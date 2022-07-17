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Новости Война
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19-летний воин сбил уже шестой штурмовик РФ Су-25, - Нацгвардия

су

Боец Нацгвардии сбил очередной российский самолет с ПЗРК "Игла". На его счету уже 6 вражеских самолетов и одна крылатая ракета оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Срочник Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задания, защищая украинское небо на Запорожском направлении и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла". Нацгвардиец, которого в соцсетях украинцы уже прозвали "Запорожским мстителем", снова отличился точным выстрелом", - рассказали в НГУ.

"Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты - меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним", – отметил боец.

В Нацгвардии рассказали, что во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников нацгвардиец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету.

"А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! Сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов СУ-25 и одна крылатая ракета оккупантов", - подытожили в НГУ.

Смотрите также: Артиллерия 28 ОМБР уничтожает расчеты ПТКР, ДШК и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6887) Национальная гвардия (2114)


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Топ комментарии
+101
Оце так Герой! Міцного йому здоров'я і вдалого подальшого полювання!
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17.07.2022 15:05
+96
Красавчик. Спасибо тебе
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17.07.2022 15:04
+95
Так хлопцю реально потрібно орден давати. А то і Героя України.
Слава тобі козаче!
Слава ЗСУ!
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17.07.2022 15:05
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Красавчик. Спасибо тебе
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17.07.2022 15:04 Ответить
Хоккейный счет)
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17.07.2022 15:30 Ответить
Дай Бог ему здоровья и удачи чтобы счет стал баскетбольным.
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17.07.2022 17:20 Ответить
сухих мочим всухую
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17.07.2022 17:59 Ответить
баскетбольный лучше счет
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17.07.2022 19:39 Ответить
Соколине Око.
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17.07.2022 16:29 Ответить
Оце так Герой! Міцного йому здоров'я і вдалого подальшого полювання!
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17.07.2022 15:05 Ответить
Оце Ассс... : ) Справжній Козарлюга....
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17.07.2022 15:05 Ответить
Так хлопцю реально потрібно орден давати. А то і Героя України.
Слава тобі козаче!
Слава ЗСУ!
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17.07.2022 15:05 Ответить
Хлопче і є Героєм України після 3-х збитих літаків.Тепер і двічи Героя України можна дати!
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17.07.2022 15:29 Ответить
Якби кожний сбив по 6 літаків - то було б класно...
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17.07.2022 15:42 Ответить
Якби у кожного була Iгла, було б ще краще.
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17.07.2022 17:52 Ответить
Может хто зна,як там товариш абхаза агрохiмii ромiк абрамович,ще не всi яхти розпродав? А то в нас деякi хлопаки ,на трофейнi премiальнi, вже мають деякий iнтерес.... щ
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17.07.2022 15:42 Ответить
Куди там орден чи Героя, коли він не належить до Зе, "СН" і ніхто не поклопотав перед єрмаком????
