Войска РФ обстреливают населенные пункты на линии столкновения, - Запорожская ОВА

Российские оккупанты ударили из РСЗО по областному центру Запорожья. Предварительно пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Около 14:00-15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Разрушений инфраструктуры нет.

В то же время возник пожар на нескольких полях.

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