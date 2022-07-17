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19-річний воїн збив вже шостий штурмовик РФ Су-25, - Нацгвардія

су

Боєць Нацгвардії збив черговий російський літак з ПЗРК "Ігла". На його рахунку вже 6 ворожих літаків та одна крилата ракета окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною "подружкою" ПЗРК "Ігла". Нацгвардієць, якого в соцмережах українці вже прозвали "Запорізьким месником", знову відзначився влучним пострілом", - розповіли в НГУ.

"Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", - зазначив боєць.

В Нацгвардії розповіли, що під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету.

"А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів", - підсумували в НГУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія 28 ОМБР знищує розрахунки ПТКР, ДШК та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7199) Національна гвардія (1525)


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Топ коментарі
+101
Оце так Герой! Міцного йому здоров'я і вдалого подальшого полювання!
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17.07.2022 15:05
+96
Красавчик. Спасибо тебе
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17.07.2022 15:04
+95
Так хлопцю реально потрібно орден давати. А то і Героя України.
Слава тобі козаче!
Слава ЗСУ!
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17.07.2022 15:05
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Красавчик. Спасибо тебе
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17.07.2022 15:04 Відповісти
Хоккейный счет)
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17.07.2022 15:30 Відповісти
Дай Бог ему здоровья и удачи чтобы счет стал баскетбольным.
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17.07.2022 17:20 Відповісти
сухих мочим всухую
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17.07.2022 17:59 Відповісти
баскетбольный лучше счет
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17.07.2022 19:39 Відповісти
Соколине Око.
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17.07.2022 16:29 Відповісти
Оце так Герой! Міцного йому здоров'я і вдалого подальшого полювання!
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17.07.2022 15:05 Відповісти
Оце Ассс... : ) Справжній Козарлюга....
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17.07.2022 15:05 Відповісти
Так хлопцю реально потрібно орден давати. А то і Героя України.
Слава тобі козаче!
Слава ЗСУ!
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17.07.2022 15:05 Відповісти
Хлопче і є Героєм України після 3-х збитих літаків.Тепер і двічи Героя України можна дати!
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17.07.2022 15:29 Відповісти
Якби кожний сбив по 6 літаків - то було б класно...
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17.07.2022 15:42 Відповісти
Якби у кожного була Iгла, було б ще краще.
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17.07.2022 17:52 Відповісти
Может хто зна,як там товариш абхаза агрохiмii ромiк абрамович,ще не всi яхти розпродав? А то в нас деякi хлопаки ,на трофейнi премiальнi, вже мають деякий iнтерес.... щ
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17.07.2022 15:42 Відповісти
Куди там орден чи Героя, коли він не належить до Зе, "СН" і ніхто не поклопотав перед єрмаком????
Це якийсь собі там хлопчина із Запоріжжя воює і так має бути!!!! Агов Залужний, Монастирський, де ваші командири, де подання на хлопця, справжнього ГЕРОЯ УКРАЇНИ. Збити ворожий літак - це не із-за будинку стрільнути, тут треба справжньої мужності, воїн кожен раз стає на бій зі страшним смертельним ворогом, озброєним кулеметом, ракетами. Це легенда НГУ. А враховуючи, скільки він знищив кацапів і їх техніки на мільйони доларів, то мав би ще отримати "ДОБРУ" грошову подяку від Президента.
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17.07.2022 15:52 Відповісти
Не істеріть. Прізвища його ми не знаємо.
Командир робить подання на нагородження.
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17.07.2022 19:30 Відповісти
Хлопцю потрібен Stinger для більшої влучності
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17.07.2022 18:16 Відповісти
💯Направить Супер Героя 🇺🇦на обучение в Великобританию длясамого нового и классного вида оружия‼️👍✊🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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17.07.2022 19:02 Відповісти
Та нет. Пусть уже они приезжают опыт перенимать! 😉
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17.07.2022 19:22 Відповісти
потрапить до списку особистих ворогів дєрьмака та його слуг.
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17.07.2022 15:06 Відповісти
Україні ще потрібен Оманський Месник на посаді генпрокурора, керівника ГУР, СБУ чи хоча б керівника САП
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17.07.2022 16:10 Відповісти
Це Український Бетмен...
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17.07.2022 15:06 Відповісти
А чому не Людина-павук?
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17.07.2022 19:20 Відповісти
Шана народна! Герой!
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17.07.2022 15:10 Відповісти
Герой,молодець!!!
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17.07.2022 15:12 Відповісти
Привид Робін Гуда
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17.07.2022 15:13 Відповісти
Парфум Робін Гуда із несхибною цибулею
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17.07.2022 17:39 Відповісти
пристрілявся, красунчик !!!!
бережіть його, побратими !!!
от вам і один в полі воїн !!!!
Зоркий Сокіл !!!!
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17.07.2022 15:13 Відповісти
Якщо вiн маэ такий талант , то треба розповсюджувати , вивчити його тактику ,навчать iнших бiйцiв . Слава герою !!!
