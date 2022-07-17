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Новости Война
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У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным в Иране 19 июля

ердоган

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 18 – 19 июля посетит с официальным визитом Иран, где встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях трехстороннего саммита.

Об этом сообщило управление связей при Администрации президента Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"На полях саммита пройдет двусторонняя встреча лидеров Турции и России", - говорится в сообщении.

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Эрдоган 19 июля примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана. Официально на саммите обсудят текущие события в Сирии, борьбу с террористическими организациями, гуманитарную ситуацию.

Иран (1790) путин владимир (31239) россия (95481) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+11
) и шо, будет ***** впаренные ему "самые супер-пупер в мире с-400" обратно в зад впихивать? ))
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17.07.2022 20:07
+9
Любими способами треба ліквідувати у#бка. Навіть якщо потрібно буде пожертвувати цим турецьким баяністом.
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17.07.2022 20:16
+9
Терористи будуть "базарити" про тероризм!!!
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17.07.2022 20:17
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И что, ***** не побоится лететь в Иран?
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17.07.2022 20:05 Ответить
Это для рашки деловая поездка. Они покупают там оборудование, беспилотники и технологии. Это то что я слышал. Кроме того у Ирана работают свои нелегальные, в обход санкций, цепочки по закупке необходимых высокотехнологичных комплектующих.
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17.07.2022 20:14 Ответить
И зачем туда лететь президенту? Это уровень профильных министров, может быть - премьер-министра, но не главы государства.
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17.07.2022 20:31 Ответить
Так двійник полетить
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17.07.2022 20:36 Ответить
Из форсу бандитского. Терки двух главарей. И одна и другая сторона хочет бывать на международных встречах. Нормальные страны их не приглашают.
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18.07.2022 03:23 Ответить
для этого и верноподданные и из ОП сгодятся
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17.07.2022 22:06 Ответить
Ху@ ло просить у Ірана , безпілотники камікадзе , от і полетить плюгава
моль за ними !
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17.07.2022 20:41 Ответить
На самом деле, в таких ситуациях очко играет не у гостя, а у принимающей стороны
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17.07.2022 20:59 Ответить
да, самолёт с Поляками под смоленском упал. Так что ничего ни у кого не сыграет. Ну кроме лебединого чего то там
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17.07.2022 22:07 Ответить
два дня Реджепу, значит, придется не срать на полях саммита. Хотя, считаю что это не принципиально - путин всё равно срёт в чемодан.
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17.07.2022 20:06 Ответить
обговорять "...боротьбу з терористичними організаціями..." з путіним - це жарт? (це як бджоли проти меду)
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17.07.2022 20:06 Ответить
) и шо, будет ***** впаренные ему "самые супер-пупер в мире с-400" обратно в зад впихивать? ))
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17.07.2022 20:07 Ответить
Хімарсу "какая разніца" , який функціонал в с-400, для нього це чергова ціль. Всі ті "новітні" ракети- модернізація радянських розробок.
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17.07.2022 20:55 Ответить
Ну прямо *діфірамби* 2-ій армії світу!
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17.07.2022 21:15 Ответить
Любими способами треба ліквідувати у#бка. Навіть якщо потрібно буде пожертвувати цим турецьким баяністом.
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17.07.2022 20:16 Ответить
Терористи будуть "базарити" про тероризм!!!
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17.07.2022 20:17 Ответить
Я знаю, на какую следующую страну нападет *****, на Турцию и эта страна пострадает куда больше Украины (ой, не завидую я туркам, но это их ответсвенность за политику своей страны и курс своего диктатора, что поддерживали и не было против много чего)!
Даже не справишайте почему, долго отвечать, напишу просто (опыт, знание истории, критический анализ и интуиция)!
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17.07.2022 20:23 Ответить
Никто спрашивать и не будет, ибо бред.
Во-первых, чем нападёт, армия вся воюет в Украине.
Во-вторых, как нападёт, у Турции и России нет общей границы сухопутной.
В-третьих, Турция страна НАТО.
Единственный вариант - ядерный удар.
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17.07.2022 20:26 Ответить
не буду спойлером, сами сможите убедиться (если доживете, хотя сроки очень сжатые, не более двух лет, если не месяцев)
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17.07.2022 20:31 Ответить
Ну что же, вскрытие покажет.
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17.07.2022 20:35 Ответить
