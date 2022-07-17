Війська РФ обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення, - Запорізька ОВА

Російські окупанти вдарили з РСЗВ по обласному центру Запоріжжя. Попередньо постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала.

Водночас виникла пожежа на декількох полях.

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