У Росії масово відкривають кадетські і юнармійські класи, - ГУР МО

В РФ розширюють масштаби військової підготовки для дітей.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"У бєлгороді та бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.Також у російському бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

Наближення зони бойових дій до кордону бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, так званий "пункт прийому біженців", а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.

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Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення "біженці" направляються у приміщення спортивного комплексу "Віраж" (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. осіб, в тому числі 1,4 тис. дітей.

Одночасно не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями. 14 липня губернатор московської області воробйов анонсував завершення процедури "передачі 9 дітей з "ДНР" під опіку родинам з підмосков’я", - йдеться у повідомленні.