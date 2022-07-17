19-летний воин сбил уже шестой штурмовик РФ Су-25, - Нацгвардия

Боец Нацгвардии сбил очередной российский самолет с ПЗРК "Игла". На его счету уже 6 вражеских самолетов и одна крылатая ракета оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Срочник Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задания, защищая украинское небо на Запорожском направлении и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла". Нацгвардиец, которого в соцсетях украинцы уже прозвали "Запорожским мстителем", снова отличился точным выстрелом", - рассказали в НГУ.

"Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты - меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним", – отметил боец.

В Нацгвардии рассказали, что во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников нацгвардиец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету.

"А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! Сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов СУ-25 и одна крылатая ракета оккупантов", - подытожили в НГУ.

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