести все і заселити українцями.
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17.07.2022 12:42 Ответить
да закрий вже брудну пащу, істерична курка
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17.07.2022 12:44 Ответить
Що троль zелений? Не подобається правда? Ви зі своїм клоуном хочете зробити з України другу рашу. Щоб тільки "правильні" думки були. Решту забанити, закрити і тд... Зелені забрехались вже по самі вуха
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17.07.2022 12:49 Ответить
Для того, щоб була надія і робота, і для того, щоб не називати свою Батьківщину концтабором-треба йти її захищати. Щоб вона перемогла і наступив мир. А не жалітися, що хтось там наступає, влада бреше та не відпускають за кордон. До того ж військовим виплачують грошове забезпечення. Немає військової спеціалізації ? Не біда-снаряди для артилерії підносити за годину навчать.
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17.07.2022 12:42 Ответить
то кцпське падло відробляє тугрики
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17.07.2022 12:43 Ответить
У гадалкє нє хаді... А ще всі, хто проти нелоха- то агенти Кремля, які відробляють тугрики
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17.07.2022 12:57 Ответить
Висловились? Краще стало? Що вас дратує,що Україна на півдні потихеньку іде вперед? Я вірю Лицарям,я знаю їх ще до війни.
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17.07.2022 12:31 Ответить
набор кацаговноштампов от дегенерата)
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17.07.2022 12:40 Ответить
Оглядаючись назад, то мінські переговори як раз і не принизливі. Вони зупинили війну. І Пєтя наібав *****
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17.07.2022 12:55 Ответить
Не істери. А що думав, легко буде? Зараз варіант зціпити зуби і нищити рашистів.
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17.07.2022 12:37 Ответить
Поки у нас зеля, так і буди 1 крок вперед, 2 кроки назад. Школа бальних танців Зельцмана.
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17.07.2022 12:51 Ответить
Та справа не в зелі. Ним же крутить бородата бабушка. А керує країною Єрмак. Тому нам і не дають достатньо зброї. І зараз американці це прямо в очі кажуть. Скільки вже часу пройшло після заяви цієї конгресмени українського походження? Прізвище забув. Хоч би один пук від клоуна. Тільки дибільні відосіки.
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17.07.2022 13:01 Ответить
нарешті хтось допетрав)
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17.07.2022 13:41 Ответить
Чому нам не дають хоч сотню хаймарсів і достатньо ракет до них? Тому що ніхто на заході не зацікавлений у швидкій поразці Росії. Вірніше США і брити не зацікавлені. Німці і жабоїди сплять і бачать, щоб скоріше все скінчилось. Пофіг як. А ми просто засіб. Не суб'єкт, навіть не об'єкт. Засіб для послаблення Росії. При бажанні США просто ворухнула б пальцями на початку лютого і війни не було б. Путін не насмілився. Але Західна Європа дуже лояльно ставилась до Путіна. Тепер всі згуртовані навколо НАТО і США. І що? Так, допомагають. Але допомагають не для того, щоб виграли, а для того, щоб воювали. Ось і різниця. А ці казочки про те, що у кацапів все погано і ми ось-ось переламає залиште клоунам з банкової. Війна закінчиться по корейському сценарію, почитайте історію. Вона повторюється. Кацапи хотіли по фінському сценарію, але буде корейський
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17.07.2022 12:38 Ответить
чому тобі, тупа тварина, не стулити писок?
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17.07.2022 12:39 Ответить
Можливо☝
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17.07.2022 12:40 Ответить
То хто тобі винен,всі навколо крім тебе,так не буває,обрали лайно жрати-жріть!
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17.07.2022 12:51 Ответить
тварина пише путін з великої
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17.07.2022 14:57 Ответить
На тебе, я бачу, вже наступили й ти готовий: "***************************!"
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17.07.2022 12:40 Ответить
Не забувайте про те, що наші ЗС воюють з величезною ордою в якої нескінченна кількість зброї. Ця зброя не завжди сама новітня, не завжди сама справна, але її нескінченно.
Те що кацапи наступають 30 км за півтора місяці - це перевага ЗСУ.
Зараз Хаймарси порушили логістику - проблема в кацапів доставляти цю нескінченну кількість зброї.
Те що ЗМІ пишуть - фільтруйте, але не потрібно панікувати.
Все буде добре.
ЗСУ знають,що робити з цими орками.
Віримо в ЗСУ!!!
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17.07.2022 14:14 Ответить
Кажуть що на рабSee бабы говна еще нарожають...маршал жюков казав...
Так що мировая революция Шариковского быдла продрожаецца..
Тавариситчи Краснопузые Мавзолейцы..
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17.07.2022 12:37 Ответить
Ворог повернувся до "поставок з коліс" - на перевезення *********** та пального автотранспортом Пора і нам повернуться до "весняного поліського варіанту" - засад ДРГ коло доріг і відстрілу паливозаправників і автомобілів з ************ На Поліссі хоч і лісів більше, але тоді не було зелені А зараз - є!
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17.07.2022 12:40 Ответить
Доречно☝
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17.07.2022 12:42 Ответить
тоді не було сформовано лінії фронта як такого, а зараз потрібно переходити за лінію фронту
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17.07.2022 12:45 Ответить
Тогда на нашей стороне была беспутица, потому кацапоцели подстраивались под нашу кучность, на асфальте. Сейчас у них есть шанс рассредоточиваться на грунтовке.
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17.07.2022 12:47 Ответить
Тобто, осенью, в беспутицу, потери кацапов увеличатся на порядки, каковыми были весной. За лето у кацапов если ничего не получится, а видно , что им уже жаба цицьки дае, то мы будем свидетелями поражения каазлабада.
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17.07.2022 12:50 Ответить
Они уже еле дышат, паникуют, дизертируют и вообще загибаются❗Так сказал арестович. Точка.
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17.07.2022 12:47 Ответить
тільки не сказав що відкусують клапоть за клаптем...
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17.07.2022 12:54 Ответить
Тарас Березовець та Роман Цимбалюк кажуть що РабZeя пре у прірву скоріш чим це робили з Дохлим СоВком єльцин-горбачова..
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17.07.2022 12:45 Ответить
Как только хорошие новости с фронта, так и волна кацапья набегает, рассказывать, как все на самом деле плохо.
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17.07.2022 12:46 Ответить
Вся біда в тому, що всі ці " харошіє новості" це частина інформаційної війни. Поспілкуйтесь з хлопцями, які воюють на лугансько-донецькому напрямку. Вони вам розкажуть, що думають про ці харошіє новості
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17.07.2022 12:53 Ответить
"Тому у ворога все гірше з логістикою, з забезпеченням, а це означає, що для того, щоб йому вирушати вперед, у нього немає впевненості в тому, що йому буде чим це робити. Саме тому вони тримаються за зайняті позиції і намагаються хоч якось укріпитися". Трохи не правильний допис. Правильніше так "Так як у ворога все гірше з логістикою, з забезпеченням щоб йому вирушати вперед, у нього немає впевненості в тому, що йому буде чим це робити вороги та зрадникі України ЗЕлений пархатий піськограй та його завхоз Дєрьмак організовують перемірря(просто пєрєстать стрєлять ага десь вже проходили) під егідою вивозу зерна яке по факту нікому і в хєр не впилось(ну окрім дебілоїдів які заряджають воду від телевізорів висерами абдристовича і вважають як і у свій час у совку, що нєгри у Африці нєдоєдають. Тому ще раз наголошую, що ЗЕлене гівно і його смотрящіє організовують чергову здачу Півдня.
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17.07.2022 12:47 Ответить
Вывоз-не вывоз зерна... у зебилов уже не получится остановить Армию.
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17.07.2022 12:52 Ответить
. .
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17.07.2022 12:51 Ответить
Ох, *****!...
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17.07.2022 13:08 Ответить
Украинцы жалуются не потому, что все пропало, а из-за слишком медленного уничтожения кацапов. Хочется, как в первые месяцы войны, когда кацапню ложили штабелями, захватывая кучу техники и освобождая большие территории. Но характер войны изменился. Кстати, как там вторая фаза "спецоперации"? По плану идет? Или уже третья, пятая десятая начались?
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17.07.2022 13:12 Ответить


