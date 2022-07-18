РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9736 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 762 57
армия РФ (17988) Минобороны рф (896)

Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов. ФОТО

рустам,мурадов

Российской группировкой войск "Восток" в нынешней фазе полномасштабного вторжения РФ в Украину командует Рустам Мурадов, табасаранец по национальности, уроженец Дагестана.

Имя Мурадова упоминается в сообщении Минобороны РФ об инспекции группировки оккупантов министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Полет башни российской БМП после поражения из украинского ПТРК "Стугна". ВИДЕО

Мурадов родился в 1973 году в Дагестане, по национальности табасаранец. В 2016 был от РФ в составе СЦКК на Донбассе, в 2017 воевал в Сирии, в 2020-2021 годах командовал российским контингентом в Нагорном Карабахе. С конца 2018 года является заместителем командующего войсками Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант с 2020-го. Получил от Путина статус "героя России". С 28 февраля 2022 находится под санкциями ЕС.

Также читайте: В МИД Китая заявили, что не будут "сидеть сложа руки" в ситуации с войной в Украине

В июне Минобороны России называло еще двух командующих группировкой войск в Украине. Военными частями группировки войск "Центр" командует генерал-полковник Александр Лапин, а Южной группировкой войск руководит генерал Сергей Суровикин.

Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов 01
Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов 02
Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
мусульманин табасаранець несе слов'янам фіноугорський руський мір. фантасмагорія
показать весь комментарий
18.07.2022 10:50
+26
кулькам пофиг , табасаранец ты или мошканец или еще кто ...всех рашистов в пакеты.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:54
+20
табазасранца утилизировать в первую очередь
показать весь комментарий
18.07.2022 10:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
табазасранца утилизировать в первую очередь
показать весь комментарий
18.07.2022 10:49 Ответить
кулькам пофиг , табасаранец ты или мошканец или еще кто ...всех рашистов в пакеты.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:54 Ответить
И бурят, и не-бурят -
Одинаково горят(с)
показать весь комментарий
18.07.2022 11:34 Ответить
З язика зняв.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:18 Ответить
мусульманин табасаранець несе слов'янам фіноугорський руський мір. фантасмагорія
показать весь комментарий
18.07.2022 10:50 Ответить

