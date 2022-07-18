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Зеленский (19005) конкурс (1131) САП (2036)

Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения, - Зеленский об избрании руководителя САП

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже избран, слово – за конкурсной комиссией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как Президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", - подчеркнул он.

Также читайте: Избрание главы САП: для проведения заседания нет кворума, с некоторыми членами комиссии нет связи, - председатель Коваль

По словам Президента, без полноценного руководителя САП невозможно и ее полноценное функционирование.

"Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил Премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: Офис генпрокурора разместил, а затем удалил объявление о заседании комиссии по избранию главы САП, - Шабунин. СКРИНШОТ

Автор: 
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Топ комментарии
+66
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17.07.2022 23:21
+53
Строит с себя идиота и позорит украинский народ и Украину - как будто не знает, что большую часть комиссии и продажную голову комиссии полностью контролируют ЕРМАК-ТАТАРОВ.
Это ОНИ вибирают главу САП.
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17.07.2022 23:13
+52
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1548757207298220034 24 мин

для понимания.
Новый генпрокурор Татарова в базе Миротворца с 2019 года: с полной базой действий против Украины и документами https://myrotvorets.center/criminal/simonenko-aleksej-yurevich/
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17.07.2022 23:16
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А що трапилось?
Може Борис Джонсон таємно приїздив?
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17.07.2022 23:11 Ответить
Ермаковские победили квартальных и никакого Джонсона
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17.07.2022 23:14 Ответить
Ермаковские - это ФСБ
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17.07.2022 23:19 Ответить
квартальные тоже
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17.07.2022 23:25 Ответить
Більше ГРУ мабуть.
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18.07.2022 13:13 Ответить
Так кого вибрали , я не зрозумів ??
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17.07.2022 23:28 Ответить
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18.07.2022 00:14 Ответить
Тарас Березовец - "следующим на увольнение будет министр МВД Монастырский" Ермаковско-Татаровская-ФСБ-мафия назначат своего какого-нибудь прихвостня и будут контролировать ОП, МИД, СБУ, Прокуратуру, МВД, Верховну Раду - ВСЕ (слава Богу, что еще не добрались до ВСУ и до Залужного)
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18.07.2022 00:42 Ответить
... хоче щоб поганяло змінили з "БоНеВтік" на "ЗЄ Куан Ю", але дуля з кишені стирчить чумаданом
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18.07.2022 01:41 Ответить
Та це ж справа часу і нічого хорошого в цьому немає. Якесь нескінчене жахіття.
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18.07.2022 08:05 Ответить
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1548757207298220034 24 мин

для понимания.
Новый генпрокурор Татарова в базе Миротворца с 2019 года: с полной базой действий против Украины и документами https://myrotvorets.center/criminal/simonenko-aleksej-yurevich/
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17.07.2022 23:16 Ответить
Останнім часом тисну під постами "Мені подобається". Хоча, насправді інформація ЖАХ. Дисонанс.
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17.07.2022 23:25 Ответить
Ні, це Вікторія так на нього вплинула.
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18.07.2022 08:14 Ответить
керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури уже обраний, слово - за конкурсною комісією -татаров+єрмак
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17.07.2022 23:12 Ответить
Кем обрана, если кворума в комиссии нет ?
Опять они играют страной как игрушкой в таких важных вопросах.
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17.07.2022 23:13 Ответить
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17.07.2022 23:21 Ответить
З огляду на активізацію зливу млрд бабломойському, через контрольовані татаровим суди, призначення шісток татарова в.о. керівників СБУ та прокуратури, то це ****** на захоплення влади ******.
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17.07.2022 23:54 Ответить
************ певні, що тут влада зверху
і вони, як завжди, ніц про нас не знають
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18.07.2022 00:15 Ответить
Зеленомразь закончит за решеткой
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18.07.2022 00:34 Ответить
Строит с себя идиота и позорит украинский народ и Украину - как будто не знает, что большую часть комиссии и продажную голову комиссии полностью контролируют ЕРМАК-ТАТАРОВ.
Это ОНИ вибирают главу САП.
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17.07.2022 23:13 Ответить
Ні, будуть говорити, що опозиція підігрує рашці і розхитує човен, а нашого зеленого щурика нудить)
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17.07.2022 23:26 Ответить
А почему строит идиота? Человек предстал таким, каким и есть!
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17.07.2022 23:56 Ответить
Идиот идиотом, но припрятал в Оманских офшорах и банках сотни миллионов коррупционных долларов
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18.07.2022 00:45 Ответить
Це він з нас робить ідіотів. Сподіваюсь, що поки!
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18.07.2022 09:39 Ответить
Скорее делает идиотами народ.
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18.07.2022 07:14 Ответить
Судя по сегодняшним решениям о замене Венедиктовой и Баканова корешами Татарова, назначение в САП будет или от Портнова, или от Дерьмака, или от Бени, или прямо от их руководителя- Куйла. Или от всех их сразу.
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17.07.2022 23:13 Ответить
Тоді замість HIMARS, американці нам поставлять мушкети часів війни за незалежність.
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17.07.2022 23:17 Ответить
Саме цього пуйло і добивається, через свою провладну агентуру в Україні.
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17.07.2022 23:57 Ответить
У 2021 році заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який тепер виконуватиме обов'язки генпрокурора, https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/8/7306401/ був на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова, хоча раніше він https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/24/7278030/ передавав справу Татарова від НАБУ до СБУ. За даними УП, Симоненко є креатурою Татарова.