З якої "якої" радості кацапам на Турцію нападати?Який з цього профіт?Щоб по писку отримати??У Турції сильна армія в якої який не який бойовий досвід є.Плюс країна НАТО.Не реально..Швидше тоді вже Литва (сувальськи коридор,ссср і т.д.)Хоча теж навряд чи (НАТО)))),
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17.07.2022 22:09 Ответить
А шо и ********* нельзя ?!
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17.07.2022 21:02 Ответить
Россия уже несколько раз воевала с турками, сейчас - вряд-ли. Во всяком случае- не по инициативе запоребрика.
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17.07.2022 20:34 Ответить
ключи всех русско-турецких войн на Кавказе, а причины в амбициях двух развалившихся ымперий и тяги обоих к реваншу!
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17.07.2022 20:38 Ответить
к реваншу тянутся и Англия и Польша, только их тяга пока малозаметна.
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17.07.2022 20:47 Ответить
да армия второй мировой с Украиной уже стухла, а то с Турцией? Хотя ты бот
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17.07.2022 22:11 Ответить
Хз... Но ***** в 2008м мог дёшево и без стрельбы прибрать к рукам пол Украины, если не две трети,
А в 12-15 мог бы атаковать прибалтику итд...
Но совецкий военный хлам не давал покоя кремлёвским карликам и они решили показать мосць своих скреп, что и погубило кремлядей, для войны с Турцией нужен флот, а там всё те же ржавые скрепы и комплексы карлика срущего в чемодан, можно конечно надеяться на ядерные боеголовки, но это очень сильно изменит ситуацию, даже армяне не поймут Сралочемодановича и его комнатного Алконавта Демона, ну и Китай, Талибан и Иран скорее всего не обрадуются радиактивным осадкам на полях
риса и мака,
Так что разве Сралочемоданович лично на галере на Турцию наплыв совершит...
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18.07.2022 03:24 Ответить
Так хочется свята,
Що б шашлик,родаки....
Іранці так ******* збивать літаки!
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17.07.2022 20:27 Ответить
Ердоган плете паутину і розкидує сєті -- головне шоб сам не запутався
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17.07.2022 20:30 Ответить
Redzhep , pristreli etovo karlika po vozmozhnosti dvazhdi.
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17.07.2022 20:31 Ответить
Самое место и время элиминировать Куйло! Иншалла!
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17.07.2022 20:34 Ответить
Не подобається мені ця зустріч в Ірані , але може вдастя якось накрити
кремлівського фюрера під час цієї зустрічі , було би чудово !
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17.07.2022 20:37 Ответить
интересно...какой стол будет на этой встрече )))) 10-20-30 метровый????
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17.07.2022 20:39 Ответить
Особенно улыбнуло что обговорят борьбу с террористическими организациями. Ага. С главарем всего мирового терроризма. Заметили что последние месяцы в мире не происходит ни терактов ни террористических атак. Может потому что кремлевский главарь террористов ***** забрал всех террористов на войну с Украиной?
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17.07.2022 20:40 Ответить
"антиукраїнська трійця"
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17.07.2022 20:41 Ответить
Вилітаю.Байрактар.
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17.07.2022 20:55 Ответить
Бабло запрятано по всему свету ("деньги у подзащитного есть и судя по всему - немалые"), так что устроится прорабом на строительство какой-нибудь трансиранской железной дороги и ищи ветра в поле...
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17.07.2022 21:08 Ответить
Сто пудов, что пу будет не пу!Стал бы он так рисковать..А кто же Там какашки будет собирать??Вдруг стырят, и окажется, что вова-не-вова уже давно..
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17.07.2022 21:12 Ответить
Новые всемогущие кремлёвские памперсы "аналогов нет" собирают и держат кал путина до 3-х суток! Рогозин ушёл на повышение за разработку.
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17.07.2022 21:42 Ответить
надіюсь на сафарі
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17.07.2022 21:21 Ответить
якийсь би терорист випадково пустив ракети в х@йла,
то став би героєм
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17.07.2022 22:12 Ответить
эрдоган если б был бы мужиком, просто пристрелил бы падаль
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17.07.2022 23:49 Ответить
Наверняка ***** снова будет эрдюгана ломать не продавать Украине "байрактары", а еще "лучше" "поделить на двоих" Черное море - такое оно выкидывало с *********, румынами и поляками перед нападением на Украину. Тольке те не прогнулись, а ******* зассали. И эрдоган будет гнуть свою линию, зная, что дефективный *****, парализованный "историческим инсультом" давно уже сбитый летчик.
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18.07.2022 01:11 Ответить
Скорее всего Царь хочет помирить Иран с Турцией через Сирию. Иран воевал за Асада вместе с Россией. Финансирование шло от перепродажи Россией иранской нефти, После Идлиба, где османы наваляли "союзничкам" отношения Ирана и России испортились. Иран шас будет продавать нефть без России. А по итогам царь будет выпрашивать оружие в Ирана. Ведь несмотря на хвастовство о бездонных запасах, дело з оружием катастрофическое.
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18.07.2022 03:45 Ответить
 
 