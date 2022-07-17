У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані 19 липня
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 - 19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях тристороннього саміту.
Про це повідомило управлінні зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії", - йдеться у повідомленні.
Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, гуманітарну ситуацію тощо.
Топ коментарі
+11 Fjall_Raven
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+9 andi Mir
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моль за ними !
Даже не справишайте почему, долго отвечать, напишу просто (опыт, знание истории, критический анализ и интуиция)!
Во-первых, чем нападёт, армия вся воюет в Украине.
Во-вторых, как нападёт, у Турции и России нет общей границы сухопутной.
В-третьих, Турция страна НАТО.
Единственный вариант - ядерный удар.
А в 12-15 мог бы атаковать прибалтику итд...
Но совецкий военный хлам не давал покоя кремлёвским карликам и они решили показать мосць своих скреп, что и погубило кремлядей, для войны с Турцией нужен флот, а там всё те же ржавые скрепы и комплексы карлика срущего в чемодан, можно конечно надеяться на ядерные боеголовки, но это очень сильно изменит ситуацию, даже армяне не поймут Сралочемодановича и его комнатного Алконавта Демона, ну и Китай, Талибан и Иран скорее всего не обрадуются радиактивным осадкам на полях
риса и мака,
Так что разве Сралочемоданович лично на галере на Турцию наплыв совершит...
Що б шашлик,родаки....
Іранці так ******* збивать літаки!
кремлівського фюрера під час цієї зустрічі , було би чудово !
то став би героєм