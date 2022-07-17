УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12295 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 856 3

Війська РФ обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення, - Запорізька ОВА

обстріл

Російські окупанти вдарили з РСЗВ по обласному центру Запоріжжя. Попередньо постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала.

Водночас виникла пожежа на декількох полях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ворога все гірше з логістикою, - Сили оборони півдня України

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28378) Запорізька область (3589)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
горять поля з новим врожаєм...
показати весь коментар
17.07.2022 16:05 Відповісти
На жаль, так. А десь в далекому Сомалі, темношкірий "повстанець" плаче від голоду і не має сили підняти автомат, щоб стріляти в жінок із сусіднього племені. ООН глибоко турбується, заради подолання голоду готове купувати крадене кассабами українське зерно, тільки б забезпечити добробут на всій плянеті
показати весь коментар
17.07.2022 16:15 Відповісти
пид.рашизм !
показати весь коментар
17.07.2022 18:29 Відповісти
 
 