У Росії масово відкривають кадетські і юнармійські класи, - ГУР МО
В РФ розширюють масштаби військової підготовки для дітей.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
"У бєлгороді та бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.Також у російському бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.
Наближення зони бойових дій до кордону бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, так званий "пункт прийому біженців", а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.
Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення "біженці" направляються у приміщення спортивного комплексу "Віраж" (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. осіб, в тому числі 1,4 тис. дітей.
Одночасно не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями. 14 липня губернатор московської області воробйов анонсував завершення процедури "передачі 9 дітей з "ДНР" під опіку родинам з підмосков’я", - йдеться у повідомленні.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
В Україні впроваджували. Ще в нульових роках. Переважна більшість з того кепкувала, називала тих пє6єрастів "вєрочками". Були приводи. На тому "проекті" чимало бабла "освоїли", але щось таки, хоч би яким недолугим воно було, росіяни таки розгортали, зокрема і на базі монастирів УПЦ МП (ФСБ) - вчили молодих дурників "різати бандерівців". І потім дехто з тих "вєрочєк" спливав на Донбасі в 2014-у. Це не рахуючи "роботи" "титушньою", "антимайданом" і т.д. А загалом, РФ-ія цим весь час займалася, і не лише в Україні, а й в Білорусі, інших республіках колишнього СРСР, з більшим чи меншим успіхом - організовувала й готувала під маркою "казачєства" зокрема майбутніх бойовиків.
Рашка. В Україні.
Місцевим чільником був персонаж на ім'я Алексей Селиванов. Встиг усюди - там вам і Київ, і луганда, і окуповані вже після 24.02 території. Воно кАзак, бачте.
І це "вєрнайє казачєство" офіційно заборонили лише десь у 2018, якщо не помиляюся. Тобто вже під час війни ця гидота продовжувала одиннаротіти свою рпцфсб-шнюю діяльність. Отаке.
Реєстрація: 16 жовтня 2017
Заходив: 16 липня 2022 в 06:59
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Всех КоZломордасов на пушечное мясо... Защищать интересы и капиталы новых аристократических родов и элит на России...
Це буде порвана війною маса зі знищеною психікою, з образами і травмами.
Щиро сподіваюсь, що саме ці чорні орди будуть палити і грабувати москву і пб!
Легалізувати зброю!
Заохочувати володіння нею, в т.ч. через зниження податків.
Розбудовувати ТРО, ДФТГ.
Сформувати контрактну армію на 350.000 з можливим розширенням до 1,5 вояків.
НАТО + УПА.
Активна розбудова ВПК.
Культивування рашафобії.
- Мне восемнадцати нет, - сказал Грым.
- Оформим волчонком. Не ссы, вопросы решать мы умеем. На тебе повестку, лично вручаю.
Вы, уже, практически северная корея, а скоро её обгоните по количеству народа, жрущего траву!
Не зупиняйтеся, наступний етап - "осеменительно-инкубаторные военфермы" для прискореної регенерації бойового м'ясива. Забирати туди тьолок репродуктивного віку (від 13-14 років), сформувати для них штат професійних ******* із кадрових військових (генетика щоб відповідна була) - і нехай тих дівок запліднюють, а ті народжують і народжують, доки не лусне піхва. Лічінусів жіночої підлоги можна хоч на органи для трансплантації, хоч на тушонку чи добрива... а чоловічої - на казарменне виховання. Років 14 виповниться - стовбур у руки, і вперед воювати й подихати!
Ідея, на мою думку, безглузда (бо рашці залишилось існувати набагато менше, ніж ті орченята виростуть) - зате яка ґабсурда буде на весь світ! Новий рівень пробитого дна!