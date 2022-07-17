УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12185 відвідувачів онлайн
Новини
6 024 14

Стало відомо про ще одного британця у російському полоні

полон,британець,гардінг

У російський полон потрапив громадянин Британії Джон Гардінг, який останніми роками був парамедиком у лавах полку "Азов".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC на основі російського відеоінтерв’ю з ним.

Джон Гардінг родом із Сандерленда, йому за п'ятдесят років, він дає "інтерв'ю" російському телебаченню. На відео він просить про допомогу прем'єр-міністра Великої Британії  і каже, що йому загрожує смертна кара.

Його родина та друзі підтвердили ВВС, що на відео справді він і що з ними тримають зв’язок представники МЗС Британії.

Гардінг, пише BBC, вочевидь потрапив у полон у травні разом з полком "Азов" у складі Національної гвардії України, коли українські підрозділи, які обороняли південно-східне місто Маріуполь, були змушені здатися. У лавах полку він з 2018 року. У попередньому інтерв’ю BBC, ще перед повномасштабним вторгненням Росії, він розповідав, що вирішив запропонувати свій досвід військового медика і таким чином підтримати українців у боротьбі.

Читайте також: МЗС Британії викликало посла Росії через смерть британця у полоні окупантів

Автор: 

Велика Британія (5571) полон (1557) полонені (2259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Порада парамедикам: не фотографуйся зі зброєю в руках. Думай, до якої сволоти ти можеш попасти в полон, і що ця сволота буде казати про таку фотографію.
показати весь коментар
17.07.2022 18:38
+7
Ну и чем не повод вступить Великобритании в войну? Спасение рядового Райана никто не отменял.
показати весь коментар
17.07.2022 18:18
+6
пид.рашизм уже достал весь цевилизованный сир !
показати весь коментар
17.07.2022 18:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и чем не повод вступить Великобритании в войну? Спасение рядового Райана никто не отменял.
показати весь коментар
17.07.2022 18:18 Відповісти
Сколько вам лет? Вы действительно считаете что Великобритания вступит в войну?
показати весь коментар
17.07.2022 18:22 Відповісти
пид.рашизм уже достал весь цевилизованный сир !
показати весь коментар
17.07.2022 18:31 Відповісти
Сир!!!

показати весь коментар
17.07.2022 18:58 Відповісти
Порада парамедикам: не фотографуйся зі зброєю в руках. Думай, до якої сволоти ти можеш попасти в полон, і що ця сволота буде казати про таку фотографію.
показати весь коментар
17.07.2022 18:38 Відповісти
Я можу тільки сказати, якщо британці так попадають у полон, тоді скільки в в полон попало українців, чі тут до такого ще недоперли
показати весь коментар
17.07.2022 18:42 Відповісти
Доперли,Рома.Навіть розуміемо,що українці в цій війні також гинуть.Та що?Може здатісь на милість Х.йла?!
показати весь коментар
17.07.2022 19:11 Відповісти
Вопрос сколько бриты ещё будут терпеть эти издевательства.
показати весь коментар
17.07.2022 18:43 Відповісти
Щось з командирами не так, всі їто воєнні інститути кінчали за сало потікали та морозяться, а ті хто в кпі чі ще прогулювали військову кафедру так командують, а така ху..ня малята
показати весь коментар
17.07.2022 18:45 Відповісти
Ваше Величність, та Британський військовий штаб, зверніть увагу на навчання взводних та ротних офіцерів, та сержантів, бо видно шо горе, Слава Великій Британії!!!
показати весь коментар
17.07.2022 18:49 Відповісти
Сподіваюсь на його і українців порятунок
показати весь коментар
17.07.2022 18:51 Відповісти
It's "Хардинґ" то be precise. Secondly, it's not dignified for him to ask for his rescue. When you join military action, you must be ready for this outcome and maintain your dignity and be able to accept this outcome. Otherwise, it seems like some foreign fighters join Ukraine resistance just for a glamor. And, if true, it's very shameful.
показати весь коментар
17.07.2022 19:33 Відповісти
In Russian captivity, people are forced to say whatever the Russians want. ******* gratitude to all foreign fighters, they risk everything because Russians hate the West and despise the East. He ought to try to save his own life after having saved many other lives.
показати весь коментар
17.07.2022 21:45 Відповісти
 
 