За інформацією джерел УП в керівництві "Слуги народу", замість Баканова обов'язки глави СБУ буде виконувати його перший заступник Василь Малюк, якого раніше джерела УП https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/2/7349990/ називали близьким до Татарова. Він також https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/8/7306390/ був на святкуванні дня народження Татарова.

21 липня 2021 року https://www.president.gov.ua/documents/3152021-39489 Зеленський звільнив Малюка з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. 28 лютого 2022 року президент знову https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/28/7326882/ призначив Малюка на посаду заступника голови СБУ.
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17.07.2022 23:38 Ответить
ЦПК | Центр протидії корупції

@zer0corruption_

·

https://twitter.com/zer0corruption_/status/1548759079258132488 13 мин

Замість Венедіктової Офісом генпрокурора керуватиме Симоненко. Той, який відмазав Татарова від тюрми за корупційний злочин, розслідуваний переможцем конкурсу на керівника САП. Той, який відсвяткував вдалу операцію з порятунку Татарова від НАБУ на дні народженні останнього.

Замість Баканова Зеленський/Єрмак скоріш за все призначать ще одного татарівського аватара. Наприклад, нинішнього першого заступника голови СБУ Малюка.

Щодо завершення конкурсу САП. Скільки вже було таких закликів і обіцянок? А віз і досі там. Це саме стосується і заблокованого конкурсу на директора НАБУ.
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17.07.2022 23:13 Ответить
Страной во время войны руководит Ермаковско-Татаровская МАФИЯ да еще под полным контролем ФСБ
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17.07.2022 23:16 Ответить
та не свисти.
Татаров і д'єрмак не звільнені. Значить, ніякого рішення комісії не буде. Навіть Баканов з бенедіктовою в цій справі - цапи-відбувайли.
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17.07.2022 23:13 Ответить
Мали би честь,то самі заяви про звільнення положили. Баканов навіть в Україні не був в лютому. Вони заслужили звільнення. Потрібно передати повноваження військовим на період війни. А оці служби нехай ворів ловлять. Це ж нада,в Вінниці 300 підозрілих. Які вони козли,вони за це під трибунал
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17.07.2022 23:18 Ответить
та де там та честь в усьому тому кублі?
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17.07.2022 23:28 Ответить
Як же бідна комісія порахує голоси і що від неї залежить?
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17.07.2022 23:14 Ответить
Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

· 19 мин

Засідання комісії заплановане на 19 липня, а 18 липня має бути рішення Окружного вовчого суду щодо скасування конкурсу.
Тобто вони банально чекають, що суд його скасує.
Черговий розвід лохів від Зебанди і Боневтіка
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17.07.2022 23:15 Ответить
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17.07.2022 23:14 Ответить
Що ж робити з цими упирями? Навіть американська "хімія"на них не діє. Залишається хіба що "хірургія"
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17.07.2022 23:21 Ответить
show must go on
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17.07.2022 23:15 Ответить
Я думаю, що це відповідь на голослівні звинувачення всіх невігласів на адресу Президента! Ще раз браво, пане Президенте!
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17.07.2022 23:15 Ответить
Чувак два года не может назначить главу САП.
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17.07.2022 23:20 Ответить
Тре було рік мурижитись???
Зараз вже просто не можеш пручатись, бо зупиниться постачання зброї ітому замість вєнєдиктової дєрьмак призначив зовсім ручне опудало…
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17.07.2022 23:16 Ответить
спал-дремал а потом начал мозги парить кто ребенка сделал...
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17.07.2022 23:16 Ответить
Все время утверждаю что беда нашей страны в том что во время войны у власти оказалось беспринципное, трусливое, бездарное ******!!!!!!!!!!!!!!! Клоун он и в Африке клоун!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.07.2022 23:18 Ответить
Не оказалось, а его выбрали тупые 73 процента. Так что не надо с больной головы на клоунскую. А теперь да, теперь не до смеха...
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18.07.2022 00:19 Ответить
Ну й п_зданув!
Ану ще раз прочитай та роз'ясни, хто хвора голова, а хто клоунська...
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18.07.2022 12:23 Ответить


