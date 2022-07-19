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смерть (6707) телебачення (1161)

Померла Руслана Писанка

руслана,писанка

Телеведуча та акторка Руслана Писанка пішла з життя в Німеччині, де у неї виявили тяжку хворобу. Їй було 56 років.

Про смерть Писанки повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, з початком війни телеведуча поїхала до Німеччини, де у неї діагностували важку хворобу. Цієї ночі вона пішла з життя. Писанці було 56 років.

Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) — українська актриса та телеведуча. Народилася 17 листопада 1965 року у Києві.

Її батько Ігор Писанко - відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка у 1973 році за документальний фільм "Радянська Україна".

1995 року Руслана закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю "режисер телебачення".

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Брала участь у телепроєкті — "Жіночий клуб". Вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним, після цього стала знаменитою.

2006 року — учаниця телепроєкту "Танці зі зірками".

У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер"

У 2010 році брала участь у телепроєкті "Зірка+Зірка" на "1+1", співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.

У 2017 році бере участь у 7 сезоні "Зважені та щасливі" на "СТБ" як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.

Далі — вела програми "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна" та шоу на 1+1 "Твій День".

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Знімалася у кіно в Україні, в Росії, а також у Польщі та Нідерландах.

З 2012 року одружена із бізнесменом Ігорем Ісаковим. Дітей не мала.

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Топ коментарі
+28
Дуже сумно. Співчуття рідним та блиьким
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19.07.2022 10:22
+28
Царства небесного і вічна пам'ять! Хороша була жіночка.
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19.07.2022 10:22
+21
Сум....
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19.07.2022 10:20
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Сум....
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19.07.2022 10:20 Відповісти
Дуже сумно. Співчуття рідним та блиьким
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19.07.2022 10:22 Відповісти
Царства небесного і вічна пам'ять! Хороша була жіночка.
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19.07.2022 10:22 Відповісти
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19.07.2022 10:22 Відповісти
ой, леле! такі груди
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19.07.2022 10:25 Відповісти
да... подростки первый раз в "живую" видели на что природа способна...
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19.07.2022 12:30 Відповісти
дуже позитивна була..., жаль і сум, співчуття рідним і близьким...
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19.07.2022 10:34 Відповісти
Прими Душу Господи! Новопреставленой... АминЪ !
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19.07.2022 10:36 Відповісти
"Руслана Писанка бюст має пів Європи затуляє"(с) з часів коли вела прогноз погоди
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19.07.2022 10:36 Відповісти
Ох. Сумно. Гарна жіночка була.
Царства небесного і вічного спокою.
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19.07.2022 10:36 Відповісти
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19.07.2022 10:37 Відповісти
Хай в Бога спочиває...
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19.07.2022 10:39 Відповісти
"Зважені і щасливі". Я тот трешак смотрел пару раз. Там просто издевались над людьми. Нельзя так резко худать, это ж какая нагрузка на организм, что за один сезон люди сбрасывали по 40-50 кг. А про сотруднечество с зеленским вообще звучит как оскорбление, это можно было и умолчать в статье. Вечная память Руслане, земля пухом...
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19.07.2022 10:41 Відповісти
https://ivona.ua/tag/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%88%D0%BE%D1%83+%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96 В потверждение моих слов вот взять хотя бы этот случай:

В сентябре 2015 года умер 52-летний Игорь Пашинский - самый тяжелый участник пятого сезона проекта «Зважені та щасливі», который за 4 месяца сбросил 51 кг. Через полтора месяца после окончания шоу мужчине внезапно стало плохо, его госпитализировали с язвенным кровотечением.
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19.07.2022 10:51 Відповісти
Сумно... Чого не Пукін?
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19.07.2022 10:42 Відповісти
в фильме Декамерон попа у нее знатная была
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19.07.2022 10:45 Відповісти
Царства небесного і вічна пам'ять! Спочивайте з миром🙏🙏🙏
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19.07.2022 10:47 Відповісти
Давайте вспомним у улыбнемся этой прекрасной женщине. Помню ее самый старт, прогнозы погоды, по моему на Интере, мой дед очень их любил, а я еще в школе учился, быстро время бежит....
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19.07.2022 11:57 Відповісти
Царство небесне Русі, гарній жінці і телеведучій, сумно.
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19.07.2022 12:13 Відповісти
 
 