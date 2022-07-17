Стало відомо про ще одного британця у російському полоні

У російський полон потрапив громадянин Британії Джон Гардінг, який останніми роками був парамедиком у лавах полку "Азов".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC на основі російського відеоінтерв’ю з ним.

Джон Гардінг родом із Сандерленда, йому за п'ятдесят років, він дає "інтерв'ю" російському телебаченню. На відео він просить про допомогу прем'єр-міністра Великої Британії і каже, що йому загрожує смертна кара.

Його родина та друзі підтвердили ВВС, що на відео справді він і що з ними тримають зв’язок представники МЗС Британії.

Гардінг, пише BBC, вочевидь потрапив у полон у травні разом з полком "Азов" у складі Національної гвардії України, коли українські підрозділи, які обороняли південно-східне місто Маріуполь, були змушені здатися. У лавах полку він з 2018 року. У попередньому інтерв’ю BBC, ще перед повномасштабним вторгненням Росії, він розповідав, що вирішив запропонувати свій досвід військового медика і таким чином підтримати українців у боротьбі.

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