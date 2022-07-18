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авиация (2701) Луганщина (6429) самолет (3551)

Сбитый россиянами собственный Су-34 является новейшей модификацией этой модели, насчитывающей всего 10-12 бортов

алчевськ

Сбитый россиянами собственный бомбардировщик Су-34 является новейшей модификацией этой модели. Всего насчитывалось до 12 бортов Су-34М, при этом в РФ его сравнивали с истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35, разработанным американской фирмой Lockheed Martin.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Алексей Трубников, осуществивший спотинговый анализ этого самолета.

Он отметил: "Интересные подробности относительно сбитого этой ночью в Луганской области российского бомбардировщика Су-34. На видео обломков самолета можно увидеть последние цифры регистрационного номера RF-***90, и им отвечает только один зафиксированный номер для этого типа самолетов - RF-95890.

С этим номером, согласно данным сайта Scramble.nl, летал Су-34М – новейшая модификация этой модели, которых выпущено всего 10-12 бортов. Этот самолет базировался на авиабазе Хурба в составе 277-го бомбардировочного авиаполка.

Выходит, что этот авиаполк перебазировали с Дальнего Востока, чтобы бомбить украинский Донбасс. Однако российская ПВО, напуганная применением ракет GMLRS, по ошибке перехватила собственный бомбардировщик.

Тот самый бомбардировщик, который они сравнивали с лучшими американскими самолетами, ничего не мог сделать против далеко не лучших систем ПВО. Такие дела!"

Смотрите также: Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском. ВИДЕО
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Топ комментарии
+49
Така доля аналоговнетів.
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18.07.2022 23:09
+46
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18.07.2022 23:15
+37
маладцы... афтогол ... (давайте ешшо!)
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18.07.2022 23:11
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Така доля аналоговнетів.
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18.07.2022 23:09 Ответить
анало говнет !
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18.07.2022 23:33 Ответить
маладцы... афтогол ... (давайте ешшо!)
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18.07.2022 23:11 Ответить
По темі «ещо» https://t.me/Tsaplienko/11876 Окупантам під час сніданку прилетіло побажання "Смачного" від ЗСУ
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18.07.2022 23:27 Ответить
З цими СУ добре боролися навіть Міг-29,просто в нас їх занадто мало.Колись було близько 250 штук.
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18.07.2022 23:13 Ответить
Это не правда. К сожалению, наши Миг-29 не могут на сегодняшний день противостоять ни Су-30, ни Су-35 из-за радаров и вооружения. Поэтому подобная встреча - это по большей части смертельная лоторея для нашего пилота.
С какой целью вы вводите в заблуждение здешнюю общественность, которая по большей части вам безоговорочно верит?
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18.07.2022 23:28 Ответить
Правда.Наші Міг-29 збивали їхні Су.Але сили занадто нерівні.На один наший літак,їхніх мінімум 5 було.
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18.07.2022 23:31 Ответить
especially for you
с 9:27 https://www.youtube.com/watch?v=MJ4CUpZsuK4

