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Новости Война
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В России массово открывают кадетские и юнармейские классы, - ГУР МО

розвідка

В РФ расширяется масштаб военной подготовки для детей.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов. Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для тех, кто желает служить в армии, однако не имеет соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

Приближение зоны боевых действий к границе белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории. В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцированный из района вблизи поселка Нехотеевка пгт Октябрьский.

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Логистика приёма людей остается без изменений: после оформления "беженцы" направляются в помещение спортивного комплекса "Вираж" (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тысячи человек, в том числе 1,4 тысячи детей.

Одновременно не прекращается практика незаконного усыновления детей с Донбасса русскими семьями. 14 июля губернатор московской области воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи 9 детей из "ДНР" под опеку семьям из подмосковья", — говорится в сообщении.

разведка (4171) россия (95481)


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Топ комментарии
+29
Срати на них. Нема жалю ні до кацапських дітей,ні до жінок,ні до старих. Це нелюди.
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17.07.2022 18:06
+29
эти юуные ****** будут воевать уже на своей территории... Не исключаю, что лет через пять бывшие юнармейцы Хакасии будут ******* бывших юнармейцев Башкирии.
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17.07.2022 18:09
+19
Какое *****, такой и гитлерюгенд.
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17.07.2022 18:07
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.07.2022 18:04 Ответить
надеюсь, они будут в трусиках и с православными крестиками
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17.07.2022 18:28 Ответить
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17.07.2022 19:18 Ответить
Срати на них. Нема жалю ні до кацапських дітей,ні до жінок,ні до старих. Це нелюди.
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17.07.2022 18:06 Ответить
Різниця між контрактником-окупантом і пересічним кацапом є. І дуже суттєва - перший це мародер і агресивний маняк-вбивця який не здатен заробити на життя чесною працею, а у пересічних дурнів просто мізки забиті пропагандою і їм в пасиві просто все по фігу. Винні всі, але ступінь вини різна.
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17.07.2022 18:16 Ответить
Люська Арестович с тобой категорически не согласен. Он считает что во всем виноват один путен а с рузькими нам нужно дружить и их облизывать даже если они стреляют по нашим школам и роддомам ракетами и злорадно радуются
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17.07.2022 18:34 Ответить
Какое *****, такой и гитлерюгенд.
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17.07.2022 18:07 Ответить
Все адепты от мала до велика должны беречь великого месию ***********.
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17.07.2022 18:07 Ответить
Їх свинособак Україна добиває, то вони готують поросятощенят.
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17.07.2022 18:08 Ответить
Суворовєц Пєрєпєчко вийшов з чату
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17.07.2022 18:08 Ответить
эти юуные ****** будут воевать уже на своей территории... Не исключаю, что лет через пять бывшие юнармейцы Хакасии будут ******* бывших юнармейцев Башкирии.
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17.07.2022 18:09 Ответить
Факт в том что Россия активно готовится к продолжению войны. Попытки перевести экономику под нужны армии, теперь это.
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17.07.2022 18:13 Ответить
Група російських олігархів домагається зняття санкцій через Європейський суд загальної юрисдикції , пише https://www.wsj.com/articles/roman-abramovich-other-sanctioned-russian-oligarchs-fight-back-in-court-11657978210?mod=Searchresults_pos1&page=1 The Wall Street Journal .
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17.07.2022 18:13 Ответить
Это гуд! Чем больше своих детей они утилизируют в молохе войны - тем лучше.
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17.07.2022 18:13 Ответить
Путлерюгенд, все повторяется.
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17.07.2022 18:15 Ответить
Адольф теж, перед тим як здохнути, дітей кидав на війну.
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17.07.2022 18:17 Ответить
Рашка развернула новые свинокомплексы по выращиванию рашкопоросят с последующей отправкой подросшего молодняка в Украину и другие страны, где развита система переработки рашкосвинов в корм для домашних животных, мясо-костную муку и другие полезные для повышения плодородности почвы ништяки 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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17.07.2022 18:21 Ответить
растить новые поколения орков-рабов для ***** это приоритет...
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17.07.2022 18:26 Ответить
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17.07.2022 18:27 Ответить
Жесть, один в один
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17.07.2022 18:49 Ответить
скоро будет для "служащих" обязвательной формой френч, типо, сталинского, китайского, ыновского, раз в год выдаваться. и для новогулаговских - роба синяя, самая маленькая 58 размера, по советскому госту с брезентовыми рукавицами. но эта раз в полгода, как и кирзовые сапоги на меху молодого дермантина.
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17.07.2022 18:32 Ответить
У нас тоже внедряли в Украине среди молодежи типа "Верное казачество", по линии РПЦ-ФСБ-СБУ.
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17.07.2022 18:34 Ответить
Кто внедрял? И где «у вас»?
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17.07.2022 18:44 Ответить
Ви з росії, що не знаєте про таке? Чи просто "відробляєте"? Чи тільки в Україну завезений?
В Україні впроваджували. Ще в нульових роках. Переважна більшість з того кепкувала, називала тих пє6єрастів "вєрочками". Були приводи. На тому "проекті" чимало бабла "освоїли", але щось таки, хоч би яким недолугим воно було, росіяни таки розгортали, зокрема і на базі монастирів УПЦ МП (ФСБ) - вчили молодих дурників "різати бандерівців". І потім дехто з тих "вєрочєк" спливав на Донбасі в 2014-у. Це не рахуючи "роботи" "титушньою", "антимайданом" і т.д. А загалом, РФ-ія цим весь час займалася, і не лише в Україні, а й в Білорусі, інших республіках колишнього СРСР, з більшим чи меншим успіхом - організовувала й готувала під маркою "казачєства" зокрема майбутніх бойовиків.
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17.07.2022 19:16 Ответить
Кто внедрял? И где «у вас»