Це якийсь собі там хлопчина із Запоріжжя воює і так має бути!!!! Агов Залужний, Монастирський, де ваші командири, де подання на хлопця, справжнього ГЕРОЯ УКРАЇНИ. Збити ворожий літак - це не із-за будинку стрільнути, тут треба справжньої мужності, воїн кожен раз стає на бій зі страшним смертельним ворогом, озброєним кулеметом, ракетами. Це легенда НГУ. А враховуючи, скільки він знищив кацапів і їх техніки на мільйони доларів, то мав би ще отримати "ДОБРУ" грошову подяку від Президента.
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17.07.2022 15:52 Ответить
Не істеріть. Прізвища його ми не знаємо.
Командир робить подання на нагородження.
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17.07.2022 19:30 Ответить
Хлопцю потрібен Stinger для більшої влучності
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17.07.2022 18:16 Ответить
💯Направить Супер Героя 🇺🇦на обучение в Великобританию длясамого нового и классного вида оружия‼️👍✊🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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17.07.2022 19:02 Ответить
Та нет. Пусть уже они приезжают опыт перенимать! 😉
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17.07.2022 19:22 Ответить
потрапить до списку особистих ворогів дєрьмака та його слуг.
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17.07.2022 15:06 Ответить
Україні ще потрібен Оманський Месник на посаді генпрокурора, керівника ГУР, СБУ чи хоча б керівника САП
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17.07.2022 16:10 Ответить
Це Український Бетмен...
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17.07.2022 15:06 Ответить
А чому не Людина-павук?
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17.07.2022 19:20 Ответить
Шана народна! Герой!
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17.07.2022 15:10 Ответить
Герой,молодець!!!
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17.07.2022 15:12 Ответить
Привид Робін Гуда
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17.07.2022 15:13 Ответить
Парфум Робін Гуда із несхибною цибулею
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17.07.2022 17:39 Ответить
пристрілявся, красунчик !!!!
бережіть його, побратими !!!
от вам і один в полі воїн !!!!
Зоркий Сокіл !!!!
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17.07.2022 15:13 Ответить
Якщо вiн маэ такий талант , то треба розповсюджувати , вивчити його тактику ,навчать iнших бiйцiв . Слава герою !!!
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17.07.2022 15:14 Ответить
+100%.
Можно сказать АС. А если ему еще учеников в помощь дать? Может у хлопця ещё есть задатки инструктора? Было бы круто .
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17.07.2022 15:39 Ответить
19 лет, наш мальчик! герой Украины! респектище!
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17.07.2022 15:14 Ответить
молодець, Герой!..
якби у мене (та й не тільки в мене) була "ігла" або "стінгер", пару днів тому також був шанс поцілити крилату ракету, бо та досить неспішно але гучно (повільніше чим наші реактивні літаки) пролітала просто над головою (200-500м) у бік Києва.. дякувати Богу та ЗСУ її було збито
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17.07.2022 15:15 Ответить
Монастирський обіцяв роздати усім пістолєтікі й рушниці, щоб ворога знищити!
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17.07.2022 19:19 Ответить
Сподіваюсь, держава в боргу не залишиться, а«на рахунку нацгвардійця», тому, що в банку, з'явиться обіцяна винагорода…
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17.07.2022 15:18 Ответить
Боже! І командувачі, бережить такого талановитого Героя!
Герою-Слава!
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17.07.2022 15:19 Ответить
Реальний Козак-Супермен, справжній герой! Вдалого полювання і берегти себе!!!
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17.07.2022 15:19 Ответить
Парню уже пора Героя давать,так как он один заменил целый зенитный дивизион.
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17.07.2022 15:20 Ответить
Один такой парень стоит всех этих Арестовичей, Подоляков, Безуглых и Верещучек. Храни его Бог
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17.07.2022 15:22 Ответить
