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Каждые 10 лет в Украине будут проводить перепись населения, - законопроект

перепис,населення

19 июля 237 народных депутатов поддержали законопроект о проведении переписи населения в Украине не реже одного раза в 10 лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной статистической деятельности" №5108 от 19.02.2021.

Цель этого законопроекта – обеспечить правовые условия для сбора объективной статистической информации о социально-демографическом состоянии населения. Такая информация будет использоваться для анализа эффективности проводимых государственных реформ, прогноза социально-экономического развития.

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Как указано в тексте документа, в программу Переписи населения в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к таким направлениям, как: состав семьи и семейное положение; пол; возраст; дата и место рождения; этническое происхождение; языковые признаки; гражданство; уровень образования; наличие источников средств к существованию и занятости; миграционная активность; жилищные условия.

Перечень направлений программы переписи населения может быть расширен по решению Кабинета Министров Украины. Также там отмечается, что перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет, а основанием для его проведения является решение Кабмина, которое принимается не позднее чем за три года до его начала.
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Топ комментарии
+4
Зачем при современных технологиях это делать? Есть данные ЗАГСов о количестве выданных свидетельств о рождении, есть погранслужба, которая знает кто вьехал и выехал. Просто сесть и арифметически все пересчитать.
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19.07.2022 15:40
+3
По данным переписи населения рабZeи в 2021году Шариковых всего 78 мильонов...а брехали что 145 миллионов Шарико-Швонлеровых быть такого не может...бабы рюZkие перестали рожать...
татары Дагестаны имеют по 8 детей...на мацковии Ноль целых 6 десятых...
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19.07.2022 15:51
+3
Щоб не приписували ні в РАГСі, ні на кордоні, ні в Пенсійному Фонді, ні де інде. Бо після їхніх рахувань виявиться, що в Україні людей більше ніж на росії.
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19.07.2022 15:53
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***** правильним!
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19.07.2022 15:37 Ответить
Зачем при современных технологиях это делать? Есть данные ЗАГСов о количестве выданных свидетельств о рождении, есть погранслужба, которая знает кто вьехал и выехал. Просто сесть и арифметически все пересчитать.
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19.07.2022 15:40 Ответить
Щоб не приписували ні в РАГСі, ні на кордоні, ні в Пенсійному Фонді, ні де інде. Бо після їхніх рахувань виявиться, що в Україні людей більше ніж на росії.
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19.07.2022 15:53 Ответить
и наоборот: переписчики напереписывают такого, что потом 10 лет разгребать
лучше уж по банку данных мобильных компаний etc
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19.07.2022 15:58 Ответить
там далеко не вся інфа, ти шо? треба ж національність, мову, і інші данні, а не просто скільки народу.
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19.07.2022 16:15 Ответить
По данным переписи населения рабZeи в 2021году Шариковых всего 78 мильонов...а брехали что 145 миллионов Шарико-Швонлеровых быть такого не может...бабы рюZkие перестали рожать...
татары Дагестаны имеют по 8 детей...на мацковии Ноль целых 6 десятых...
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19.07.2022 15:51 Ответить
ура?
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19.07.2022 15:55 Ответить
Вот это Достижение!
А когда у нас президентские выборы? А то, вижу, избирательная компания Зе уже стартовала.
Особенно сейчас радует анонсированное повышение социальных выплат в Украине.
Или так должно быть в воюющей стране?
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19.07.2022 15:58 Ответить
а в воюющей стране можно переизбирать главнокомандующего?
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19.07.2022 16:02 Ответить
ти тупий дебіл, якщо думаєш що перепис не треба... чи тобі подобається дивитись на результати перепису 2001 року? Вже ціле покоління виросло !
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19.07.2022 16:09 Ответить
Так уже и так все переписаны. Есть же налоговый, паспортный, медицинский, страховой, пенсионный, банковский, таможенный и ещё чёрт знает какой контроль. Что разве в цифровой век нельзя обобщить эти базы данных?
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19.07.2022 18:45 Ответить
С такими темпами будут ПЕРЕПИСЬКИ ходить по кладбищам
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19.07.2022 16:02 Ответить
нарешті, заїбав перепис 2001 року... там 17% кацапів... на ділі їх вже значно менше...
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19.07.2022 16:04 Ответить
Там усі національності. Дані нормальні. І по руських теж. Шо було, те було.
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19.07.2022 16:42 Ответить
Всі анті-переписчики - ви ТУПІ ******* !
В першу чергу перепис треба для географію, антопології !!!!
Тупі дєбіли, *****, які ***** не вчились в школі, ****. Заїбали в доску вже !
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19.07.2022 16:20 Ответить
Ничего не понимаю. Какая связь географии с антропологией? Что разве это неизвестные науке данные? Или Вы считаете, что за десять лет человеческий вид может измениться биологически?
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19.07.2022 18:52 Ответить
Москалів теж будуть переписувати? Чи відразу...
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19.07.2022 16:36 Ответить
Хех ... Нема такої національності ...
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19.07.2022 16:41 Ответить
Цирк на дроті.
Для тих хто не знає. Увесь тираж переписних листів попередньої підготовки до цих пір лежить в обласних управліннях. Пропав, карочє. Навіть у макулатуру здати не змогли.
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19.07.2022 16:40 Ответить
Правильно

