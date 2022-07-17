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У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані 19 липня

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 - 19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях тристороннього саміту.

Про це повідомило управлінні зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії", - йдеться у повідомленні.

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Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, гуманітарну ситуацію тощо.

Автор: 

Іран (2026) путін володимир (23787) росія (65073) Туреччина (3499) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+11
) и шо, будет ***** впаренные ему "самые супер-пупер в мире с-400" обратно в зад впихивать? ))
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17.07.2022 20:07
+9
Любими способами треба ліквідувати у#бка. Навіть якщо потрібно буде пожертвувати цим турецьким баяністом.
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17.07.2022 20:16
+9
Терористи будуть "базарити" про тероризм!!!
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17.07.2022 20:17
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И что, ***** не побоится лететь в Иран?
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17.07.2022 20:05 Відповісти
Это для рашки деловая поездка. Они покупают там оборудование, беспилотники и технологии. Это то что я слышал. Кроме того у Ирана работают свои нелегальные, в обход санкций, цепочки по закупке необходимых высокотехнологичных комплектующих.
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17.07.2022 20:14 Відповісти
И зачем туда лететь президенту? Это уровень профильных министров, может быть - премьер-министра, но не главы государства.
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17.07.2022 20:31 Відповісти
Так двійник полетить
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17.07.2022 20:36 Відповісти
Из форсу бандитского. Терки двух главарей. И одна и другая сторона хочет бывать на международных встречах. Нормальные страны их не приглашают.
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18.07.2022 03:23 Відповісти
для этого и верноподданные и из ОП сгодятся
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17.07.2022 22:06 Відповісти
Ху@ ло просить у Ірана , безпілотники камікадзе , от і полетить плюгава
моль за ними !
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17.07.2022 20:41 Відповісти
На самом деле, в таких ситуациях очко играет не у гостя, а у принимающей стороны
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17.07.2022 20:59 Відповісти
да, самолёт с Поляками под смоленском упал. Так что ничего ни у кого не сыграет. Ну кроме лебединого чего то там
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17.07.2022 22:07 Відповісти
два дня Реджепу, значит, придется не срать на полях саммита. Хотя, считаю что это не принципиально - путин всё равно срёт в чемодан.
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17.07.2022 20:06 Відповісти
обговорять "...боротьбу з терористичними організаціями..." з путіним - це жарт? (це як бджоли проти меду)
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17.07.2022 20:06 Відповісти
) и шо, будет ***** впаренные ему "самые супер-пупер в мире с-400" обратно в зад впихивать? ))
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17.07.2022 20:07 Відповісти
Хімарсу "какая разніца" , який функціонал в с-400, для нього це чергова ціль. Всі ті "новітні" ракети- модернізація радянських розробок.
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17.07.2022 20:55 Відповісти
Ну прямо *діфірамби* 2-ій армії світу!
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17.07.2022 21:15 Відповісти
Любими способами треба ліквідувати у#бка. Навіть якщо потрібно буде пожертвувати цим турецьким баяністом.
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17.07.2022 20:16 Відповісти
Терористи будуть "базарити" про тероризм!!!
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17.07.2022 20:17 Відповісти
Я знаю, на какую следующую страну нападет *****, на Турцию и эта страна пострадает куда больше Украины (ой, не завидую я туркам, но это их ответсвенность за политику своей страны и курс своего диктатора, что поддерживали и не было против много чего)!
Даже не справишайте почему, долго отвечать, напишу просто (опыт, знание истории, критический анализ и интуиция)!
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17.07.2022 20:23 Відповісти
Никто спрашивать и не будет, ибо бред.
Во-первых, чем нападёт, армия вся воюет в Украине.
Во-вторых, как нападёт, у Турции и России нет общей границы сухопутной.
В-третьих, Турция страна НАТО.
Единственный вариант - ядерный удар.
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17.07.2022 20:26 Відповісти
не буду спойлером, сами сможите убедиться (если доживете, хотя сроки очень сжатые, не более двух лет, если не месяцев)
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17.07.2022 20:31 Відповісти
Ну что же, вскрытие покажет.
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17.07.2022 20:35 Відповісти
З якої "якої" радості кацапам на Турцію нападати?Який з цього профіт?Щоб по писку отримати??У Турції сильна армія в якої який не який бойовий досвід є.Плюс країна НАТО.Не реально..Швидше тоді вже Литва (сувальськи коридор,ссср і т.д.)Хоча теж навряд чи (НАТО)))),