это талант. за каждого сбитого надеюсь ему заплатили как положено.
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17.07.2022 15:23 Ответить
Это не талант. Завидное терпение, упорство, огромная мотивация...ну и, конечно, несколько сотен пусков на тренажёре где-нибудь в ПВЗРКУ. Это как рыбалка - когда тебе подают кофе в одну руку, вторая у тебя не отрывается от удилищатубуса, потому что поклёвка может быть раз в неделю, а на всё про всё у тебя есть двадцать секунд. Отошёл поссать - прозевал "поклёвку", сушка выскочила на бреющем и "ушла в солнце" - жди следующей возможности... Рыбаки про это знают всё. Впрочем, охотники тоже ))
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17.07.2022 15:51 Ответить
Если бы не было дара Божьего - таланта, то все бы так стреляли!
Так що - терпеливо упорствуя выбирай мотыля для рыбалки.
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17.07.2022 19:16 Ответить
талантливых рыбаков не видел. Упорных - да. Терпеливых - тоже. И даже удачливых.
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17.07.2022 23:11 Ответить
просто якийсь ... воїн-ПВО ))))
(удачной охоты)
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17.07.2022 15:23 Ответить
Я знаю.
Його прізвище Чорнобаєнко
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17.07.2022 15:25 Ответить
Степан Андрійович.
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17.07.2022 15:32 Ответить
В хлопця талант! Йому дай кочергу, він нею теж зіб'є су-25
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17.07.2022 15:25 Ответить
На самом деле профессионал, я думаю в мире таких сейчас нет, нужно выводить в тыл, на полигон чтобы обучал новые расчеты и делился секретами.
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17.07.2022 15:29 Ответить
Я думаю, что никаких секретов нет.
Просто талант.
Словами не расскажешь.
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17.07.2022 15:36 Ответить
Покінчить з авіацією орків і можна в тил. А взагалі то його рекорд можна подавати в Книгу рекордів Гіннеса. У світі навряд чи знайдеться ще один такий снайпер. Та ще і яким ПЗРК збиває, мабуть віком старшим за нього самого.
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17.07.2022 15:56 Ответить
Значно старше. Голка з минулого століття.
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17.07.2022 16:04 Ответить
А-чу-мєть)
який молодець!
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17.07.2022 15:35 Ответить
Немецкий летчик обосрал СССР 35 лет назад...Матиас Руст вам Мудакам тогда сказал...Вы быдло тупое...
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17.07.2022 15:41 Ответить
Крутяк!!! Красава)!!! Дай Боже й надалі наснаги й натхнення!
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17.07.2022 15:43 Ответить
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17.07.2022 15:43 Ответить
Чемпіон світу по стрільбі із стінгерів по авіації орків. А те,що це викликає хвилю потаємного обурення в ОПі легко зрозуміти, бо кожен збитий орківський літак це ніж у спину кремлівській агентурі.
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17.07.2022 15:43 Ответить
Саме цікаве, що з Ігли.
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17.07.2022 15:46 Ответить
Там,кожного разу налайно сходять. Стінгери зажали на складах. Так,ні,ж Іглами вунднрвафлі подільників збивають
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17.07.2022 18:07 Ответить
Вообще-то есть вопросы. То, шо кацапье горит - это правильно. Но почему срочник и что они делают в зоне боевых действий? Я, наверное, что-то пропустил, но по-моему нам говорили, что воюют только контрактники, а с недавних пор и тероборона.
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17.07.2022 15:47 Ответить
А якщо добровільно?
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17.07.2022 16:03 Ответить
Нічого собі , - це фантастичний супер -Герой 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Бережи себе , Запорізький меснику ‼️‼️

