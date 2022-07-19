Умерла Руслана Писанка

Телеведущая и актриса Руслана Писанка ушла из жизни в Германии, где у нее обнаружили тяжелую болезнь. Ей было 56 лет.

О смерти Писанки сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По данным службы, с началом войны телеведущая уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь. Этой ночью она ушла из жизни. Писанке было 56 лет.

Руслана Игоревна Писанка (Писанко) – украинская актриса и телеведущая. Родилась 17 ноября 1965 года в Киеве.

Ее отец Игорь Писанко – известный кинооператор, лауреат премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм "Советская Украина".

В 1995 году Руслана окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения".

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Участвовала в телепроекте - "Женский клуб". Вела прогноз погоды вместе с Алексеем Дивеевым-Церковным, после этого стала знаменитой.

2006 - участница телепроекта "Танцы со звездами".

В 2008 году вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер"

В 2010 году участвовала в телепроекте "Звезда+Звезда" на "1+1", пела в дуэте с украинским оперным и эстрадным певцом Владимиром Гришко.

В 2017 году принимает участие в 7 сезоне "Взвешенные и счастливые" на "СТБ" как семейная пара с мужем Игорем Исаковым.

Далее вела программы "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на 1+1 "Твой День".

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Снималась в кино в Украине, России, а также в Польше и Нидерландах.

С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. Детей не было.