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17.07.2022 22:09 Відповісти
А шо и ********* нельзя ?!
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17.07.2022 21:02 Відповісти
Россия уже несколько раз воевала с турками, сейчас - вряд-ли. Во всяком случае- не по инициативе запоребрика.
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17.07.2022 20:34 Відповісти
ключи всех русско-турецких войн на Кавказе, а причины в амбициях двух развалившихся ымперий и тяги обоих к реваншу!
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17.07.2022 20:38 Відповісти
к реваншу тянутся и Англия и Польша, только их тяга пока малозаметна.
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17.07.2022 20:47 Відповісти
да армия второй мировой с Украиной уже стухла, а то с Турцией? Хотя ты бот
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17.07.2022 22:11 Відповісти
Хз... Но ***** в 2008м мог дёшево и без стрельбы прибрать к рукам пол Украины, если не две трети,
А в 12-15 мог бы атаковать прибалтику итд...
Но совецкий военный хлам не давал покоя кремлёвским карликам и они решили показать мосць своих скреп, что и погубило кремлядей, для войны с Турцией нужен флот, а там всё те же ржавые скрепы и комплексы карлика срущего в чемодан, можно конечно надеяться на ядерные боеголовки, но это очень сильно изменит ситуацию, даже армяне не поймут Сралочемодановича и его комнатного Алконавта Демона, ну и Китай, Талибан и Иран скорее всего не обрадуются радиактивным осадкам на полях
риса и мака,
Так что разве Сралочемоданович лично на галере на Турцию наплыв совершит...
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18.07.2022 03:24 Відповісти
Так хочется свята,
Що б шашлик,родаки....
Іранці так ******* збивать літаки!
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17.07.2022 20:27 Відповісти
Ердоган плете паутину і розкидує сєті -- головне шоб сам не запутався
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17.07.2022 20:30 Відповісти
Redzhep , pristreli etovo karlika po vozmozhnosti dvazhdi.
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17.07.2022 20:31 Відповісти
Самое место и время элиминировать Куйло! Иншалла!
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17.07.2022 20:34 Відповісти
Не подобається мені ця зустріч в Ірані , але може вдастя якось накрити
кремлівського фюрера під час цієї зустрічі , було би чудово !
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17.07.2022 20:37 Відповісти
интересно...какой стол будет на этой встрече )))) 10-20-30 метровый????
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17.07.2022 20:39 Відповісти
Особенно улыбнуло что обговорят борьбу с террористическими организациями. Ага. С главарем всего мирового терроризма. Заметили что последние месяцы в мире не происходит ни терактов ни террористических атак. Может потому что кремлевский главарь террористов ***** забрал всех террористов на войну с Украиной?
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17.07.2022 20:40 Відповісти
"антиукраїнська трійця"
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17.07.2022 20:41 Відповісти
Вилітаю.Байрактар.
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17.07.2022 20:55 Відповісти
Бабло запрятано по всему свету ("деньги у подзащитного есть и судя по всему - немалые"), так что устроится прорабом на строительство какой-нибудь трансиранской железной дороги и ищи ветра в поле...
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17.07.2022 21:08 Відповісти
Сто пудов, что пу будет не пу!Стал бы он так рисковать..А кто же Там какашки будет собирать??Вдруг стырят, и окажется, что вова-не-вова уже давно..
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17.07.2022 21:12 Відповісти
Новые всемогущие кремлёвские памперсы "аналогов нет" собирают и держат кал путина до 3-х суток! Рогозин ушёл на повышение за разработку.
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17.07.2022 21:42 Відповісти
надіюсь на сафарі
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17.07.2022 21:21 Відповісти
якийсь би терорист випадково пустив ракети в х@йла,
то став би героєм
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17.07.2022 22:12 Відповісти
эрдоган если б был бы мужиком, просто пристрелил бы падаль
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17.07.2022 23:49 Відповісти
Наверняка ***** снова будет эрдюгана ломать не продавать Украине "байрактары", а еще "лучше" "поделить на двоих" Черное море - такое оно выкидывало с *********, румынами и поляками перед нападением на Украину. Тольке те не прогнулись, а ******* зассали. И эрдоган будет гнуть свою линию, зная, что дефективный *****, парализованный "историческим инсультом" давно уже сбитый летчик.
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18.07.2022 01:11 Відповісти
Скорее всего Царь хочет помирить Иран с Турцией через Сирию. Иран воевал за Асада вместе с Россией. Финансирование шло от перепродажи Россией иранской нефти, После Идлиба, где османы наваляли "союзничкам" отношения Ирана и России испортились. Иран шас будет продавать нефть без России. А по итогам царь будет выпрашивать оружие в Ирана. Ведь несмотря на хвастовство о бездонных запасах, дело з оружием катастрофическое.
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18.07.2022 03:45 Відповісти
 
 