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17.07.2022 15:14 Відповісти
+100%.
Можно сказать АС. А если ему еще учеников в помощь дать? Может у хлопця ещё есть задатки инструктора? Было бы круто .
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17.07.2022 15:39 Відповісти
19 лет, наш мальчик! герой Украины! респектище!
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17.07.2022 15:14 Відповісти
молодець, Герой!..
якби у мене (та й не тільки в мене) була "ігла" або "стінгер", пару днів тому також був шанс поцілити крилату ракету, бо та досить неспішно але гучно (повільніше чим наші реактивні літаки) пролітала просто над головою (200-500м) у бік Києва.. дякувати Богу та ЗСУ її було збито
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17.07.2022 15:15 Відповісти
Монастирський обіцяв роздати усім пістолєтікі й рушниці, щоб ворога знищити!
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17.07.2022 19:19 Відповісти
Сподіваюсь, держава в боргу не залишиться, а«на рахунку нацгвардійця», тому, що в банку, з'явиться обіцяна винагорода…
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17.07.2022 15:18 Відповісти
Боже! І командувачі, бережить такого талановитого Героя!
Герою-Слава!
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17.07.2022 15:19 Відповісти
Реальний Козак-Супермен, справжній герой! Вдалого полювання і берегти себе!!!
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17.07.2022 15:19 Відповісти
Парню уже пора Героя давать,так как он один заменил целый зенитный дивизион.
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17.07.2022 15:20 Відповісти
Один такой парень стоит всех этих Арестовичей, Подоляков, Безуглых и Верещучек. Храни его Бог
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17.07.2022 15:22 Відповісти
это талант. за каждого сбитого надеюсь ему заплатили как положено.
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17.07.2022 15:23 Відповісти
Это не талант. Завидное терпение, упорство, огромная мотивация...ну и, конечно, несколько сотен пусков на тренажёре где-нибудь в ПВЗРКУ. Это как рыбалка - когда тебе подают кофе в одну руку, вторая у тебя не отрывается от удилищатубуса, потому что поклёвка может быть раз в неделю, а на всё про всё у тебя есть двадцать секунд. Отошёл поссать - прозевал "поклёвку", сушка выскочила на бреющем и "ушла в солнце" - жди следующей возможности... Рыбаки про это знают всё. Впрочем, охотники тоже ))
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17.07.2022 15:51 Відповісти
Если бы не было дара Божьего - таланта, то все бы так стреляли!
Так що - терпеливо упорствуя выбирай мотыля для рыбалки.
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17.07.2022 19:16 Відповісти
талантливых рыбаков не видел. Упорных - да. Терпеливых - тоже. И даже удачливых.
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17.07.2022 23:11 Відповісти
просто якийсь ... воїн-ПВО ))))
(удачной охоты)
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17.07.2022 15:23 Відповісти
Я знаю.
Його прізвище Чорнобаєнко
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17.07.2022 15:25 Відповісти
Степан Андрійович.
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17.07.2022 15:32 Відповісти
В хлопця талант! Йому дай кочергу, він нею теж зіб'є су-25
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17.07.2022 15:25 Відповісти
На самом деле профессионал, я думаю в мире таких сейчас нет, нужно выводить в тыл, на полигон чтобы обучал новые расчеты и делился секретами.
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17.07.2022 15:29 Відповісти
Я думаю, что никаких секретов нет.
Просто талант.
Словами не расскажешь.
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17.07.2022 15:36 Відповісти
Покінчить з авіацією орків і можна в тил. А взагалі то його рекорд можна подавати в Книгу рекордів Гіннеса. У світі навряд чи знайдеться ще один такий снайпер. Та ще і яким ПЗРК збиває, мабуть віком старшим за нього самого.
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17.07.2022 15:56 Відповісти
Значно старше. Голка з минулого століття.
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17.07.2022 16:04 Відповісти
А-чу-мєть)
який молодець!
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17.07.2022 15:35 Відповісти
Немецкий летчик обосрал СССР 35 лет назад...Матиас Руст вам Мудакам тогда сказал...Вы быдло тупое...
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17.07.2022 15:41 Відповісти
Крутяк!!! Красава)!!! Дай Боже й надалі наснаги й натхнення!
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17.07.2022 15:43 Відповісти
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17.07.2022 15:43 Відповісти
Чемпіон світу по стрільбі із стінгерів по авіації орків. А те,що це викликає хвилю потаємного обурення в ОПі легко зрозуміти, бо кожен збитий орківський літак це ніж у спину кремлівській агентурі.
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17.07.2022 15:43 Відповісти
Саме цікаве, що з Ігли.
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17.07.2022 15:46 Відповісти
Там,кожного разу налайно сходять. Стінгери зажали на складах. Так,ні,ж Іглами вунднрвафлі подільників збивають
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17.07.2022 18:07 Відповісти
Вообще-то есть вопросы. То, шо кацапье горит - это правильно. Но почему срочник и что они делают в зоне боевых действий? Я, наверное, что-то пропустил, но по-моему нам говорили, что воюют только контрактники, а с недавних пор и тероборона.
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17.07.2022 15:47 Відповісти
А якщо добровільно?
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17.07.2022 16:03 Відповісти
Нічого собі , - це фантастичний супер -Герой 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Бережи себе , Запорізький меснику ‼️‼️

