Поблагодарил за мощную оборонную поддержку, - Зеленский провел беседу с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

"Поговорил с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и др. давление нужно усиливать, а не ослаблять".

Также читайте: Зеленский в годовщину сбития MH-17: РФ продолжает сеять горе и смерть