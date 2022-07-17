Войска РФ обстреливают населенные пункты на линии столкновения, - Запорожская ОВА
Российские оккупанты ударили из РСЗО по областному центру Запорожья. Предварительно пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"Около 14:00-15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Разрушений инфраструктуры нет.
В то же время возник пожар на нескольких полях.
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Вася Шевченко #371210
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Epsilon Tucanae
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Infinity Fox
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