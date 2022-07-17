Подякував за потужну оборонну підтримку, - Зеленський провів бесіду з Трюдо
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
"Поговорив з Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати".
Топ коментарі
+4 Laur Balaur
показати весь коментар17.07.2022 20:47
+3 Gia Baqradze
показати весь коментар17.07.2022 20:10
+3 Владимир Бугов #511196
показати весь коментар17.07.2022 20:17
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Не вижу записи в тексте, только фото.
Я можу лише уявити, що подумав грузин щодо такої каші зі слів незнайомою мовою.
Признаюсь чесно, я теж не відразу в'їхав у те, що ти хотів сказати.
Не удивлюсь, если окажется, что это Германия настояла на возвращении турбины, а Канада из-за формально-юридических соображений не могла отпетлять.