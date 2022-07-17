19-річний воїн збив вже шостий штурмовик РФ Су-25, - Нацгвардія

Боєць Нацгвардії збив черговий російський літак з ПЗРК "Ігла". На його рахунку вже 6 ворожих літаків та одна крилата ракета окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною "подружкою" ПЗРК "Ігла". Нацгвардієць, якого в соцмережах українці вже прозвали "Запорізьким месником", знову відзначився влучним пострілом", - розповіли в НГУ.

"Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", - зазначив боєць.

В Нацгвардії розповіли, що під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету.

"А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів", - підсумували в НГУ.

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