И в следующий раз воздержитесь, пожалуйста, писать недостоверную *****, не опускайтесь до уровня арестовича.
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18.07.2022 23:52 Ответить
Він сказав,що найбільший провал,це ракетне озброєння до цих літаків.Кацапські мають в ракетах активні головки самонаведення.
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18.07.2022 23:59 Ответить
не пытайтесь манипулировать вместо того, что бы признать, что сморозили *****.
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19.07.2022 00:11 Ответить
Я не зморозив.А ти навчись себе поводити.Якби в москалів все таке було круте,то як би наші їх збивали? А якщо збивають,то це вже ефективно.В Іраку в 1991 році США практично жодного літака не втратила,хоча там було багато повітряних боїв,ось там був реально технологічний перевіс в рази.В нас такого не було.Цей льотчик то все правильно каже,щоб ми мали кращу зброю і він сам хоче літати на кращій техніці.
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19.07.2022 00:32 Ответить
да, сбили из 220 три десятка бортов. Остальное - объектная и армейская ПВО. А сколько было сбито наших в воздушном противостоянии?? Еще раз переслушай Джуса, шоб понятно было, какая это может быть ужасающая цифра.
Нихера не эффективно, когда вынужден "бросить" целеуказание своей ракете, и спасаться от вражеской, в то время, как кацолетчик уже давно после своего пуска жопу показал. И не надо тулить сюда Ирак, и прочую лабуду, которая не имеет никакого отношения к нашей войне.
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19.07.2022 03:18 Ответить
В нас всього Мігів на озброєнні три десятки і ще до зараз літають. І якщо в повітряних боях збили три десятки їхніх, то це круто. В нас до речі є модернізовпні Міги-29.і остання модернізаця 2011-2018 року,то там і радари кращі і все інше. Явно не в рази гірші від того ж Су-30.Я сказав за Ірак, щоб продемонстуаати тотальний технологічний перевіс.
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19.07.2022 13:09 Ответить
Про це самі льотчики казали.Були сюжети.
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18.07.2022 23:32 Ответить
почитайте інтерв'ю нашого пилота "Джус" та не кажіть дурниць
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18.07.2022 23:35 Ответить
https://www.coffeeordie.com/ukrainian-mig-29-pilot-interview INTERVIEW WITH A UKRAINIAN MIG-29 PILOT
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18.07.2022 23:39 Ответить
Я відео подивився.Він сказав,що найбільший провал,це в ракетному озброєні до літаків.В їхніх активні головки самонаведення.
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18.07.2022 23:48 Ответить
та вгамуйтесь вже
""We are absolutely on different pages of technologies, between the modern Russian air force and Russian air defenses and our stuff."
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18.07.2022 23:54 Ответить
І до чого це ви написали?
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19.07.2022 00:00 Ответить
отож ти упороте та тупе)

ця фраза пілота спростовує твою брехню "З цими СУ добре боролися навіть Міг-29,просто в нас їх занадто мало"
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19.07.2022 11:36 Ответить
Так в по цьому посилані, що ти скинув інтерв'ю за березень місяць. То він там ще за ппо казав, що воно видихається, але цього не сталося. Може це журналісти прикрасили. З ним є новіше відео на каналі мілітарний. Якби не добре, то би жодного москаля не збили. В нас тих мігів, як кіт наплакав, але ще до сьогодні літають.
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19.07.2022 13:16 Ответить
А система розпізнавання "свій-чужий" у них не працює? Начебто ж цей блок є навіть на ПЕРЕНОСНИХ "Стінгерах".
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18.07.2022 23:13 Ответить
Кацап всем чужой , даже кацапам
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18.07.2022 23:20 Ответить
це правда, вони ненавидять одне одного і об"єднуються тільки коли йдуть навалою на сусідів, як шпана, бо по-одному їм кінець.
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18.07.2022 23:35 Ответить
Автогол.
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18.07.2022 23:14 Ответить
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18.07.2022 23:15 Ответить
Пізніше виявилося що це був пересувний пральний комплекс ЗСУ.
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19.07.2022 06:17 Ответить
С @банутых спросу нет (С)
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18.07.2022 23:16 Ответить
є і питати треба по повній, бо взяли собі за звичку, творять розбій а потім тільки щось - вони бачите йо..ті, як кива і тому непідсудні?
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18.07.2022 23:51 Ответить
Краще оркам пєрєбздєть ніж нєдобздєть.
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18.07.2022 23:16 Ответить
Вірно русня ..

