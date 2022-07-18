Сбитый россиянами собственный Су-34 является новейшей модификацией этой модели, насчитывающей всего 10-12 бортов
Сбитый россиянами собственный бомбардировщик Су-34 является новейшей модификацией этой модели. Всего насчитывалось до 12 бортов Су-34М, при этом в РФ его сравнивали с истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35, разработанным американской фирмой Lockheed Martin.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Алексей Трубников, осуществивший спотинговый анализ этого самолета.
Он отметил: "Интересные подробности относительно сбитого этой ночью в Луганской области российского бомбардировщика Су-34. На видео обломков самолета можно увидеть последние цифры регистрационного номера RF-***90, и им отвечает только один зафиксированный номер для этого типа самолетов - RF-95890.
С этим номером, согласно данным сайта Scramble.nl, летал Су-34М – новейшая модификация этой модели, которых выпущено всего 10-12 бортов. Этот самолет базировался на авиабазе Хурба в составе 277-го бомбардировочного авиаполка.
Выходит, что этот авиаполк перебазировали с Дальнего Востока, чтобы бомбить украинский Донбасс. Однако российская ПВО, напуганная применением ракет GMLRS, по ошибке перехватила собственный бомбардировщик.
Тот самый бомбардировщик, который они сравнивали с лучшими американскими самолетами, ничего не мог сделать против далеко не лучших систем ПВО. Такие дела!"
Пожалуйста, подождите...
С какой целью вы вводите в заблуждение здешнюю общественность, которая по большей части вам безоговорочно верит?
с 9:27 https://www.youtube.com/watch?v=MJ4CUpZsuK4
И в следующий раз воздержитесь, пожалуйста, писать недостоверную *****, не опускайтесь до уровня арестовича.
Нихера не эффективно, когда вынужден "бросить" целеуказание своей ракете, и спасаться от вражеской, в то время, как кацолетчик уже давно после своего пуска жопу показал. И не надо тулить сюда Ирак, и прочую лабуду, которая не имеет никакого отношения к нашей войне.
""We are absolutely on different pages of technologies, between the modern Russian air force and Russian air defenses and our stuff."
ця фраза пілота спростовує твою брехню "З цими СУ добре боролися навіть Міг-29,просто в нас їх занадто мало"
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Вже кілька років він рятує російську імперію під неформальним гаслом" Бей уйло - спасай расею!".
А може і менше, бо наші багато цього мотлоху приземлили і хто зна яких модифікацій.
Підскажіть як краще бути.
Зараз жара, сусід знизу з дівчиною палить так що неможливо відкрити балкон, а повітря свіжого хочеться. На прохання не палити, посилає у дупу.
Кондиціонер не пропонувати, бо мені хочеться дихати повітрям свіжим, а не з кондиціонера, да і грошей зараз обмаль.
Закон ніяк не врегульовує це питання.
Набити морду, але ж ми хочемо в цивілізацію, а там так не роблять.
Що порекомендуєте панове?
"О другій половині дня 18 липня на території ЗАЕС сталася якась подія, внаслідок якої наразі невідома кількість окупантів вирушили на концерт Кобзона, а ще 9 були в терміновому порядку доправлені в лікарню. Один з них лежить в реанімації."
https://24tv.ua/zaes-okupanti-distali-poranennya-vidomo-pro-zagiblih-rosiyan_n2099124
Исторический факт. В мае 1941 года немецкая делегация летела на подпись торгового соглашенния. Заранее заявились через Белостокский аеропорт, но связь с аеропортом была оборвана местными авиаторами. нач аеропорта с другого аеродрома таки уведомил, телеграмма попала в Штаб ПВО,а те прохвосты взад не уведомили а линию связи так и не отремонтировали. Немцы летели строго по трассе, в районе Москвы их обстреляли с зениток. Немцы деликатно промолчали, все бывает. Гнев Сталина был неописуемый. Побили все руководство ВВС и даже расстреляли героя СССР Штерна, начПВО, многолетнего адьютанта Ворошилова и родственника его жены. А в Сирии как сбили свой разведсамолет,да не ведали, что он там летает и пульнули. А тут приснились Химеры вот и пульнули с перепугу. Все эти персонажи военно-космических сил напоминают литераторов из Мастера и Маргариты
"Ты кто?",
"Новейший!",
"Надо отвечать "Я свой!", а про новейших ничего не знаю"....
Министерство Обороны Украины дает 1 000 000$ за целый самолет и 500 000К$ за сбитый самолет противника.
По скромным подсчетам расчету который сбил этот новейший самолет полагается бонус в размере 500 000К $ от МО Украины и скромные 500 000К деревянных рублей от МО Хруснивой Федерации)
"Три раза - это третий - три раза я пишу: на ПЗРК, сбоку, есть переключатель - "ползун"
Сдвиг вправо -запросчик включен, влево - выключен. Что харакетрно - в хранении он выключен "