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17.07.2022 15:48 Відповісти
Герой, а ще й висококласний спеціаліст і талановитий майстер Ігли! Не кожному так везе
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17.07.2022 15:53 Відповісти
Хлопчина - лицарь Ігли Відплати!
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17.07.2022 19:10 Відповісти
іглі вже 50 р. і вона ше в ділі
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17.07.2022 15:59 Відповісти
Стінгери відстій ,тому стріляють з Ігли Якщо без сміху:- куди ділися Стінгери. Доречі що,там з АН12??
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17.07.2022 18:14 Відповісти
боец перед службой досконально освоил АRMA 3...Молодец!
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17.07.2022 15:59 Відповісти
Сбить с земли 6 самолетов,за это однозначно нужно героя Украины давать!! Кучу "хлама" наградили высшим званием просто по "кумовству и в качестве жеста",а здесь-парень однозначно заслужил.Герой!
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17.07.2022 16:00 Відповісти
Дівки, беріть на замітку. Якщо він так у літаки цілить, то дітей від нього буде ціла футбольна команда.
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17.07.2022 16:06 Відповісти
А дівкам воно треба?
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17.07.2022 16:25 Відповісти
Чому ніт? Молодий козак буде дівкам показувати майстер-клас стрільби зі шкіряного ПЗРК в умовах нульової видимості й підвищеної вологості... XDDDD
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17.07.2022 17:48 Відповісти
Показник корисної дії зашкалює і один у полі воїн.
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17.07.2022 16:07 Відповісти
Сонечко, бережи тебе Господь
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17.07.2022 16:26 Відповісти
Любая новость о потерях окупантов это +.НО,а как же то,что говорили срочники не воюют????А тут срочник нацгвардии....и 6 самолётов?Я только за......но похоже как с призраком Киева было....Может ошибаюсь,если правда то 6 су-25 это орден.
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17.07.2022 16:31 Відповісти
как минимум
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17.07.2022 16:32 Відповісти
Шана герою! Він зараз ніби полює за ними, як за звірем. Тільки поганим, не природним.
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17.07.2022 16:40 Відповісти
Опять в ********** будут верещать, что у нас появился запорожский мЯсник. Паляниця)
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17.07.2022 16:41 Відповісти
Слава героям Украины
Здоровья i натхнення iм!!!!!!!
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17.07.2022 17:01 Відповісти
Треба ввести якийсь знак відзнаки за таке досягнення. Бо це дійсно досягнення.
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17.07.2022 17:04 Відповісти
geroy ukraini
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17.07.2022 17:52 Відповісти
Молодець, козаче! Просто як у Battlefield або Call of Duty!
За таке треба Medal of Honor (і не одну...)
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17.07.2022 17:54 Відповісти
А зараз платять за збитий літак? То скільки?
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17.07.2022 17:55 Відповісти
Дайте йому NASAMS хай всіх нахер позбивае!
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17.07.2022 17:59 Відповісти
Герою Слава!!! Нехай щастить!!! Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!!!👏👏👏💪💪💪✌️✌️👍👍👍💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.07.2022 17:59 Відповісти
Это чуйка. Пришли разведданные, что с такого-то направления летит самолет или КР. Нужно включить ПЗРК, чтобы охладилась ГСН, это не одна минута, и запуск возможен в течение только нескольких минут. Парень герой Украины!!
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17.07.2022 18:06 Відповісти
З одного боку хлопець, який чітко виконуе свою роботу. А з другого арестовичі, кулінічі, татарови, трухіни, наумови, ярмаки, мілованови, які вирішують чи давати йому героя.
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17.07.2022 18:10 Відповісти
Наш вундеркинд.
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17.07.2022 18:33 Відповісти
Наші молоді бійці - неперевершені!
ЗСУ - наша гордість!
Ми переможемо завдяки їхній мужності,усвідомленню своїх цілей та бажанню жити в европейській цивілізованій країні,де є верховенство права.
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17.07.2022 18:40 Відповісти
Умничка!!
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17.07.2022 18:48 Відповісти
Ось істинний народний Герой України!
Щиро дякуємо тобі!
Лупцюй отак і далі отіх тварюк!

