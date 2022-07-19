Каждые 10 лет в Украине будут проводить перепись населения, - законопроект
19 июля 237 народных депутатов поддержали законопроект о проведении переписи населения в Украине не реже одного раза в 10 лет.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной статистической деятельности" №5108 от 19.02.2021.
Цель этого законопроекта – обеспечить правовые условия для сбора объективной статистической информации о социально-демографическом состоянии населения. Такая информация будет использоваться для анализа эффективности проводимых государственных реформ, прогноза социально-экономического развития.
Как указано в тексте документа, в программу Переписи населения в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к таким направлениям, как: состав семьи и семейное положение; пол; возраст; дата и место рождения; этническое происхождение; языковые признаки; гражданство; уровень образования; наличие источников средств к существованию и занятости; миграционная активность; жилищные условия.
Перечень направлений программы переписи населения может быть расширен по решению Кабинета Министров Украины. Также там отмечается, что перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет, а основанием для его проведения является решение Кабмина, которое принимается не позднее чем за три года до его начала.
Пожалуйста, подождите...
лучше уж по банку данных мобильных компаний etc
татары Дагестаны имеют по 8 детей...на мацковии Ноль целых 6 десятых...
А когда у нас президентские выборы? А то, вижу, избирательная компания Зе уже стартовала.
Особенно сейчас радует анонсированное повышение социальных выплат в Украине.
Или так должно быть в воюющей стране?
В першу чергу перепис треба для географію, антопології !!!!
Тупі дєбіли, *****, які ***** не вчились в школі, ****. Заїбали в доску вже !
Для тих хто не знає. Увесь тираж переписних листів попередньої підготовки до цих пір лежить в обласних управліннях. Пропав, карочє. Навіть у макулатуру здати не змогли.
А ближайший раз будет через 10 лет ?
Перепись населения проводится в конце каждого президентского срока (т.е. каждые 5 лет). Если данные показывают сокращение населения, то президенту пожизненно запрещается заниматься ЛЮБОЙ политической деятельностью, избираться куда-либо. А если он представитель партии (не важно лидер или не лидер), то партия автоматически распускается и анулируются ее депутаты во всех избирательных структурах: Рада, облсоветы, горсоветы и т.п.
к примеру Китай,теоретически не может иметь более 600 тысяч,но врёт всем о 1,5 млрд...