Рашка. В Україні.
Місцевим чільником був персонаж на ім'я Алексей Селиванов. Встиг усюди - там вам і Київ, і луганда, і окуповані вже після 24.02 території. Воно кАзак, бачте.

І це "вєрнайє казачєство" офіційно заборонили лише десь у 2018, якщо не помиляюся. Тобто вже під час війни ця гидота продовжувала одиннаротіти свою рпцфсб-шнюю діяльність. Отаке.
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17.07.2022 20:02 Ответить
Ця гидота цвіла буйним цвітом і в Сан-Франциско під егідою російського консульства. Трамп закрив той розсадник фашизму. Є вони і в Австралії, Аргентині і.т.д. всюди де дозволяють срати російському фашизму.
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17.07.2022 20:24 Ответить


Реєстрація: 16 жовтня 2017

Заходив: 16 липня 2022 в 06:59

Мене читають: 2

Я читаю: 0
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17.07.2022 18:46 Ответить
Правильно ...Путин, Сечин, Миллер, Патрушев уже думают о будущем своих правоприемников. ...Нафига их детям и внукам инженера, ученые, конструктора на России?

Всех КоZломордасов на пушечное мясо... Защищать интересы и капиталы новых аристократических родов и элит на России...
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17.07.2022 18:42 Ответить
тут уже в Украине очкуют зелёные, о росте послевоенной преступности от напереселявшихся вглубь страны овец с лугандона. а там у них на парашеньке, спереди ещё та проблема возвращения из Украины тех, кто не стал пазлами, известная с дидовских времён, как "пришёл ватан с фронта". это будут ещё те отморозки похлеще прежних, довоенных. будут мочить всех вокруг налево и направо, как "контуженные участники со справками". так что кто на параше не спрячется среди крайних оленеводов севера, тот и будет у этих мародёров по жизни виноватник. ещё та веселуха ожидается.
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17.07.2022 18:49 Ответить
Цієї орди, що пройшла війну, буде сотні тисяч! Що спробували вбивати, грабувати, гвалтувати безкарно.
Це буде порвана війною маса зі знищеною психікою, з образами і травмами.
Щиро сподіваюсь, що саме ці чорні орди будуть палити і грабувати москву і пб!
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17.07.2022 19:08 Ответить
ага, і це так, навскидку, по мінімуму, не вдаваючись в деталі. там на болотах від ділов їхніх буде таке виття, шо "дрогнет руцкий мир "спасённый"".
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17.07.2022 19:17 Ответить
Готуються до громадянської війни. Тільки но Сибір, Зауралля і Далекий Схід відмовляться жити в лайні і всі свої ресурси віддавати до москви, кремлівським упирям потрібна армія яка повбиває нах бурятів, татар, тувинців, якутів і решту "сєпаратистів". От тільки хто там погодиться жити?....
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17.07.2022 18:51 Ответить
малолітня гомосятина...
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17.07.2022 18:51 Ответить
В Україні на державному рівні слід подбати про те, щоб у дитячих садочках створювати групи маленьких джавелінівців і стінгерівців, у школах робити класи з профільним вивченням русофобії та Хаймарознавства, у ЗВО відновити військові кафедри і т.д.
Легалізувати зброю!
Заохочувати володіння нею, в т.ч. через зниження податків.
