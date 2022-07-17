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Стало известно еще об одном британце в российском плену

полон,британець,гардінг

В российский плен попал гражданин Британии Джон Хардинг, который в последние годы был парамедиком в рядах полка "Азов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC на основе российского видеоинтервью с ним.

Джон Хардинг родом из Сандерленда, ему за пятьдесят лет, он дает "интервью" российскому телевидению. На видео он просит о помощи премьер-министра Великобритании и говорит, что ему грозит смертная казнь.

Его семья и друзья подтвердили BBC, что на видео действительно он и что с ними держат связь представители МИД Британии.

Хардинг, пишет BBC, вероятно попал в плен в мае вместе с другими бойцами "Азова" в составе Национальной гвардии Украины, когда украинские подразделения, оборонявшие юго-восточный город Мариуполь, были вынуждены сдаться. В рядах полка он с 2018 года. В предыдущем интервью BBC перед большой войной он рассказывал, что решил предложить свой опыт военного медика и таким образом поддержать украинцев в их борьбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне безуспешно пытаются взять Северск и Бахмут, - британская разведка

Великобритания (4949) плен (2605) пленные (2135)


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Топ комментарии
+10
Порада парамедикам: не фотографуйся зі зброєю в руках. Думай, до якої сволоти ти можеш попасти в полон, і що ця сволота буде казати про таку фотографію.
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17.07.2022 18:38
+7
Ну и чем не повод вступить Великобритании в войну? Спасение рядового Райана никто не отменял.
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17.07.2022 18:18
+6
пид.рашизм уже достал весь цевилизованный сир !
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17.07.2022 18:31
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Ну и чем не повод вступить Великобритании в войну? Спасение рядового Райана никто не отменял.
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17.07.2022 18:18 Ответить
Сколько вам лет? Вы действительно считаете что Великобритания вступит в войну?
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17.07.2022 18:22 Ответить
пид.рашизм уже достал весь цевилизованный сир !
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17.07.2022 18:31 Ответить
Сир!!!

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17.07.2022 18:58 Ответить
Порада парамедикам: не фотографуйся зі зброєю в руках. Думай, до якої сволоти ти можеш попасти в полон, і що ця сволота буде казати про таку фотографію.
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17.07.2022 18:38 Ответить
Я можу тільки сказати, якщо британці так попадають у полон, тоді скільки в в полон попало українців, чі тут до такого ще недоперли
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17.07.2022 18:42 Ответить
Доперли,Рома.Навіть розуміемо,що українці в цій війні також гинуть.Та що?Може здатісь на милість Х.йла?!
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17.07.2022 19:11 Ответить
Вопрос сколько бриты ещё будут терпеть эти издевательства.
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17.07.2022 18:43 Ответить
Щось з командирами не так, всі їто воєнні інститути кінчали за сало потікали та морозяться, а ті хто в кпі чі ще прогулювали військову кафедру так командують, а така ху..ня малята
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17.07.2022 18:45 Ответить
Ваше Величність, та Британський військовий штаб, зверніть увагу на навчання взводних та ротних офіцерів, та сержантів, бо видно шо горе, Слава Великій Британії!!!
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17.07.2022 18:49 Ответить
Сподіваюсь на його і українців порятунок
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17.07.2022 18:51 Ответить
It's "Хардинґ" то be precise. Secondly, it's not dignified for him to ask for his rescue. When you join military action, you must be ready for this outcome and maintain your dignity and be able to accept this outcome. Otherwise, it seems like some foreign fighters join Ukraine resistance just for a glamor. And, if true, it's very shameful.
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17.07.2022 19:33 Ответить
In Russian captivity, people are forced to say whatever the Russians want. ******* gratitude to all foreign fighters, they risk everything because Russians hate the West and despise the East. He ought to try to save his own life after having saved many other lives.
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17.07.2022 21:45 Ответить
 
 