qwest

@qwest__

·

https://twitter.com/qwest__/status/1548760881512808448 11 мин

Вместо Баканова обязанности главы СБУ будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк. Как сообщает УП,он также был на дня рождения Татарова.Источники издания считают Малюка близким человеком к Татарову

--- фсб расставило своих людей через ермака...теперь будет полная пабеда
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17.07.2022 23:18 Ответить
Глава ОП Ермак - ЗРАДНИК, вражеская агентура
Замы ОП Татаров, Демченко - ЗРАДНИКИ, вражеская агентура
Новый генпрокурор - ЗРАДНИК, вражеская агентура
Новый глава СБУ - ЗРАДНИК, вражеская агентура

И над ними - глупый мало что понимающий клоун, любящий деньги, роскошь и отдых

КАК Украина с НИМИ может победить?!!!
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17.07.2022 23:29 Ответить
Замість погнати Єрмака, призначили людей, які більш близькі до Татарова... Жесть
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17.07.2022 23:34 Ответить
Керівника САП призначають вже 2 роки .... в турборежимі) Хоча вже, "какая разніца"...
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17.07.2022 23:22 Ответить
Виконувачем обов'язків генпрокурора став чувак,який є на сайті "Миротворець". Ні,це не сюр, це наша реальність. Не дивіться вгору,панове...
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17.07.2022 23:24 Ответить
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17.07.2022 23:26 Ответить
То есть Венедиктова стала козлом отпущения, а наш честный , но наивный президент с удивлением узнал, что конкурс уже был проведен еще в прошлом году. А как же совместное заявление с Байденом от 01.09.21? Где Зе обещал НЕМЕДЛЕННО избрать нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками... Забыл бедолага? И ни послы ЕС ни Урсула фон дер Ляйен не смогли напомнить, только сенаторша напомнила. И как пошептало...
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17.07.2022 23:26 Ответить
Погано бути без мізків, але ще гірше коли ти одночасно без мізків та президент країни.
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17.07.2022 23:28 Ответить
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17.07.2022 23:30 Ответить
ЗЄля з самого першого дня х..ю вертів усі закони і Конституцію
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17.07.2022 23:38 Ответить
Зеля завжди плював на Конституцію і зараз займається тим самим !
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17.07.2022 23:39 Ответить
Типовий пу..ський прийом, типу "фсьо завісіт ат рєшенія суда".
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17.07.2022 23:31 Ответить
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.
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17.07.2022 23:33 Ответить
Одна Спартц за неделю больше сделала для Украины, чем зеленский за 3 года своего правления
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17.07.2022 23:35 Ответить
Я просто не розумію, зараз, як ніколи, цей президент Зе, який тупий, як валянок, міг би на три рахунки позбавитися всієї російської агентури та всього того впливу аліграхів, але ні. Він залишається вірним їм та до останього намагається залишити при владі всіх проросійських громадян Гондураської Республіки. Він вважає себе безсмертним чи як?
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17.07.2022 23:36 Ответить
Зеленський не має морального права , після таких призначень (,зашкварів! )
Сидіти в кріслі Президента , він має сидіти в іншому місці !

Ну як можна тримати при владі відвертих ворогів нашоі краіни , таких
як Татаров і Єрмак , та призначати їх людей на головні посади Украіни ?‼️‼️‼️