. .
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18.07.2022 23:18 Ответить
Порівнювали з Ф-35... Ну-ну, мало того, що абсолютно різні апарати (бомбардувальник на зміну Су-24 і одномоторний винищувач на зміну Ф-16), так Ф-35 ще й стелс!
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18.07.2022 23:18 Ответить
подібні! Ф-35 вертикально злітає, а цей вертикально падає.
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18.07.2022 23:25 Ответить
Не падает, а отрицательно взлетает
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18.07.2022 23:35 Ответить
система опознавания не определила самолет как свой т.к дальний восток - это уже территория Японии
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18.07.2022 23:18 Ответить
Китая!
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18.07.2022 23:22 Ответить
как рабочая гипотеза - годится.
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18.07.2022 23:29 Ответить
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18.07.2022 23:19 Ответить
Пілот, сподіваюся, зажмурився?
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18.07.2022 23:20 Ответить
Про такий перебіг подій давно писав/говорив Невзоров - затятий і дуже розумний імперець!
Вже кілька років він рятує російську імперію під неформальним гаслом" Бей уйло - спасай расею!".
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18.07.2022 23:21 Ответить
интересно, будут ли летать на следующее 9 мая самолеты на параде?
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18.07.2022 23:21 Ответить
Парадов у них больше не будет ни на какое мая
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18.07.2022 23:24 Ответить
думаю, следующее девятамая может еще состояться.
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18.07.2022 23:31 Ответить
Так значит само существование Красной площади под вопросом. Понятно..
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19.07.2022 08:13 Ответить
Интересно а ВСУ его себе записали или у МО РФ есть свой список собственных сбитых?
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18.07.2022 23:22 Ответить
Вже 9-11
А може і менше, бо наші багато цього мотлоху приземлили і хто зна яких модифікацій.
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18.07.2022 23:23 Ответить
Значит не фейк, прекрасная новость, кацапы, жгите ещё!
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18.07.2022 23:25 Ответить
Вот и не говорите, что парашники не умеют сбивать "самые современные" вундервафли.
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18.07.2022 23:25 Ответить
Вибачьте за офтоп, але дуже наболіло.
Підскажіть як краще бути.
Зараз жара, сусід знизу з дівчиною палить так що неможливо відкрити балкон, а повітря свіжого хочеться. На прохання не палити, посилає у дупу.
Кондиціонер не пропонувати, бо мені хочеться дихати повітрям свіжим, а не з кондиціонера, да і грошей зараз обмаль.
Закон ніяк не врегульовує це питання.
Набити морду, але ж ми хочемо в цивілізацію, а там так не роблять.
Що порекомендуєте панове?
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18.07.2022 23:26 Ответить
Сцы ему на голову сверху по балкону и по окнах. Ето тоже не запрещено. Пока он сам не попросит примирения
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18.07.2022 23:33 Ответить
Жгі ісщо!
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18.07.2022 23:42 Ответить
істчо)
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19.07.2022 09:37 Ответить
просили же цивилизованные методы. хотя они на быдло не подействуют.
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18.07.2022 23:42 Ответить
Кинь йому учбову гранату із запискою куріння вбиває
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18.07.2022 23:36 Ответить
20 мл любого меркаптана хватит на один весенне-летний сезон для смены дислокации курительного места.
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19.07.2022 00:18 Ответить
Оскільки не спрацювала система ідентифікації рашистського літака дружніми засобами ППО, то в даному випадку має місце диверсія, що є доволі позитивним сигналом. Значить, що слід чекати повторення таких ситуацій.
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18.07.2022 23:26 Ответить
а система "свій-чужий" що?
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18.07.2022 23:27 Ответить
Сравняли с Ф-35 а сравнили с землей
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18.07.2022 23:28 Ответить
БУ-га-га-га... Кацапы скоро свою тень будут отстреливать...Боятся, значит уважают... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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18.07.2022 23:28 Ответить
Вдруг откуда ни возьмись.

"О другій половині дня 18 липня на території ЗАЕС сталася якась подія, внаслідок якої наразі невідома кількість окупантів вирушили на концерт Кобзона, а ще 9 були в терміновому порядку доправлені в лікарню. Один з них лежить в реанімації."

