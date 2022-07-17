Стало известно еще об одном британце в российском плену

В российский плен попал гражданин Британии Джон Хардинг, который в последние годы был парамедиком в рядах полка "Азов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC на основе российского видеоинтервью с ним.

Джон Хардинг родом из Сандерленда, ему за пятьдесят лет, он дает "интервью" российскому телевидению. На видео он просит о помощи премьер-министра Великобритании и говорит, что ему грозит смертная казнь.

Его семья и друзья подтвердили BBC, что на видео действительно он и что с ними держат связь представители МИД Британии.

Хардинг, пишет BBC, вероятно попал в плен в мае вместе с другими бойцами "Азова" в составе Национальной гвардии Украины, когда украинские подразделения, оборонявшие юго-восточный город Мариуполь, были вынуждены сдаться. В рядах полка он с 2018 года. В предыдущем интервью BBC перед большой войной он рассказывал, что решил предложить свой опыт военного медика и таким образом поддержать украинцев в их борьбе.

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