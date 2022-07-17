19-летний воин сбил уже шестой штурмовик РФ Су-25, - Нацгвардия
Боец Нацгвардии сбил очередной российский самолет с ПЗРК "Игла". На его счету уже 6 вражеских самолетов и одна крылатая ракета оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.
"Срочник Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задания, защищая украинское небо на Запорожском направлении и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла". Нацгвардиец, которого в соцсетях украинцы уже прозвали "Запорожским мстителем", снова отличился точным выстрелом", - рассказали в НГУ.
"Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты - меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним", – отметил боец.
В Нацгвардии рассказали, что во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников нацгвардиец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету.
"А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! Сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов СУ-25 и одна крылатая ракета оккупантов", - подытожили в НГУ.
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Слава тобі козаче!
Слава ЗСУ!
Це якийсь собі там хлопчина із Запоріжжя воює і так має бути!!!! Агов Залужний, Монастирський, де ваші командири, де подання на хлопця, справжнього ГЕРОЯ УКРАЇНИ. Збити ворожий літак - це не із-за будинку стрільнути, тут треба справжньої мужності, воїн кожен раз стає на бій зі страшним смертельним ворогом, озброєним кулеметом, ракетами. Це легенда НГУ. А враховуючи, скільки він знищив кацапів і їх техніки на мільйони доларів, то мав би ще отримати "ДОБРУ" грошову подяку від Президента.
Командир робить подання на нагородження.
бережіть його, побратими !!!
от вам і один в полі воїн !!!!
Зоркий Сокіл !!!!
Можно сказать АС. А если ему еще учеников в помощь дать? Может у хлопця ещё есть задатки инструктора? Было бы круто .
якби у мене (та й не тільки в мене) була "ігла" або "стінгер", пару днів тому також був шанс поцілити крилату ракету, бо та досить неспішно але гучно (повільніше чим наші реактивні літаки) пролітала просто над головою (200-500м) у бік Києва.. дякувати Богу та ЗСУ її було збито
Герою-Слава!
удилищатубуса, потому что поклёвка может быть раз в неделю, а на всё про всё у тебя есть двадцать секунд. Отошёл поссать - прозевал "поклёвку", сушка выскочила на бреющем и "ушла в солнце" - жди следующей возможности... Рыбаки про это знают всё. Впрочем, охотники тоже ))
Так що - терпеливо упорствуя выбирай мотыля для рыбалки.
(удачной охоты)
Його прізвище Чорнобаєнко
Просто талант.
Словами не расскажешь.
який молодець!
Бережи себе , Запорізький меснику ‼️‼️
Здоровья i натхнення iм!!!!!!!
За таке треба Medal of Honor (і не одну...)
ЗСУ - наша гордість!
Ми переможемо завдяки їхній мужності,усвідомленню своїх цілей та бажанню жити в европейській цивілізованій країні,де є верховенство права.
Щиро дякуємо тобі!
Лупцюй отак і далі отіх тварюк!
До речі - українець льотчик-винищувач тричі герої СРСР Іван Кожедуб збів 62 фашістських літака і з них 3 штурмовика, та 1 реактивний винищувач.
А хлопчина вже 6 штурмовиків.
Козацькому роду нема переводу!!!