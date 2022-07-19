Каждые 10 лет в Украине будут проводить перепись населения, - законопроект

19 июля 237 народных депутатов поддержали законопроект о проведении переписи населения в Украине не реже одного раза в 10 лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной статистической деятельности" №5108 от 19.02.2021.

Цель этого законопроекта – обеспечить правовые условия для сбора объективной статистической информации о социально-демографическом состоянии населения. Такая информация будет использоваться для анализа эффективности проводимых государственных реформ, прогноза социально-экономического развития.

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Как указано в тексте документа, в программу Переписи населения в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к таким направлениям, как: состав семьи и семейное положение; пол; возраст; дата и место рождения; этническое происхождение; языковые признаки; гражданство; уровень образования; наличие источников средств к существованию и занятости; миграционная активность; жилищные условия.

Перечень направлений программы переписи населения может быть расширен по решению Кабинета Министров Украины. Также там отмечается, что перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет, а основанием для его проведения является решение Кабмина, которое принимается не позднее чем за три года до его начала.