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17.07.2022 23:36 Ответить
В кожного своя країна. І не факт, що у зеленського Україна.
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18.07.2022 00:30 Ответить
Влучне пояснення.
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18.07.2022 08:11 Ответить
Дотиснули боневтіка західни партнери. татаров буде незадоволений.
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17.07.2022 23:37 Ответить
пфффф, чего это? как раз люди татарова и станут новыми главами этих ведомств)
это ермак дотыс президента и загнал его уже под стол себе)
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18.07.2022 00:18 Ответить
Кароче. Корисні ідіоти, ви обрали владу зрадників і ушльопків. Щоб вас порозривало.
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17.07.2022 23:38 Ответить
На жаль , саме ці корисні ідіоти і повтікали з Украіни , щоби не воювати !!
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17.07.2022 23:41 Ответить
Добре б їх не впустити назад.
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18.07.2022 00:28 Ответить
Краще сказати ворогів, бо що їм зраджувати, якщо це не їхня країна. Вона їм болить?
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18.07.2022 08:13 Ответить
Очередной зеленый звиздеж...
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17.07.2022 23:41 Ответить
От що ви так всі переймається під час війни? Буде той, кого визначить США. Ну, годі! Я не кажу, що це добре, чи пагано.) Ні.) Це добре!)
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17.07.2022 23:45 Ответить
ты хоть бред свой перечитывай перед тем как постить)
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18.07.2022 00:19 Ответить
Не минуло і три роки. Навіть не жираф, а супер жираф з Естонського зоопарку. Перепрошую у естонців
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17.07.2022 23:49 Ответить
На дроті Вечірній балабол.
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17.07.2022 23:50 Ответить
Яка різниця , що це відбувається під час війни ?

Навпаки , потрібно саме зараз прибрати від влади всіх АГЕНТІВ кремля !!
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17.07.2022 23:52 Ответить
Тобто про суверенітет не йдеться ні з боку Порошенко, ні з боку фашистських загарбників? Чудово! Сподіваюся на швидке прибуття бронемашин Петра та встановлення чудового чуда.
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17.07.2022 23:53 Ответить
Бубочка проснулся..... Пол года не прошло....
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17.07.2022 23:54 Ответить
Березовец прогнозирует новый скандал с США, ибо после требований по Ермаку, озвученных Спартс, уволены 2 человека, у которых был открытый конфликт с Ермаком, о котором знали все, и выдвигаются люди из клана Ермака/Татарова. Это и есть ответ Украины на обвинения против Ермака
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18.07.2022 00:15 Ответить
А що, так сильно сталеві яйця прищемили?
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18.07.2022 00:26 Ответить
Ось вам і Зєзідент. Навіть кореша Баканова не пожалів, щоб захистити свого кремлівського куратора. В когось з 73% ще є питання. на кого працює півшостий?!
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18.07.2022 00:46 Ответить
если кто еще что не понял это госпереворот. ялдак захватил власть в стране окончательно
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18.07.2022 01:02 Ответить
Кукла єлдака. Я думаю в США не залишать це без відповіді і наступна їхня інформація буде про роботу дєрьмака на фсб і злитий компромат на бубонного.
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18.07.2022 01:14 Ответить
Зеленая слизь, ну теперь вы поняли, шо вы - тупо коллаборанты?
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18.07.2022 01:22 Ответить
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18.07.2022 01:32 Ответить
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18.07.2022 01:34 Ответить
клоун ти гундявий! чому не називаєш імен,це що якась таємниця?
Ти схожий на тi кацапські букви - zеленський vova.
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18.07.2022 01:52 Ответить
Ось що животворяще слово Вікторії Спартс робить. Сказала давай спеціалізованого прокуора - на тобі прокурора. Сказала єрмака - на куй з поля....поки що на полі, чи то пак, у кріслі. Почекаємо трохи, але не довго. Чи не та, пані Вікторія?
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18.07.2022 01:57 Ответить
Нічого не виконано з того що говорила Спарц
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18.07.2022 07:12 Ответить
Можливо потрібно в самій комісії кадрові зміни, людей які саботують призначення і з'ясувати чиї вони люди і чиї інтереси лобіюють, а не піну пускати
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18.07.2022 08:02 Ответить
Боже, пошли Украине своего Вашингтона! Ну, пока война, то и Пиночет очень даже нужен.
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18.07.2022 08:10 Ответить
Конченный отморозок
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18.07.2022 08:12 Ответить
Зеля все робить так, щоб після капітуляції Путлер його пробачив.
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18.07.2022 08:22 Ответить
Заграватися в політику з народом України дуже ризикована справа....
Але,здається,що хтось цього не розуміє...
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18.07.2022 09:01 Ответить
Вова, а що трапилось, до чого така спешка?
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18.07.2022 09:22 Ответить
Вова,нет у тебя ни силы ни воли расстаться с этими двумя шакалами,обратись к народу Украины,поможем!
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18.07.2022 13:12 Ответить
Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
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18.07.2022 13:16 Ответить
 
 