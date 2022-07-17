Поблагодарил за мощную оборонную поддержку, - Зеленский провел беседу с Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.
"Поговорил с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и др. давление нужно усиливать, а не ослаблять".
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+4 Laur Balaur
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+3 Gia Baqradze
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+3 Владимир Бугов #511196
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Не вижу записи в тексте, только фото.
Я можу лише уявити, що подумав грузин щодо такої каші зі слів незнайомою мовою.
Признаюсь чесно, я теж не відразу в'їхав у те, що ти хотів сказати.
Не удивлюсь, если окажется, что это Германия настояла на возвращении турбины, а Канада из-за формально-юридических соображений не могла отпетлять.