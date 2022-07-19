Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию руководителя САП. Неявка делегированных Татаровым/Ермаком представителей будет означать попытку сорвать сверхважное решение, - Шабунин
Сегодня, 19 июля, в 10 часов утра должно состояться заседание комиссии по избранию руководителя САП.
Об этом сообщил в фейсбуке глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, глава Комиссии проговорилась в комментариях, что есть проблемы с кворумом на заседание.
"Все предыдущие разы кворум срывали 2 особи из парламентской квоты. Это - Елена Бусол, формально делегированная группой "За Будущее", и представитель ОПЗЖ Андрей Гуджал. Последние, как и большая часть парламентской части, введены в комиссию и руководимы Татаровым/Ермаком", – заметил Шабунин.
По его словам, неявка этих двух представителей сегодня будет означать ничто иное как очередную попытку Татарова/Ермака сорвать сверхважное для нашей страны решение.
"Без этого решения переговоры о вступлении в ЕС даже не начнутся (это зафиксировано в решении ЕК о нашем кандидатстве).
"… и Татаров, и Ермак – просто… обслуживающий персонал, который призван обеспечить деятельность главы государства. …. Он их создал. И он лично и единолично несет всю полноту ответственности за то, что они совершают или будут делать", - цитирует Шабунин журналиста Романа Романюка.
Напомним, президент Владимир Зеленский недавно отметил необходимость назначения руководителей этих ведомств, но юридически решение конкурсной комиссии не зависит от Офиса Президента или главы государства.
Ранее глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль говорила, что пока нет кворума для проведения заседания по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потому что некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.
Заметим, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных экспертов предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов – Верховная Рада.
Пожалуйста, подождите...
Буде стояти під дверима комісії з готовим наказом і зразу підпише.
Стійке відчуття що потрібно спочатку пострілять ЗСУ в Києві голобородьок, а там вже і на передовій стане легше.
Хто їх створив? Та ти, Шабунін, і створив з 75% тупоголових "уставших от вайні"
І як ти не міняй фільтри, карбюратори, двигуни, - це нічого не змінить.
Може потрібно спочатку це сциклиння вилити з баку?
Ты точно не самый умный, да и не такой уж хитрый, как тебе кажется)))
А можна побачити докази цього ствердження?
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?
@zer0corruption_
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https://twitter.com/zer0corruption_/status/1549313684605919234 1 ч
Друзі, не дайте ввести себе в оману. Конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генпрокурора протягом трьох днів після отримання підтвердження..."
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
·
https://twitter.com/zer0corruption_/status/1549313684605919234 1 ч
Друзі, не дайте ввести себе в оману. Конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генпрокурора протягом трьох днів після отримання підтвердження..."
Проблема у фразі "протягом 3 робочих днів після отримання підтвердження", бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року Офіс генпрокурора не давав ніяких відповідей, тож тепер, коли ОГП в руках Татарова Клименко навряд чи стане головою САП. Бо підтвердження може надходити вічно.
Комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка, але призначає керівника Генпрокурор. Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з'явиться рішення суду про скасування порядку конкурсу. Що стане підставою для зриву конкурсу.