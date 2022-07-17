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Новини
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Подякував за потужну оборонну підтримку, - Зеленський провів бесіду з Трюдо

зеленский,трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського. 

"Поговорив з Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати".

Також читайте: Трюдо про повернення турбін для "Північного потоку": "Санкції спрямовані проти Путіна і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам"

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+4
Як справи з головой САП?
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17.07.2022 20:47
+3
А почему разумно не поднимать этот вопрос?
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17.07.2022 20:10
+3
щоб не отримати зустрічне питання а що з єрмаком вже відсторонено
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17.07.2022 20:17
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Хоть хватило разума не поднимать вопрос с той турбиной.
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17.07.2022 20:06 Відповісти
слушали запись?
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17.07.2022 20:07 Відповісти


Не вижу записи в тексте, только фото.
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17.07.2022 20:36 Відповісти
А почему разумно не поднимать этот вопрос?
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17.07.2022 20:10 Відповісти
щоб не отримати зустрічне питання а що з єрмаком вже відсторонено
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17.07.2022 20:17 Відповісти
Чувак, від тебе втекли всі розділові знаки. Ти, бува, не грав у "Что? Гдє? Когда?"?
Я можу лише уявити, що подумав грузин щодо такої каші зі слів незнайомою мовою.
Признаюсь чесно, я теж не відразу в'їхав у те, що ти хотів сказати.
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17.07.2022 20:33 Відповісти
Кацапе, "не ерзай на бутылке".
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17.07.2022 20:41 Відповісти
Вивчи для початку українську мову. А потім поговоримо.
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17.07.2022 20:56 Відповісти
izzabaru, შენი დედა მოვტყან!
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17.07.2022 22:03 Відповісти
Я не говорю, чтобы вообще не поднимать. Но не поднимать публично. Канада - наш проверенный друг, поэтому историю с турбиной надо считать исключением и не шпынять нашего друга во все дыры этой турбиной.
Не удивлюсь, если окажется, что это Германия настояла на возвращении турбины, а Канада из-за формально-юридических соображений не могла отпетлять.
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18.07.2022 00:00 Відповісти
"Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою". Тобто натякнув, непогано.
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17.07.2022 20:14 Відповісти
на тлі других Канада шо - то слабо
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17.07.2022 20:16 Відповісти
Одних только пнб на миллион.Без них невозможна контрдиверсионная борьба.
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17.07.2022 20:37 Відповісти
І за передачу турбіни до північного потоку 1, хай кацапи заробляють гроші а на них купують зброю, яка вбиває нас...
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17.07.2022 20:20 Відповісти
Наголошувати на принциповості у випадку ціх двох політичних клоунів, як наголошувати на незайманості проституток.
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17.07.2022 20:47 Відповісти
клоун единственный и неповторимый - твой и твоих дружков през
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17.07.2022 22:01 Відповісти
Як справи з головой САП?
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17.07.2022 20:47 Відповісти
От Канады помощи Украине с гулькин нос. А стыдоба с турбинами вообще прогиб перед парашей.
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17.07.2022 21:38 Відповісти
ты из ОПных?
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17.07.2022 22:03 Відповісти
Спасибо, Канада!
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18.07.2022 00:31 Відповісти
 
 