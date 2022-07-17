В России массово открывают кадетские и юнармейские классы, - ГУР МО

В РФ расширяется масштаб военной подготовки для детей.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов. Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для тех, кто желает служить в армии, однако не имеет соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

Приближение зоны боевых действий к границе белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории. В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцированный из района вблизи поселка Нехотеевка пгт Октябрьский.

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Логистика приёма людей остается без изменений: после оформления "беженцы" направляются в помещение спортивного комплекса "Вираж" (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тысячи человек, в том числе 1,4 тысячи детей.

Одновременно не прекращается практика незаконного усыновления детей с Донбасса русскими семьями. 14 июля губернатор московской области воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи 9 детей из "ДНР" под опеку семьям из подмосковья", — говорится в сообщении.