У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным в Иране 19 июля

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 18 – 19 июля посетит с официальным визитом Иран, где встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях трехстороннего саммита.

Об этом сообщило управление связей при Администрации президента Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"На полях саммита пройдет двусторонняя встреча лидеров Турции и России", - говорится в сообщении.

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Эрдоган 19 июля примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана. Официально на саммите обсудят текущие события в Сирии, борьбу с террористическими организациями, гуманитарную ситуацию.