А ближайший раз будет через 10 лет ?
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19.07.2022 17:19 Ответить
Та хоть раз соберитесь! А там 10 лет продержимся до следующей вечерней поверке.
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19.07.2022 17:45 Ответить
Если бы депутаты хоть немного думали об Украине, то приняли бы другой закон:
Перепись населения проводится в конце каждого президентского срока (т.е. каждые 5 лет). Если данные показывают сокращение населения, то президенту пожизненно запрещается заниматься ЛЮБОЙ политической деятельностью, избираться куда-либо. А если он представитель партии (не важно лидер или не лидер), то партия автоматически распускается и анулируются ее депутаты во всех избирательных структурах: Рада, облсоветы, горсоветы и т.п.
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19.07.2022 17:52 Ответить
Популізм! У нас і до цього був закон про регулярний перепис, от тільки Ющенко, ростовський бандюк, Порошенко і Зеленський тупо ігнорували той закон і жодного перепису не зробили! Та і нащо його робити вручну, якщо зараз всі данні про нас в базах онлайн??? Бабло слуги зелені розпиляти знову хочете? Свідоцтва про народження - свідоцтва про смерть = кількість живих і по віку і по статі - виїхавші за кордон більше ніж на 6 місяців, наприклад. Всю іншу інфу через Дію і Укрпошту для особливо упоротих антитехнологічних ********** і бідноти. Якщо в базі числишся живим, а данні додаткові про себе не надав, штраф космічний і арешт на 3роки за несплату. Бо знайдуться всякі відказники перепису типу релігійних фанатиків проти інн.
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19.07.2022 18:23 Ответить
Первую перепись населения Япония провела в 1920 м году.Проводит с периодичностью в 5 лет.С подробнейшим анализом.В 1920м году на одну женщину приходилось 5 родов,сейчас 1,3.Рождение первого ребенка у женщины в среднем сейчас приходится на 39,4 года.В прошлом году японцев родилось 883 тысячи(нас 126милл)В Украине во времена ЮВТ рождаемость была на уровне около 500 000.Тому - размножаемся,
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19.07.2022 19:26 Ответить
каждая страна как правило скрывает количество населения,это вопрос стратегии.

к примеру Китай,теоретически не может иметь более 600 тысяч,но врёт всем о 1,5 млрд...
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19.07.2022 19:43 Ответить
А как же теперь будут жульничать на выборах всех уровней Украины , без мёртвых душ!! Тогда Зеленскому и Ко прийдёт пипец!! Хотя может теперь выборы будут более менее честными.
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19.07.2022 20:31 Ответить
Вы страну хорошо почистили!!!!!! Позор вам господа слуги народа
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19.07.2022 21:08 Ответить
 
 