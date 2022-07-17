У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным в Иране 19 июля
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 18 – 19 июля посетит с официальным визитом Иран, где встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях трехстороннего саммита.
Об этом сообщило управление связей при Администрации президента Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"На полях саммита пройдет двусторонняя встреча лидеров Турции и России", - говорится в сообщении.
Эрдоган 19 июля примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана. Официально на саммите обсудят текущие события в Сирии, борьбу с террористическими организациями, гуманитарную ситуацию.
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моль за ними !
Даже не справишайте почему, долго отвечать, напишу просто (опыт, знание истории, критический анализ и интуиция)!
Во-первых, чем нападёт, армия вся воюет в Украине.
Во-вторых, как нападёт, у Турции и России нет общей границы сухопутной.
В-третьих, Турция страна НАТО.
Единственный вариант - ядерный удар.
А в 12-15 мог бы атаковать прибалтику итд...
Но совецкий военный хлам не давал покоя кремлёвским карликам и они решили показать мосць своих скреп, что и погубило кремлядей, для войны с Турцией нужен флот, а там всё те же ржавые скрепы и комплексы карлика срущего в чемодан, можно конечно надеяться на ядерные боеголовки, но это очень сильно изменит ситуацию, даже армяне не поймут Сралочемодановича и его комнатного Алконавта Демона, ну и Китай, Талибан и Иран скорее всего не обрадуются радиактивным осадкам на полях
риса и мака,
Так что разве Сралочемоданович лично на галере на Турцию наплыв совершит...
Що б шашлик,родаки....
Іранці так ******* збивать літаки!
кремлівського фюрера під час цієї зустрічі , було би чудово !
то став би героєм