Розбудовувати ТРО, ДФТГ.
Сформувати контрактну армію на 350.000 з можливим розширенням до 1,5 вояків.
НАТО + УПА.
Активна розбудова ВПК.
Культивування рашафобії.
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17.07.2022 18:57 Ответить
1,5 Млн. осіб.
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17.07.2022 18:58 Ответить
Ні в якому випадку не потрібно красти дитинство у дітей. Патріотичне виховання починається в родині і продовжується в школі шляхом вивчення історії та культури рідної країни. В основі моралі "захисника Вітчизни" лежить любов до рідного краю. Саме ця любов є суттю національного патріотизму. Кацапи любов до ********** прирівнюють до ненависті до тих кого верховне ***** оголошує ворогами. А на ненависті патріотів не виховаєш...
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17.07.2022 22:32 Ответить
Послушное мясо (на фарш ымперских завоеваний для москальских бояр) надо готовить чем раньше, тем лучше (как правило для людоедских режимом с "детского садика")!
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17.07.2022 19:41 Ответить
Начинать надо с маленького. Хочешь быть глобальным урком? Научим. Но сперва надо в казарме посидеть с простым народом. А перед войной перекинем в штаб к Дюрексу. Не бойся, пердолить он тебя не будет, ********* ему по другой линии подбирают. Ты только для пропаганды нужен. Все понял?

- Мне восемнадцати нет, - сказал Грым.

- Оформим волчонком. Не ссы, вопросы решать мы умеем. На тебе повестку, лично вручаю.
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17.07.2022 19:47 Ответить
Це вже було... гiтлерюгенд , промитi мiзки гебельсовскою пропагандою, чим все скiнчилось вiдомо.
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17.07.2022 19:49 Ответить
Ось кого треба демілітеризовувати і денаціфіковувати!
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17.07.2022 20:17 Ответить
Верной дорогой идёте, товарищи! (С)

Вы, уже, практически северная корея, а скоро её обгоните по количеству народа, жрущего траву!
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17.07.2022 20:28 Ответить
Отакої! Ще такі дрібні писюненки, а вже ді(л)ди!
Не зупиняйтеся, наступний етап - "осеменительно-инкубаторные военфермы" для прискореної регенерації бойового м'ясива. Забирати туди тьолок репродуктивного віку (від 13-14 років), сформувати для них штат професійних ******* із кадрових військових (генетика щоб відповідна була) - і нехай тих дівок запліднюють, а ті народжують і народжують, доки не лусне піхва. Лічінусів жіночої підлоги можна хоч на органи для трансплантації, хоч на тушонку чи добрива... а чоловічої - на казарменне виховання. Років 14 виповниться - стовбур у руки, і вперед воювати й подихати!
Ідея, на мою думку, безглузда (бо рашці залишилось існувати набагато менше, ніж ті орченята виростуть) - зате яка ґабсурда буде на весь світ! Новий рівень пробитого дна!
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17.07.2022 21:49 Ответить
Понятно. Создаются отряды гитлерюгенда. Путлер очень деликатно относится к таким вопросам .
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17.07.2022 22:28 Ответить
путлерюгенд...внучкиваевале...
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18.07.2022 00:52 Ответить
 
 