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Реєстрація:17.07.2022

вообще-то из другой страны. его знают на форуме, а вот ты - бот новодел подбрасывающий гомнецо на вентилятор.
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17.07.2022 13:40 Ответить
Зате все добре з розмінуванням портів та перемир'ям
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17.07.2022 13:00 Ответить
Ага. З канадщини видніше😁😁😁
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17.07.2022 13:04 Ответить
Що тобі видно?
Подоляк більше платить, що на життя в канадщині вистачає?
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17.07.2022 13:17 Ответить
Ему /ей/ видно, что "...у власти нормальные люди, а не патриоты..."(с)
Какие вопросы после такого "откровения"?
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17.07.2022 13:32 Ответить
Що тут скажеш..
Вже немає її коментарів.

Ідіоти плодять ідіотів.
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17.07.2022 14:59 Ответить
Подоляк підказав?
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17.07.2022 13:09 Ответить
Ти шо. дебіл?
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17.07.2022 13:08 Ответить
Людина на роботі...
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17.07.2022 13:10 Ответить
Знак питання тут явно лишній
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17.07.2022 13:11 Ответить
****** с заглавной буквы. Тяжело наверно было писать по ******, но без дилдов. Думаешь, украинцы не отличат кацапа от человека? От тупой пятак!
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17.07.2022 13:16 Ответить
Гірше, але не критично.
Коли вони реально почнуть утікати з української землі, тоді дійсно можна говорити про перелам
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17.07.2022 13:15 Ответить
Саме так. Але чому ж тоді у нас з кожного утюга ллється ця брехня, що от-от і кацапи втечуть. З кінця квітня одне і те саме. Правда, яка б не була, принесла б більше користі, чим ця постійна брехня. Тому то зеленим ніхто і не вірить вже. Вірять армії. А клоун до цього дуже ровнує
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17.07.2022 13:31 Ответить
Бо це піар Зеленського, того як він рятує державу.
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17.07.2022 14:57 Ответить
Смотреть по сводкам с фронтов скучно и сухо. Вот когда читаешь кацападло типа патриотов то точно знаешь что всё идёт как надо. Столько визга сколько здесь оставляет чувство полного удовлетворения. Давай кацап, пиши про асфальт(по которым химарсы гасают, хер поймаешь) про Нептун (сейчас столько гарпунов, что про Нептун уже забыли), давай ныть про гром(сейчас ATACMS подтянули). Вой, больше! Вижу что тебе *****!
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17.07.2022 18:16 Ответить
треба скористатися можливістю може рейди зробити
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17.07.2022 19:15 Ответить
 
 