У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані 19 липня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 - 19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях тристороннього саміту.

Про це повідомило управлінні зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії", - йдеться у повідомленні.

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Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, гуманітарну ситуацію тощо.