Війська РФ обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення, - Запорізька ОВА
Російські окупанти вдарили з РСЗВ по обласному центру Запоріжжя. Попередньо постраждалих та руйнувань немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала.
Водночас виникла пожежа на декількох полях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.07.2022 16:05 Відповісти Мені подобається 1
Epsilon Tucanae
показати весь коментар17.07.2022 16:15 Відповісти Мені подобається 2
Infinity Fox
показати весь коментар17.07.2022 18:29 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль