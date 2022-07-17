19-річний воїн збив вже шостий штурмовик РФ Су-25, - Нацгвардія
Боєць Нацгвардії збив черговий російський літак з ПЗРК "Ігла". На його рахунку вже 6 ворожих літаків та одна крилата ракета окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.
"Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною "подружкою" ПЗРК "Ігла". Нацгвардієць, якого в соцмережах українці вже прозвали "Запорізьким месником", знову відзначився влучним пострілом", - розповіли в НГУ.
"Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", - зазначив боєць.
В Нацгвардії розповіли, що під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету.
"А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів", - підсумували в НГУ.
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Слава тобі козаче!
Слава ЗСУ!
Це якийсь собі там хлопчина із Запоріжжя воює і так має бути!!!! Агов Залужний, Монастирський, де ваші командири, де подання на хлопця, справжнього ГЕРОЯ УКРАЇНИ. Збити ворожий літак - це не із-за будинку стрільнути, тут треба справжньої мужності, воїн кожен раз стає на бій зі страшним смертельним ворогом, озброєним кулеметом, ракетами. Це легенда НГУ. А враховуючи, скільки він знищив кацапів і їх техніки на мільйони доларів, то мав би ще отримати "ДОБРУ" грошову подяку від Президента.
Командир робить подання на нагородження.
бережіть його, побратими !!!
от вам і один в полі воїн !!!!
Зоркий Сокіл !!!!
Можно сказать АС. А если ему еще учеников в помощь дать? Может у хлопця ещё есть задатки инструктора? Было бы круто .
якби у мене (та й не тільки в мене) була "ігла" або "стінгер", пару днів тому також був шанс поцілити крилату ракету, бо та досить неспішно але гучно (повільніше чим наші реактивні літаки) пролітала просто над головою (200-500м) у бік Києва.. дякувати Богу та ЗСУ її було збито
Герою-Слава!
удилищатубуса, потому что поклёвка может быть раз в неделю, а на всё про всё у тебя есть двадцать секунд. Отошёл поссать - прозевал "поклёвку", сушка выскочила на бреющем и "ушла в солнце" - жди следующей возможности... Рыбаки про это знают всё. Впрочем, охотники тоже ))
Так що - терпеливо упорствуя выбирай мотыля для рыбалки.
(удачной охоты)
Його прізвище Чорнобаєнко
Просто талант.
Словами не расскажешь.
який молодець!
Бережи себе , Запорізький меснику ‼️‼️
Здоровья i натхнення iм!!!!!!!
За таке треба Medal of Honor (і не одну...)
ЗСУ - наша гордість!
Ми переможемо завдяки їхній мужності,усвідомленню своїх цілей та бажанню жити в европейській цивілізованій країні,де є верховенство права.
Щиро дякуємо тобі!
Лупцюй отак і далі отіх тварюк!
До речі - українець льотчик-винищувач тричі герої СРСР Іван Кожедуб збів 62 фашістських літака і з них 3 штурмовика, та 1 реактивний винищувач.
А хлопчина вже 6 штурмовиків.
Козацькому роду нема переводу!!!