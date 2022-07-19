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смерть (9176) телевидение (891)

Умерла Руслана Писанка

руслана,писанка

Телеведущая и актриса Руслана Писанка ушла из жизни в Германии, где у нее обнаружили тяжелую болезнь. Ей было 56 лет.

О смерти Писанки сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По данным службы, с началом войны телеведущая уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь. Этой ночью она ушла из жизни. Писанке было 56 лет.

Руслана Игоревна Писанка (Писанко) – украинская актриса и телеведущая. Родилась 17 ноября 1965 года в Киеве.

Ее отец Игорь Писанко – известный кинооператор, лауреат премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм "Советская Украина".

В 1995 году Руслана окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения".

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Участвовала в телепроекте - "Женский клуб". Вела прогноз погоды вместе с Алексеем Дивеевым-Церковным, после этого стала знаменитой.

2006 - участница телепроекта "Танцы со звездами".

В 2008 году вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер"

В 2010 году участвовала в телепроекте "Звезда+Звезда" на "1+1", пела в дуэте с украинским оперным и эстрадным певцом Владимиром Гришко.

В 2017 году принимает участие в 7 сезоне "Взвешенные и счастливые" на "СТБ" как семейная пара с мужем Игорем Исаковым.

Далее вела программы "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на 1+1 "Твой День".

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Снималась в кино в Украине, России, а также в Польше и Нидерландах.

С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. Детей не было.
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Топ комментарии
+28
Дуже сумно. Співчуття рідним та блиьким
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19.07.2022 10:22
+28
Царства небесного і вічна пам'ять! Хороша була жіночка.
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19.07.2022 10:22
+21
Сум....
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19.07.2022 10:20
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Сум....
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19.07.2022 10:20 Ответить
Дуже сумно. Співчуття рідним та блиьким
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19.07.2022 10:22 Ответить
Царства небесного і вічна пам'ять! Хороша була жіночка.
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19.07.2022 10:22 Ответить
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19.07.2022 10:22 Ответить
ой, леле! такі груди
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19.07.2022 10:25 Ответить
да... подростки первый раз в "живую" видели на что природа способна...
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19.07.2022 12:30 Ответить
дуже позитивна була..., жаль і сум, співчуття рідним і близьким...
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19.07.2022 10:34 Ответить
Прими Душу Господи! Новопреставленой... АминЪ !
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19.07.2022 10:36 Ответить
"Руслана Писанка бюст має пів Європи затуляє"(с) з часів коли вела прогноз погоди
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19.07.2022 10:36 Ответить
Ох. Сумно. Гарна жіночка була.
Царства небесного і вічного спокою.
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19.07.2022 10:36 Ответить
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19.07.2022 10:37 Ответить
Хай в Бога спочиває...
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19.07.2022 10:39 Ответить
"Зважені і щасливі". Я тот трешак смотрел пару раз. Там просто издевались над людьми. Нельзя так резко худать, это ж какая нагрузка на организм, что за один сезон люди сбрасывали по 40-50 кг. А про сотруднечество с зеленским вообще звучит как оскорбление, это можно было и умолчать в статье. Вечная память Руслане, земля пухом...
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19.07.2022 10:41 Ответить
https://ivona.ua/tag/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%88%D0%BE%D1%83+%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96 В потверждение моих слов вот взять хотя бы этот случай:

В сентябре 2015 года умер 52-летний Игорь Пашинский - самый тяжелый участник пятого сезона проекта «Зважені та щасливі», который за 4 месяца сбросил 51 кг. Через полтора месяца после окончания шоу мужчине внезапно стало плохо, его госпитализировали с язвенным кровотечением.
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19.07.2022 10:51 Ответить
Сумно... Чого не Пукін?
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19.07.2022 10:42 Ответить
в фильме Декамерон попа у нее знатная была
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19.07.2022 10:45 Ответить
Царства небесного і вічна пам'ять! Спочивайте з миром🙏🙏🙏
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19.07.2022 10:47 Ответить
Давайте вспомним у улыбнемся этой прекрасной женщине. Помню ее самый старт, прогнозы погоды, по моему на Интере, мой дед очень их любил, а я еще в школе учился, быстро время бежит....
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19.07.2022 11:57 Ответить
Царство небесне Русі, гарній жінці і телеведучій, сумно.
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19.07.2022 12:13 Ответить
 
 