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17.07.2022 15:48 Ответить
Герой, а ще й висококласний спеціаліст і талановитий майстер Ігли! Не кожному так везе
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17.07.2022 15:53 Ответить
Хлопчина - лицарь Ігли Відплати!
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17.07.2022 19:10 Ответить
іглі вже 50 р. і вона ше в ділі
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17.07.2022 15:59 Ответить
Стінгери відстій ,тому стріляють з Ігли Якщо без сміху:- куди ділися Стінгери. Доречі що,там з АН12??
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17.07.2022 18:14 Ответить
боец перед службой досконально освоил АRMA 3...Молодец!
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17.07.2022 15:59 Ответить
Сбить с земли 6 самолетов,за это однозначно нужно героя Украины давать!! Кучу "хлама" наградили высшим званием просто по "кумовству и в качестве жеста",а здесь-парень однозначно заслужил.Герой!
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17.07.2022 16:00 Ответить
Дівки, беріть на замітку. Якщо він так у літаки цілить, то дітей від нього буде ціла футбольна команда.
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17.07.2022 16:06 Ответить
А дівкам воно треба?
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17.07.2022 16:25 Ответить
Чому ніт? Молодий козак буде дівкам показувати майстер-клас стрільби зі шкіряного ПЗРК в умовах нульової видимості й підвищеної вологості... XDDDD
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17.07.2022 17:48 Ответить
Показник корисної дії зашкалює і один у полі воїн.
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17.07.2022 16:07 Ответить
Сонечко, бережи тебе Господь
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17.07.2022 16:26 Ответить
Любая новость о потерях окупантов это +.НО,а как же то,что говорили срочники не воюют????А тут срочник нацгвардии....и 6 самолётов?Я только за......но похоже как с призраком Киева было....Может ошибаюсь,если правда то 6 су-25 это орден.
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17.07.2022 16:31 Ответить
как минимум
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17.07.2022 16:32 Ответить
Шана герою! Він зараз ніби полює за ними, як за звірем. Тільки поганим, не природним.
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17.07.2022 16:40 Ответить
Опять в ********** будут верещать, что у нас появился запорожский мЯсник. Паляниця)
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17.07.2022 16:41 Ответить
Слава героям Украины
Здоровья i натхнення iм!!!!!!!
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17.07.2022 17:01 Ответить
Треба ввести якийсь знак відзнаки за таке досягнення. Бо це дійсно досягнення.
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17.07.2022 17:04 Ответить
geroy ukraini
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17.07.2022 17:52 Ответить
Молодець, козаче! Просто як у Battlefield або Call of Duty!
За таке треба Medal of Honor (і не одну...)
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17.07.2022 17:54 Ответить
А зараз платять за збитий літак? То скільки?
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17.07.2022 17:55 Ответить
Дайте йому NASAMS хай всіх нахер позбивае!
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17.07.2022 17:59 Ответить
Герою Слава!!! Нехай щастить!!! Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!!!👏👏👏💪💪💪✌️✌️👍👍👍💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.07.2022 17:59 Ответить
Это чуйка. Пришли разведданные, что с такого-то направления летит самолет или КР. Нужно включить ПЗРК, чтобы охладилась ГСН, это не одна минута, и запуск возможен в течение только нескольких минут. Парень герой Украины!!
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17.07.2022 18:06 Ответить
З одного боку хлопець, який чітко виконуе свою роботу. А з другого арестовичі, кулінічі, татарови, трухіни, наумови, ярмаки, мілованови, які вирішують чи давати йому героя.
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17.07.2022 18:10 Ответить
Наш вундеркинд.
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17.07.2022 18:33 Ответить
Наші молоді бійці - неперевершені!
ЗСУ - наша гордість!
Ми переможемо завдяки їхній мужності,усвідомленню своїх цілей та бажанню жити в европейській цивілізованій країні,де є верховенство права.
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17.07.2022 18:40 Ответить
Умничка!!
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17.07.2022 18:48 Ответить
Ось істинний народний Герой України!
Щиро дякуємо тобі!
Лупцюй отак і далі отіх тварюк!

До речі - українець льотчик-винищувач тричі герої СРСР Іван Кожедуб збів 62 фашістських літака і з них 3 штурмовика, та 1 реактивний винищувач.
А хлопчина вже 6 штурмовиків.

Козацькому роду нема переводу!!!
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17.07.2022 19:01 Ответить
Ну и маладец! Зеленский должен дать звезду. Парень представил, что играет на компе и не может остановиться. ФСБ наверное уже охотится за ним...
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17.07.2022 19:07 Ответить
тянет на значек " МАСТЕР " и героя Украины !!!
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17.07.2022 19:33 Ответить
Красень!!!! От що значить, коли голова і руки працюють синергійно. Може Героя України, воїну, а вєрховний головнокомандуючий?
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17.07.2022 19:50 Ответить
Есть информация что этот 19 летний герой является родным братом летчика-героя с позывным "Призрак Киева",который за первые 30 часов российского вторжения в Украину https://www.5.ua/ru/ukrayna/pryzrak-kyeva-pylot-myh-29-za-30-chasov-oderzhal-6-vozdushnikh-pobed-nad-okkupantom-269346.html одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и Миг-29".
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17.07.2022 20:00 Ответить
Героям слава 🇺🇦
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17.07.2022 20:28 Ответить
 
 