показать весь комментарий
18.07.2022 11:40 Ответить
ЗАСРАНЕЦ КОРОЧЕ ****** И ******** ДЕГЕСТАНЦЫ И МАЛЫЕ НАРОДЫ КАВКАЗУ ЭТО ВООБЩЕ СМЕСЬ КАКАШКИ И НАВОЗЫ ДЕБИЛЫ С РОЖДЕНИЯ НЕ ГОВОРЯЩИЕ ПО РУССКИ ВООБЩЕ БАБЫ ИХ ПОДСТИЛКИ НА ПРАВАХ БЕССЛОВЕСНЫХ РАБЫНЬ И ПОЛОВИЧКА ДЛЯ НОГ.. НАЧАЛО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.. КОРОЧЕ СБОРИЩЕ ОРДА МОРДОР СТАДО СКОТО БЫДЛО БАЗА А НЕ НАСЕЛЕНИЕ РАШКИ *********... русским там давно не воняет с 1917 года...
показать весь комментарий
18.07.2022 10:51 Ответить
почитал Википедию про сей гниловуатый народец оказалось это и лезгины и албанцы и тюрки и иранцы и азиры в ихСАМОМ СЛОЖНОМ ЯЗЫКЕ 48 ПАДЕЖЕЙ!!!!??? используют в своем словарном языке и албанские слова и иранские и азейбарджанские и прочие.. НАВЕРНОЕ ОТ НИХ И ПОШЛО СЛОВО ТАРАБАНЩИНА....
показать весь комментарий
18.07.2022 10:59 Ответить
Эти народности : осколки золотой орды, сам кадыров тоже не чечен, в вроде ногаец. В рузге на Кавказе, что ни село в дагов, то народность. Предки Ермака (Таты)с Горного Азербайджана, там они прятались после уничтожения Хазарского каганата киевскими князьями.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:36 Ответить
вам теж у слові "табасаранець" чується щось непристойне?
показать весь комментарий
18.07.2022 10:51 Ответить
Там ще є лаз, бзиб, апсни і ще багато всяких непойнятних слов
показать весь комментарий
18.07.2022 10:56 Ответить
Я вообще с первого раза не смог прочесть)) ,а вообще что вроде - ты ба засранец ))
показать весь комментарий
18.07.2022 10:58 Ответить
Ти ба,засранець...Мабуть колись у нашого земляка назву з язика зняли..
Теперь там у кожного таргана своя "нациАнальнасть"..
показать весь комментарий
18.07.2022 11:05 Ответить
У маскалів єнерали з мухосрані, а цей з табасарані.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:52 Ответить
Как? Обосранец?
показать весь комментарий
18.07.2022 10:52 Ответить
таба засранець )
показать весь комментарий
18.07.2022 10:53 Ответить
Одним словом ЗАСРАНЕЦ!
показать весь комментарий
18.07.2022 10:53 Ответить
Та хоч "засранець"! Національність в Росії не має ніякого значення! А в Дагестані на сотню тисяч населення траур носить не менше сімей ніж в Бурятії В цих двох національних утвореннях найбільше убитих і скалічених у цій війні
показать весь комментарий
18.07.2022 10:55 Ответить
ну обосранец так обосранец. чого кричати то?
показать весь комментарий
18.07.2022 10:55 Ответить
Как в былые времена, снова дикая Орда пошла войной против Киевской Руси, ныне Украина, морды те-же, место событий то-же, только танки вместо лошадей и всем заправляет удмурт.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:56 Ответить
оксюморон...чушка, коих на всю расею 146тыс, защищает меня от бандеровцев.*****.....
показать весь комментарий
18.07.2022 10:57 Ответить
Да сколько же их тут, как тараканы. Лаптей на всех не напасешься.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zHzHrhQKELs
показать весь комментарий
18.07.2022 11:02 Ответить
Він - воєнний злочинець, незалежно від національності. Сподіваюсь побачити всіх їх на лаві підсудних в Гаазі, але можна і в домовині.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:04 Ответить
Не буде ніякої лави підсудних, припиніть на це сподіватися.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:05 Ответить
Даги та буряти головне м'ясо на цій війні. Я так зрозуміла, що даги і жінок вчителів почнуть до нас відправляти на окуповані територіі, самками вже нехай займаються наши партизани.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:04 Ответить
А грохнути його - це наша ціль, а чи мета?
показать весь комментарий
18.07.2022 11:11 Ответить
Та хай його само ***** і грохне,за те що він все просрав .
показать весь комментарий
18.07.2022 13:20 Ответить
Сук. він, мерзенна, а не табасаранець.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:12 Ответить
як, як, табазасранець?
показать весь комментарий
18.07.2022 11:14 Ответить
Нужно вычислить чучмека и уничтожить.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:16 Ответить
А в УКРАИНЕ получил статус-******** кремлевского ********!
показать весь комментарий
18.07.2022 11:20 Ответить
Орк, як його не назви, завжди орк!
показать весь комментарий
18.07.2022 11:20 Ответить
який який засранец?? Та поф....в кацапії його всеодно чуркойчернозадой кличуть....
показать весь комментарий
18.07.2022 11:22 Ответить
Московит він за національністю. Як і інші буряти з башкирами. Національність тибазасранців буде тоді, коли вони спроможуться на свою суверенну національну державу.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:25 Ответить
можно по разному рифмовать ,как в том анекдоте мне пожалуйста цветок как его.. гавнолия хочу лия, ах да магнолия.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:26 Ответить
ніяких руських не існує
то все табороСРАНЦІ,буряти та мордва
показать весь комментарий
18.07.2022 11:27 Ответить
Та не табасаранець, а засранєц!
показать весь комментарий
18.07.2022 11:34 Ответить
А кто командует группировкой оккупантов в ОП?
показать весь комментарий
18.07.2022 11:36 Ответить
Типовий "росіянин". Чисельність табасаранців в раші постійно збільшується. А російських солдатів йому не шкода відправляти на смерть
показать весь комментарий
18.07.2022 11:39 Ответить
какая разница из кого делать консерву для червей ???а вот то,что экс-сотрудники ОБСЕ приходят на те территории,что контролировали,лишний раз доказывает,что ОБСЕ пропитана шпионами и информаторами,о чём Украина несколько лет жаловалась на "глухое" управление ОБСЕ в Европе.Даже фото и видео,где сотрудники ОБСЕ выходили из донецкого ресторана в компании с руководством т.н. ДНР не было для руководства ОБСЕ причиной проверок.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:43 Ответить
ВСУ все равно кого мочить, хоть самого черта. Агрессор он враг Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
18.07.2022 11:47 Ответить
Даже комент не могу оставить - все уже написано до меня!
показать весь комментарий
18.07.2022 11:47 Ответить
+1.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:12 Ответить
Ух на Кавказе скоро будет интересно, - табасаранцы будут резать русских, дагестаныц будет резать русских, чечены будут резать русских, казаки будут резать русских, все будут резать русских...
показать весь комментарий
18.07.2022 11:57 Ответить
мурадов сасранець.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:58 Ответить
ЧОРНОЖОПЧИК ослоЙОБської націАнальності.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:08 Ответить
Это тактика каждой империи, приручать манкуртов а потом отправлять их дохнуть на войны в своих интересах. Потому что их не жалко это расходный материал.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:09 Ответить
Істінні славьянє! ****** кацапня...
показать весь комментарий
18.07.2022 12:25 Ответить
Татаров, Портнов, його подруга з Зе влади Василевська Смаглюк та інщі відповідають головою
за розтріли у Бучі, Ірпіні і по всій Україні бо є творцями "Розтрільних списків" з ветеранів АТО, патріотів, власників зброї для кацапських військових

Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:50 Ответить
Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".
показать весь комментарий
18.07.2022 12:52 Ответить
спражня зелена істота, - паноптікум зебілів. Цікаво скласти рейтинг, - хто з них найтупіший? Дуже велика конкуренція...
показать весь комментарий
18.07.2022 13:03 Ответить
Как там путя говорил : "И печенеги Русь терзали и половцы". А теперь добавились новые засранцы - табасаранцы, буряты, вепсы, тувинцы и прочая срань.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:57 Ответить
Свободу ЗНР - засранській народній республіці !
показать весь комментарий
18.07.2022 13:03 Ответить
побольше бы кацапам таких командиров. Жаль, что Буденный с Ворошиловым умерли. Да и Суворов бурятов мог через Памир провести, сразу-50%
показать весь комментарий
09.10.2022 10:55 Ответить
 
 