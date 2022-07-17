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Новости Война
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Войска РФ обстреливают населенные пункты на линии столкновения, - Запорожская ОВА

обстріл

Российские оккупанты ударили из РСЗО по областному центру Запорожья. Предварительно пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Около 14:00-15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Разрушений  инфраструктуры нет.

В то же время возник пожар на нескольких полях.

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Запорожье (2649) обстрел (27057) Запорожская область (3067)


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горять поля з новим врожаєм...
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17.07.2022 16:05 Ответить
На жаль, так. А десь в далекому Сомалі, темношкірий "повстанець" плаче від голоду і не має сили підняти автомат, щоб стріляти в жінок із сусіднього племені. ООН глибоко турбується, заради подолання голоду готове купувати крадене кассабами українське зерно, тільки б забезпечити добробут на всій плянеті
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17.07.2022 16:15 Ответить
пид.рашизм !
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17.07.2022 18:29 Ответить
 
 