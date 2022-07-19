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конкурс (1131) Шабунин (523) САП (2036) Ермак Андрей (1240) Татаров Олег (366)

Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию руководителя САП. Неявка делегированных Татаровым/Ермаком представителей будет означать попытку сорвать сверхважное решение, - Шабунин

сап

Сегодня, 19 июля, в 10 часов утра должно состояться заседание комиссии по избранию руководителя САП.

Об этом сообщил в фейсбуке глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, глава Комиссии проговорилась в комментариях, что есть проблемы с кворумом на заседание.

"Все предыдущие разы кворум срывали 2 особи из парламентской квоты. Это - Елена Бусол, формально делегированная группой "За Будущее", и представитель ОПЗЖ Андрей Гуджал. Последние, как и большая часть парламентской части, введены в комиссию и руководимы Татаровым/Ермаком", – заметил Шабунин.

По его словам, неявка этих двух представителей сегодня будет означать ничто иное как очередную попытку Татарова/Ермака сорвать сверхважное для нашей страны решение.

"Без этого решения переговоры о вступлении в ЕС даже не начнутся (это зафиксировано в решении ЕК о нашем кандидатстве).

"… и Татаров, и Ермак – просто… обслуживающий персонал, который призван обеспечить деятельность главы государства. …. Он их создал. И он лично и единолично несет всю полноту ответственности за то, что они совершают или будут делать", - цитирует Шабунин журналиста Романа Романюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно отметил необходимость назначения руководителей этих ведомств, но юридически решение конкурсной комиссии не зависит от Офиса Президента или главы государства.

Ранее глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль говорила, что пока нет кворума для проведения заседания по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потому что некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.

Заметим, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных экспертов предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов – Верховная Рада.
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Топ комментарии
+6
Живенько вони саджають своїх кишенькових цуциків, мабуть пінок з Вашингтону розворошив кудло дЄрьмаков.
Стійке відчуття що потрібно спочатку пострілять ЗСУ в Києві голобородьок, а там вже і на передовій стане легше.
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19.07.2022 09:12
+5
Де подівся Трухін? Тихенько в ліс пішов як війна почалась?
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19.07.2022 09:06
+5
Хитрозроблений клоун тепер скаже у нас немає Гпрокурора і на цьому все закінчиться.
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19.07.2022 09:12
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Правила форума Совет форумчан
Де подівся Трухін? Тихенько в ліс пішов як війна почалась?
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19.07.2022 09:06 Ответить
Представники Ермака/Татарова? Що це за орган представницький таки?
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19.07.2022 09:42 Ответить
цей шабунін уже все бідьше стає подібним на ганчірку-татаров і єрмак -ніхто .за всім безладом стоїть зеленський . а в шабуніна татаров президент
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19.07.2022 10:51 Ответить
От тільки, за твердженням юристів, в.о. не може призначати керівника САП. А так, да, засідання...
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19.07.2022 09:08 Ответить
Вона ще не в. о.
Буде стояти під дверима комісії з готовим наказом і зразу підпише.
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19.07.2022 09:17 Ответить
Ніякого засідання не буде, кворума не буде
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19.07.2022 09:19 Ответить
Живенько вони саджають своїх кишенькових цуциків, мабуть пінок з Вашингтону розворошив кудло дЄрьмаков.
Стійке відчуття що потрібно спочатку пострілять ЗСУ в Києві голобородьок, а там вже і на передовій стане легше.
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19.07.2022 09:12 Ответить
Хитрозроблений клоун тепер скаже у нас немає Гпрокурора і на цьому все закінчиться.
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19.07.2022 09:12 Ответить
"Він їх створив. І він особисто й одноосібно несе всю повноту відповідальності за те, що вони чинять чи будуть чинити"
Хто їх створив? Та ти, Шабунін, і створив з 75% тупоголових "уставших от вайні"
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19.07.2022 09:12 Ответить
Уточняй, от кого 75 % тупоголовы - от кабмина, правительства, "уставших от войны" гражданских (прикинь, это норма, усталость от войны, даже термин такой есть в военном деле), 75% от голосовавших на выборах людей, 75% украинцев, или вообще человечества?
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19.07.2022 10:15 Ответить
Таке керування державою з узурпацією влади тягне на державний переворот, а здача півдня то є зрада. Рука путіна відчувається.
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19.07.2022 09:15 Ответить
Україною будуть керувати щирі тилові щури усих відтінків та галасливі екзальтовані бабусі,бо їх на всіляких виборах -більшисть.
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19.07.2022 09:58 Ответить
Якщо ми замість бензину заливаємо в бак зелене сциклиння - то тупо надіятись що машина поїде.
І як ти не міняй фільтри, карбюратори, двигуни, - це нічого не змінить.
Може потрібно спочатку це сциклиння вилити з баку?
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19.07.2022 09:21 Ответить
шоб ти, шабуня, накрився песцом разом з тими, кого ти протягнув у владу і як зараз зривають наш вступ в Євросоюз.
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19.07.2022 09:32 Ответить
Вова, где у тебя "Лига Смеха", - у них "Лига Плюща".
Ты точно не самый умный, да и не такой уж хитрый, как тебе кажется)))
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19.07.2022 09:44 Ответить
""Всі попередні рази кворум зривали 2 особини з парламентської квоти. Це - Олена Бусол, формально делегована групою "За Майбутнє", та представник ОПЗЖ Андрій Гуджал. Останні, як і більша частина парламентської частини, завдені в комісію і керовані Татаровим/Єрмаком", - зауважив Шабунін. Джерело: "

А можна побачити докази цього ствердження?
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19.07.2022 09:45 Ответить
Ой лихо,лихо,лихо!Як -то воно буде?Ракли всій України -єднайтеся!
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19.07.2022 09:49 Ответить
Ну в версии Шабунина делегированные от парламента члены комиссии это назначенные ермаковотатаровым, а почему он считает что назначенные радой прокуроров эти члены не ермаковотатаровские?
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19.07.2022 09:55 Ответить
Затвердження відбулось.
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?
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19.07.2022 11:21 Ответить
ЦПК | Центр протидії корупції

@zer0corruption_

·

https://twitter.com/zer0corruption_/status/1549313684605919234 1 ч

Друзі, не дайте ввести себе в оману. Конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генпрокурора протягом трьох днів після отримання підтвердження..."

ЦПК | Центр протидії корупції

@zer0corruption_

·

https://twitter.com/zer0corruption_/status/1549313684605919234 1 ч

Друзі, не дайте ввести себе в оману. Конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генпрокурора протягом трьох днів після отримання підтвердження..."

Проблема у фразі "протягом 3 робочих днів після отримання підтвердження", бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року Офіс генпрокурора не давав ніяких відповідей, тож тепер, коли ОГП в руках Татарова Клименко навряд чи стане головою САП. Бо підтвердження може надходити вічно.

Комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка, але призначає керівника Генпрокурор. Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з'явиться рішення суду про скасування порядку конкурсу. Що стане підставою для зриву конкурсу.
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19.07.2022 13:33 Ответить
 
 