https://24tv.ua/zaes-okupanti-distali-poranennya-vidomo-pro-zagiblih-rosiyan_n2099124
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18.07.2022 23:29 Ответить
просто оставили пару МПМок подходящим людям, а кацапам не стоит кучковаться, когда они жрут.
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18.07.2022 23:40 Ответить
Ну хоть сделайте запрос в Кацапстан кто так отличился. Мы ему медаль и даже денежное вознаграждение дадим.
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18.07.2022 23:32 Ответить
Ну так: отлічівшимся оркам-пвощнікам орден Святого ********* гарантований від *****
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18.07.2022 23:48 Ответить
Однозначно потрібно надати грошову винагороду і не маленьку, цим створить прецедент, і чекати повтори.
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19.07.2022 00:22 Ответить
сами похвалили самолёт,приравняв к американским...сами протестировали "в условиях, ну очень приближённым к реальным"...сами обиделись -"не то пальто" ))
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18.07.2022 23:33 Ответить
Лєтєл абросший амурскім мхом, нє прізналі, застрелілі. Так держать.
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18.07.2022 23:35 Ответить
Анало_говнет:
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18.07.2022 23:39 Ответить
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19.07.2022 00:14 Ответить
смотрел видео о том как утопили хор Александрова и других орков. История проста, после взлета, через 1.5 км от полосы пассажирский самолет упал в воду. И главная отмазка. Пилот был уставший то ли уснул, поскольку два дня летал без отдыха, вследствии этого самолет стал неуправляемым и упал. Чисто как дети. Никто даже не рассматривал версию перегруза ( или свободного перемещения груза в грузовой кабине) что не раз приводило к авариям. Так и здесь, опознавателей не включали, все в тайне, ПВО не предупреждается и.д.
Исторический факт. В мае 1941 года немецкая делегация летела на подпись торгового соглашенния. Заранее заявились через Белостокский аеропорт, но связь с аеропортом была оборвана местными авиаторами. нач аеропорта с другого аеродрома таки уведомил, телеграмма попала в Штаб ПВО,а те прохвосты взад не уведомили а линию связи так и не отремонтировали. Немцы летели строго по трассе, в районе Москвы их обстреляли с зениток. Немцы деликатно промолчали, все бывает. Гнев Сталина был неописуемый. Побили все руководство ВВС и даже расстреляли героя СССР Штерна, начПВО, многолетнего адьютанта Ворошилова и родственника его жены. А в Сирии как сбили свой разведсамолет,да не ведали, что он там летает и пульнули. А тут приснились Химеры вот и пульнули с перепугу. Все эти персонажи военно-космических сил напоминают литераторов из Мастера и Маргариты
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19.07.2022 00:19 Ответить
Кросівоє! 😆👏👌👍 Касаби - ЖГІТЄ ІСЧЬО!!! (чим більш вху&чите своїх - тим менше нашим ЗСУ роботи буде! )
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19.07.2022 00:30 Ответить
Да там транспондеры не въехали в тему:
"Ты кто?",
"Новейший!",
"Надо отвечать "Я свой!", а про новейших ничего не знаю"....
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19.07.2022 01:30 Ответить
занимательная география: прикидочно зона, где через несколько недель будет опасно организовывать большие склады б\к.
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19.07.2022 01:41 Ответить
Видно это кацапское авиаседло "охотилось" за "хаймерсами"... А в итоге "налетало" на окончательную ********* от собственного жопао - закономерность.
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19.07.2022 01:56 Ответить
В РФ умудряются кукурузник сравнивать с B2 Spirit....
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19.07.2022 03:44 Ответить
Министерство Обороны Хрусню дает 500 000К рублей за сбитый самолет.
Министерство Обороны Украины дает 1 000 000$ за целый самолет и 500 000К$ за сбитый самолет противника.
По скромным подсчетам расчету который сбил этот новейший самолет полагается бонус в размере 500 000К $ от МО Украины и скромные 500 000К деревянных рублей от МО Хруснивой Федерации)
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19.07.2022 04:35 Ответить
Ну этот руссише фанер и рядом с F-35 не стоял.
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19.07.2022 07:59 Ответить
Ага, мешок им полиэтиленовый, каждому.
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19.07.2022 08:02 Ответить
Але зате збили як гарно, вартує наших аплодисментів.
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19.07.2022 09:30 Ответить
Любая система ПВО имеет опознование цели "свой-чужой".

"Три раза - это третий - три раза я пишу: на ПЗРК, сбоку, есть переключатель - "ползун"
Сдвиг вправо -запросчик включен, влево - выключен. Что харакетрно - в хранении он выключен "
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19.07.2022 10:27 Ответить
 
 