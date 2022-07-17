Подякував за потужну оборонну підтримку, - Зеленський провів бесіду з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Поговорив з Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати".

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