До речі - українець льотчик-винищувач тричі герої СРСР Іван Кожедуб збів 62 фашістських літака і з них 3 штурмовика, та 1 реактивний винищувач.
А хлопчина вже 6 штурмовиків.

Козацькому роду нема переводу!!!
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17.07.2022 19:01 Відповісти
Ну и маладец! Зеленский должен дать звезду. Парень представил, что играет на компе и не может остановиться. ФСБ наверное уже охотится за ним...
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17.07.2022 19:07 Відповісти
тянет на значек " МАСТЕР " и героя Украины !!!
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17.07.2022 19:33 Відповісти
Красень!!!! От що значить, коли голова і руки працюють синергійно. Може Героя України, воїну, а вєрховний головнокомандуючий?
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17.07.2022 19:50 Відповісти
Есть информация что этот 19 летний герой является родным братом летчика-героя с позывным "Призрак Киева",который за первые 30 часов российского вторжения в Украину https://www.5.ua/ru/ukrayna/pryzrak-kyeva-pylot-myh-29-za-30-chasov-oderzhal-6-vozdushnikh-pobed-nad-okkupantom-269346.html одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и Миг-29".
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17.07.2022 20:00 Відповісти
Героям слава 🇺🇦
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17.07.2022 20:28 Відповісти
 
 